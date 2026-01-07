https://ukraina.ru/20260107/alzhirskiy-chemodan-bez-ruchki-1074029309.html

Алжирский чемодан без ручки

8 января 1961 года граждане Франции проголосовали за предоставление Алжиру независимости. За высказались три четверти пришедших на участки, и подобное волеизъявление стало хорошим подарком к третьей годовщине инаугурации Шарля де Голля. Этот референдум окончательно закрепил переход Франции от классической колониальной системы к неоколониализму

О войне в Алжире сегодня нам напоминают разве что трогательный фильм "Шербурские зонтики" и песня "Non, je ne regrette rien!" – "Нет, я ни о чём не жалею!" в исполнении Эдит Пиаф под которую маршировали участники Путча генералов, вызванного несогласием с уступками метрополии алжирцам.Бриллиант во французской коронеЧтобы понять всю болезненность проблемы нужно представить, что означал Алжир для Франции, которым та владела столетие с четвертью.До распада Судана Алжир занимал второе место в Африке по площади. Страна, большая часть которой представлена бескрайними пустынными просторами Сахары, тем не менее являлась ключом к контролю и над всем континентом, и над акваторией Средиземного моря: неслучайно алжирские пираты в своё время считались самыми грозными властителями местных вод, а десант Антигитлеровской коалиции в 1942 году смешал все карты не только Петену, но и Гитлеру на африканском направлении. Поэтому в колониальный период там размещались французские военные базы с достаточно многочисленным контингентом.Не меньшим активом для метрополии Алжир являлся и в плане экономики. Его территория богата углеводородами, чья роль неуклонно возрастала в ХХ веке. Побережье – настоящая житница, дававшая значительную часть сбора зерновых и фруктов. Винодельческие компании размещали здесь свои плантации и производственные мощности, которые приносили им огромную прибыль. Также там выращивался тот самый чёрный алжирский табак, который шёл на культовые в интеллигентской среде ядовито-крепкие сигареты "Голуаз" и "Житан".А ещё Алжир считался достаточно престижным зимним курортом, своего рода аналогом элитного Лазурного Берега пусть не для миллионеров, но для людей просто состоятельных. Например, после сырого Лондона на алжирских берегах поправлял своё здоровье Карл Маркс.Ну и, наконец, сама безжизненная Сахара. Вроде бы бросовые во всех отношениях земельные угодья разве что с углеводородами в недрах. Но в середине ХХ века человечество начало осваивать космос и атомную энергию. А что нужно для размещения космодрома и ядерного полигона? Правильно, обширные малонаселённые пространства. И ничего идеальнее Алжира в этом плане представить невозможно: близость к экватору позволяет выводить на орбиту больше груза при меньшей мощности ракеты, а радиационное заражение местности при ядерных испытаниях не будет критичным фактором.Тупик военной победыПроизошедшее в ночь на 1 ноября 1954 года восстание алжирских муджахидов (так именовали себя борцы за независимость) в принципе не могло иметь никаких шансов на победу: самих повстанцев насчитывалось не более восьмисот человек, а обеспеченность оружием у них описывалось всем известной фразой "Одна винтовка на троих". Тем не менее Франция не смогла вовремя дать отпор даже столь слабому противнику: весной того же года в ходе сражения при Дьенбьенфу страна потерпела жестокое поражение в Индокитае в результате чего летом была вынуждена подписать унизительные с точки зрения бывшей метрополии Женевские соглашения с Хо Ши Мином. И это при том, что французское руководство возлагало на Индокитайскую войну большие надежды в плане восстановления утраченного политического влияния. Таким образом момент начала восстания оказался удачным: Франция пребывала в растерянности, а лучшие военные силы находились не в Средиземноморье.Алжирские муджахиды старались воевать не только силой оружия, но и грамотным формированием умонастроений своих соотечественников. В частности ими была развёрнута массовая кампания против вина и табака – основных продуктов колониальной экономики.Спустя некоторое время Париж сумел оправиться от полученного шока и нанести муджахидам серьёзный урон. В этой кампании впервые широко применялись вертолёты, зарекомендовавшие себя как очень результативный инструмент мобильной войны.Возможно, что повстанцы были бы подавлены, но в январе 1958 года боевые действия перенеслись на территорию Туниса, уже почти год как независимого: уничтожая базу муджахидов французская авиация сравняла с землёй мирную деревню. Конфликт обсуждался в ООН, США и Великобритания предложили Франции создать в Северной Африке некий аналог НАТО, тем более что антисоветские военные блоки в то время активно создавались ими по всему миру. По сути это была завуалированная сдача магрибских владений, но французское руководство приняло предложение Лондона и Вашингтона. В ответ на это 13 мая расквартированные в Алжире военные подняли восстание, захватили Корсику и уже приготовились к высадке десанта в Париже, тем более что армия всё больше склонялась на их сторону.