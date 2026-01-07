https://ukraina.ru/20260107/novogodnyaya-istoriya-ot-boytsa-s-pozyvnym-khottabych-sdelali-salaty-pozzhe-spat-legli-1073842110.html

Новогодняя история от бойца с позывным "Хоттабыч". Сделали салаты, позже спать легли

Новогодняя история от бойца с позывным "Хоттабыч". Сделали салаты, позже спать легли - 07.01.2026 Украина.ру

Новогодняя история от бойца с позывным "Хоттабыч". Сделали салаты, позже спать легли

Боец ВС РФ с позывным "Хоттабыч" вспоминает Новый год, который он встречал в молодости, во время срочной службы в армии. По его словам, похожим образом... Украина.ру, 07.01.2026

2026-01-07T07:34

2026-01-07T07:34

2026-01-07T07:34

видео

россия

новый год

вс рф

бойцы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/1e/1073841967_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2fff46061e19638172a6ca9ccc678ac8.png

Боец ВС РФ с позывным "Хоттабыч" вспоминает Новый год, который он встречал в молодости, во время срочной службы в армии. По его словам, похожим образом празднует его подразделение на фронте и сейчас.

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, новый год, вс рф, бойцы, видео