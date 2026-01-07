6 января 2026 года, вечерний эфир - 07.01.2026 Украина.ру
6 января 2026 года, вечерний эфир
6 января 2026 года, вечерний эфир
6 января 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 07.01.2026
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Колядки и другие рождественские традиции. Гость: Даниил Крапчунов - кандидат философских наук, историк, культуролог, фольклорист и этнограф* Аналитика от издания Украина.ру. О перестановках в украинской власти. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру* Большое интервью. О помощи Новороссии, а также о реакции простых россиян на интеграцию наших регионов. Гость: Ростислав Антонов - военный корреспондент и советник губернатора Новосибирской области
василий стоякин, украина.ру, новороссия, новороссия сегодня, видео
Василий Стоякин, Украина.ру, Новороссия, Новороссия сегодня

6 января 2026 года, вечерний эфир

11:00 07.01.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Тема дня Новороссии. Колядки и другие рождественские традиции. Гость: Даниил Крапчунов - кандидат философских наук, историк, культуролог, фольклорист и этнограф
* Аналитика от издания Украина.ру. О перестановках в украинской власти. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру
* Большое интервью. О помощи Новороссии, а также о реакции простых россиян на интеграцию наших регионов. Гость: Ростислав Антонов - военный корреспондент и советник губернатора Новосибирской области