Для урегулирования ситуации пришлось вернуть в большую политику Шарля де Голля: лидер "Сражающейся Франции" своей патриотической позицией был неугоден многим проамериканским фигурам за что почти целое десятилетие находился в опале. Но сейчас он воспринимался как компромиссный лидер, способный удержать нацию от раскола, а страну от гражданской войны.Да, Шарлю де Голлю удалось приблизиться к военной победе над муждахидами (для этой цели использовались и "кнуты" в виде жёстких зачисток, и "пряники" в виде так называемого "мира храбрых" когда отказавшиеся от борьбы повстанцы получали амнистию), но он как никто другой понимал что эта победа окажется пирровой, а последующие восстания в других колониях создадут ситуацию "тришкиного кафтана" когда все силы и ресурсы будут брошены на латание прорех. Поэтому в сентябре 1959 он впервые говорит о возможности предоставления независимости Алжиру.Свобода за счёт освобождаемыхПонятно, что не все разделяли устремления де Голля: даже на референдуме 8 января 1961 года четверть избирателей как в самом Алжире, так и в метрополии, выступила против права заморского департамента на самоопределение.Главными интересантами сохранения Алжира в составе Франции были колонисты, или, как их называли – колоны. Это была зажиточная часть французского общества, владевшая неплохими источниками доходов на африканском побережье, и алжирская независимость для большинства из них означала необходимость выстраивания жизни с нуля. Другую часть интересантов представляли военные, которым совсем не хотелось возвращаться в метрополию с довольно скромными перспективами в плане службы.Поэтому уже в январе 1960 года в Алжире случается "Неделя баррикад": местные студенты из числа колонистов устроили масштабную акцию протеста с некоторыми элементами силового противостояния, но ни общественность в метрополии, ни армия их не поддержали. Позднее, уже в апреле 1961 года происходит Путч генералов, провалившийся из-за того, что от командиров отвернулись солдаты, проходящие службу по призыву.В чём причина?Во-первых, французское общество ещё не оправилось от последствий Второй Мировой войны: людям скорее хотелось строить собственное благополучие, чем решать глобальные сверхзадачи.Во-вторых, по умонастроениям сильно ударило поражение в Индокитае: обширная колониальная империя из источника материальных благ превращалась в неиллюзорную угрозу возможности сложить голову непонятно где и непонятно за чьи интересы.И, наконец, Шарль де Голль предложил идею переформатирования взаимоотношений между метрополией и колониями по принципу: "Все издержки – им, вся прибыль – нам!"Принцип был простой: колонии получают политическую независимость, но при этом все командные высоты в политике и экономике остаются под контролем Франции. Например, золотовалютные резервы можно хранить только в Париже, приоритетными бизнес-партнёрами являются французские компании, а с остальными можно торговать если товаром в метрополии не заинтересовались. В гуманитарной сфере особая роль отводится французскому языку, в информационном пространстве тон задают французские СМИ, ну и система образования строится по парижским лекалам, а местная элита вообще пусть учится в Сорбонне. Покупать вооружение можно только в бывшей метрополии, да и обращаться за военной помощью можно тоже только к ней. При этом Франция не тратится ни на колониальную администрацию, ни на прочие атрибуты своего присутствия: если в ком-то или чём-то нуждаются на местах – пусть нанимают в Париже за деньги. Именно по такому сценарию в 1960 году была предоставлена независимость 17 странам Африки.В 1962 году с Алжиром были подписаны завершившие войну Эвианские соглашения. Они оказались в чём-то менее жёсткими, чем аналогичные документы со странами Чёрной Африки: всё-таки многое Алжир сумел отвоевать.Но Франция своего не упустила. Практически до конца 1960-х годов там действовали космодром в Хаммагире и ядерный полигон в Реггане пока не были найдены соответствующие площадки во Французской Гвиане для первого и во Французской Полинезии для второго. Также продолжали Парижем арендоваться военные базы на побережье.Кроме того разработки алжирских нефтяных и газовых месторождений остались полностью в руках французских компаний. Кстати, именно там был впервые в мировой практике внедрён столь популярный ныне в нефтегазовой отрасли вахтовый метод работы персонала, не требующий возведения при месторождениях городов-спутников.Также Франция осталась приоритетным покупателем алжирской сельхозпродукции, и этот принцип был отменён только в 2025 году. При этом в Алжире остались целые отрасли, как виноградарство и виноделие, которым был полностью закрыт доступ на французский рынок. Но здесь на выручку пришёл СССР, испытывавший дефицит в такого рода товарах: алжирский виноматериал пароходами отправляли в Новороссийск, откуда перевозили на разливочный завод, расположенный в соседнем Геленджике, а если точнее – в микрорайоне с названием Солнцедар.

