7 января 2026 года, утренний эфир
7 января 2026 года, утренний эфир
7 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Аналитика от издания Украина.ру. Ситуация в Красноармейской агломерации и главное оружие СВО. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета* День в истории. Осенью 1943 года советские войска полностью освободили Донбасс. К зиме регион начал постепенно возвращаться к жизни после оккупации и разорения. Гость: Александр Полищук - военный историк, эксперт Общественной палаты Югры* Экономика и жизнь. Главные события в экономике Новороссии и "большой" России в начале 2026 года. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Знай наше. Чудесное спасение Георгиевского храма в ДНР* Нам есть, чем гордиться. Богоявленский собор в Горловке. Гость: Никита Никитюк - преподаватель и директор пространства "Точка кипения" в Донецке
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Аналитика от издания Украина.ру. Ситуация в Красноармейской агломерации и главное оружие СВО. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета
* День в истории. Осенью 1943 года советские войска полностью освободили Донбасс. К зиме регион начал постепенно возвращаться к жизни после оккупации и разорения. Гость: Александр Полищук - военный историк, эксперт Общественной палаты Югры
* Экономика и жизнь. Главные события в экономике Новороссии и "большой" России в начале 2026 года. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Знай наше. Чудесное спасение Георгиевского храма в ДНР
* Нам есть, чем гордиться. Богоявленский собор в Горловке. Гость: Никита Никитюк - преподаватель и директор пространства "Точка кипения" в Донецке
16:00Василий Стус: поэт, ставший жертвой борьбы Брежнева и Шелеста
15:38Сценарий "Интервенция": исторический опыт против авантюры Макрона и Страмера
15:35Светлый праздник Рождества Христова в Туле
15:24Юридическая хитрость: украинский прокурор, грозивший "ухилянтам", сам ушел на пенсию в 30 лет
15:05ВСУ "роют норы" в Торецком, на Украине уже не будет добровольной мобилизации. Главное к этому часу
15:02После подписания Парижского соглашения: Макрон вновь заговорил о диалоге с Путиным
14:54Сценарий Венесуэлы не повторится: Рубио о возможности военного вторжения США в Гренландию
14:36Павел Данилин о вводе войск НАТО на Украину: Будем воевать открыто с Лондоном, ответим на их теракты
14:23Гарантии безопасности или гарантии провокации? Западные СМИ об итогах встречи "коалиции желающих"
14:11В Липецкой области не выявлено превышение вредных веществ при пожаре на нефтебазе — власти
13:58"Кладбище": Алексей Кулеба нашел то, что объединяет всю Украину. Главные новости
13:34Гренландский переполох. Почему Европа заговорила о конце НАТО
13:32Для отхода у ВСУ осталось узкое горло в Константиновке, успехи ВС РФ под Волчанском. Сводка к этому часу
13:20Бельгия намерена предоставить свой флот и авиацию Украине. Важные новости к этому часу
13:18"Крови прольётся ещё немало": немецкое издание о назначении Буданова*
13:17Чем закончилась встреча "коалиции желающих" и что ждет Гренландию. Хроника событий на 13:00 7 января
12:56WSJ: Россия направила подлодку для сопровождения танкера, прорвавшего блокаду Венесуэлы
12:52Перестановки в Киеве: сколько власти достанется Буданову*?
12:41Швеция передаст Киеву истребители Gripen только при достижении мирного соглашения — Кристерссон
12:24Россия не принимает ценности Запада, Мадуро получил травмы во время операции США. Главное к этому часу
Лента новостейМолния