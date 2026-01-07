"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством - 07.01.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260107/ne-igrayte-v-igry-s-rossiey-medvedev-pozdravil-pravoslavnykh-khristian-s-rozhdestvom-1074033360.html
"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством
"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством - 07.01.2026 Украина.ру
"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Своё поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети X
2026-01-07T09:12
2026-01-07T09:12
новости
россия
москва
кремль
владимир путин
иисус христос
украина.ру
совбез
дмитрий медведев
православие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_dcac3735c97400deaf1196c24a2dd946.jpg
К своему праздничному посту заместитель главы Совбеза прикрепил фотографию, на которой изображён храм Христа Спасителя в Москве. На снимке также размещена надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает: "не играйте в игры с Россией".Владимир Путин также поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих праздник Рождества. Текст поздравительной телеграммы президента РФ опубликован на сайте Кремля.В своем поздравлении Путин отметил, что Рождество "озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение"."С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", — подчеркнул президент России.Рождество Христово — один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа. Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, в том числе в России, празднуют его в ночь с 6 на 7 января.Подробности в публикации: "Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым" на сайте Украина.ру.Также на тему православия — в статье Никиты Волковича: "Репрессированное Рождество. Как на Украине убивали православие" на сайте Украина.ру.
россия
москва
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053466285_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0229d41b45341941a094f508d46e624c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, кремль, владимир путин, иисус христос, украина.ру, совбез, дмитрий медведев, православие, православные, русский, русский мир, главные новости, главное, поздравление, христианство
Новости, Россия, Москва, Кремль, Владимир Путин, Иисус Христос, Украина.ру, Совбез, Дмитрий Медведев, Православие, православные, русский, Русский мир, Главные новости, главное, поздравление, христианство

"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

09:12 07.01.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил православных граждан России с Рождеством Христовым. Своё поздравление он опубликовал на своей странице в социальной сети X
"С Рождеством Христовым, Русский мир!" — написал Медведев.
К своему праздничному посту заместитель главы Совбеза прикрепил фотографию, на которой изображён храм Христа Спасителя в Москве. На снимке также размещена надпись на английском языке, которая в переводе на русский означает: "не играйте в игры с Россией".
Владимир Путин также поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих праздник Рождества. Текст поздравительной телеграммы президента РФ опубликован на сайте Кремля.
В своем поздравлении Путин отметил, что Рождество "озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей надежду, радость приобщения к отеческим духовным традициям, передающимся из поколения в поколение".
"С чувством глубокого удовлетворения отмечу огромный, поистине уникальный вклад Русской православной церкви, других христианских конфессий в единение общества, в сбережение нашего богатейшего исторического, культурного наследия, патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодёжи", — подчеркнул президент России.
Рождество Христово — один из главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа. Православные христиане, живущие по юлианскому календарю, в том числе в России, празднуют его в ночь с 6 на 7 января.
Подробности в публикации: "Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым" на сайте Украина.ру.
Также на тему православия — в статье Никиты Волковича: "Репрессированное Рождество. Как на Украине убивали православие" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваКремльВладимир ПутинИисус ХристосУкраина.руСовбезДмитрий МедведевПравославиеправославныерусскийРусский мирГлавные новостиглавноепоздравлениехристианство
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:19Когда праздновать Рождество, почему спорят из-за церковного календаря и что будет дальше - Ищенко
11:15Politico: США отказались от обязательств по Украине в итоговой декларации "коалиции желающих"
11:006 января 2026 года, вечерний эфир
10:59Американские СМИ: Запад хочет поставить Россию перед фактом, введя свои войска на Украину
10:57В Венесуэле объявили 7-дневный траур, в Конгрессе призывают к импичменту Трампа. Главное к этому часу
10:36Два мира — два Рождества: в России возводят новые храмы, а на Украине — "могильная тишина"
09:51РФ объявила в международный розыск гражданина, задержанного в Таиланде по запросу США
09:30Осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ Олдрич Эймс умер в американской тюрьме
09:12"Не играйте в игры с Россией": Медведев поздравил православных христиан с Рождеством
08:46Путин поздравил православных христиан и всех россиян с Рождеством Христовым
08:42Усиление личной власти Зеленского или хаотичные метания. Что говорят на Украине о перестановках во власти
08:29ABC News: США потребовали от Венесуэлы "выдворить" Россию, Китай и Иран для доступа к нефти
08:05В Париже подписали декларацию о развертывании многонациональных сил на территории Украины
08:00Алжирский чемодан без ручки
07:56Новогодняя история от бойца ВС РФ с позывным "Вархан". Помню зайца с конфетами
07:45Фронтовая элита: как действуют на передовой российские штурмовики
07:34Новогодняя история от бойца с позывным "Хоттабыч". Сделали салаты, позже спать легли
07:28Экономика Украины и война: ужесточение мобилизации, мусорный кризис и уничтожение маслозаводов
07:00Дмитрий Выдрин: Украина перестала быть православной, потому что Запад превратил ее в остров Эпштейна
06:59Пытаются манипулировать Трампом и берут его "на слабО". Как Киев хочет использовать ситуацию в Венесуэле
Лента новостейМолния