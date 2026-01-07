https://ukraina.ru/20260107/ne-igrayte-v-igry-s-rossiey-medvedev-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-rozhdestvom-1074033360.html

"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Своё поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети X

К своему праздничному посту заместитель главы Совбеза прикрепил фотографию, на которой изображён храм Христа Спасителя в Москве. На снимке также размещена надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает: "не играйте в игры с Россией".Владимир Путин также поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих праздник Рождества. Текст поздравительной телеграммы президента РФ опубликован на сайте Кремля.В своем поздравлении Путин отметил, что Рождество "озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение"."С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", — подчеркнул президент России.Рождество Христово — один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа. Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, в том числе в России, празднуют его в ночь с 6 на 7 января.Подробности в публикации: "Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым" на сайте Украина.ру.Также на тему православия — в статье Никиты Волковича: "Репрессированное Рождество. Как на Украине убивали православие" на сайте Украина.ру.

