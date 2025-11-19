https://ukraina.ru/20251119/pochemu-lyudi-prikhodyat-k-pravoslaviyu-na-svo-svyaschennik-o-pomoschi-blizhnim-vne-zavisimosti-ot-konfessii-1071852304.html

Почему люди приходят к православию на СВО? Священник о помощи ближним вне зависимости от конфессии

Почему люди приходят к православию на СВО? Священник о помощи ближним вне зависимости от конфессии - 19.11.2025 Украина.ру

Почему люди приходят к православию на СВО? Священник о помощи ближним вне зависимости от конфессии

Отец Олег – священник из Калининграда. Он рассказал Александру Чаленко, журналисту издания Украина.ру, как решил поехать на СВО и о чём буддисты говорят с... Украина.ру, 19.11.2025

2025-11-19T12:59

2025-11-19T12:59

2025-11-19T12:59

видео

калининград

александр чаленко

украина.ру

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

православие

православные

крещение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/13/1071851869_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe5b4ed698350e0c679812fe0bdf3fc6.png

Отец Олег – священник из Калининграда. Он рассказал Александру Чаленко, журналисту издания Украина.ру, как решил поехать на СВО и о чём буддисты говорят с православным батюшкой. Также он объяснил, почему бойцы во время войны крестятся и принимают православие.

калининград

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, калининград, александр чаленко, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, православие, православные, крещение, бойцы, спецоперация, буддизм, священник, видео