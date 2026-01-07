https://ukraina.ru/20260107/kogda-prazdnovat-rozhdestvo-pochemu-sporyat-iz-za-tserkovnogo-kalendarya-i-chto-budet-dalshe---ischenko-1074039141.html
Когда праздновать Рождество, почему спорят из-за церковного календаря и что будет дальше - Ищенко
Когда праздновать Рождество, почему спорят из-за церковного календаря и что будет дальше - Ищенко - 07.01.2026 Украина.ру
Когда праздновать Рождество, почему спорят из-за церковного календаря и что будет дальше - Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных христиан юлианский календарь считается единственно верным, а также... Украина.ру, 07.01.2026
Политолог Ростислав Ищенко в эфире Украина.ру объяснил, почему для русских православных христиан юлианский календарь считается единственно верным, а также рассказал о том, почему переход РПЦ на григорианский календарь со временем будет неизбежным.
