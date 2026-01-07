https://ukraina.ru/20260107/7-yanvarya-2026-goda-utrenniy-efir-1074041594.html
7 января 2026 года, утренний эфир
7 января 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Аналитика от издания Украина.ру. Ситуация в Красноармейской агломерации и главное оружие СВО. Гость: Владимир Носков - военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого госуниверситета* День в истории. Осенью 1943 года советские войска полностью освободили Донбасс. К зиме регион начал постепенно возвращаться к жизни после оккупации и разорения. Гость: Александр Полищук - военный историк, эксперт Общественной палаты Югры* Экономика и жизнь. Главные события в экономике Новороссии и "большой" России в начале 2026 года. Гость: Иван Лизан - экономист и журналист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Знай наше. Чудесное спасение Георгиевского храма в ДНР* Нам есть, чем гордиться. Богоявленский собор в Горловке. Гость: Никита Никитюк - преподаватель и директор пространства "Точка кипения" в Донецке
