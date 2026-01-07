https://ukraina.ru/20260107/6-yanvarya-2026-goda-vecherniy-efir-1074037129.html

6 января 2026 года, вечерний эфир

6 января 2026 года, вечерний эфир - 07.01.2026 Украина.ру

6 января 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 07.01.2026

2026-01-07T11:00

2026-01-07T11:00

2026-01-07T11:00

василий стоякин

украина.ру

новороссия

новороссия сегодня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/07/1074036734_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_0c410f766278808b6e99c506b5436a20.jpg

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Тема дня Новороссии. Колядки и другие рождественские традиции. Гость: Даниил Крапчунов - кандидат философских наук, историк, культуролог, фольклорист и этнограф* Аналитика от издания Украина.ру. О перестановках в украинской власти. Гость: Василий Стоякин - обозреватель издания Украина.ру* Большое интервью. О помощи Новороссии, а также о реакции простых россиян на интеграцию наших регионов. Гость: Ростислав Антонов - военный корреспондент и советник губернатора Новосибирской области

новороссия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

василий стоякин, украина.ру, новороссия, новороссия сегодня, видео