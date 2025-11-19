https://ukraina.ru/20251119/medvedev-kievskomu-rezhimu-neobkhodima-samoamputatsiya-dlya-izbezhaniya-gibeli-1071850808.html

Медведев: Киевскому режиму необходима "самоампутация" для избежания гибели

Медведев: Киевскому режиму необходима "самоампутация" для избежания гибели

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 ноября дал резкую оценку перспективам власти в Киеве, заявив о её неизбежном крахе, если не будут предприняты радикальные меры

Жёсткая риторика российского политика прозвучала на фоне успехов российских войск и углубляющегося системного кризиса на Украине. В своём обращении, опубликованном в социальной сети MAX, Медведев сравнил Владимира Зеленского со вскрытым абсцессом, а всю киевскую власть — с поражённой газовой гангреной частью тела. "Похоже, абсцесс протекает быстрее, чем казалось. И речь идет уже не просто о скрытии нагноения, а газовой гангрене бандеровской власти", — отметил Медведев. Эти комментарии стали логичным продолжением его предыдущих заявлений, в которых он констатировал, что Зеленский попал в "цугцванг" — патовая ситуация в шахматах, когда любой ход ведёт к ухудшению положения. В качестве причин называются оперативное окружение группировок ВСУ в зоне специальной военной операции, коллапс в энергетической отрасли после точечных ударов ВС РФ, а также разрастающийся коррупционный скандал вокруг так называемого "кошелька Зеленского" Тимура Миндича, который уже спровоцировал бегство ряда украинских политиков за рубеж. Примечательно, что своё высказывание Медведев опубликовал вскоре после того, как имя Зеленского фигурировало в обвинительном заключении по делу Миндича. В сложившихся условиях зампред Совбеза РФ предложил Киеву единственный, по его мнению, путь для спасения: "охваченной болезнью киевской власти нужно провести "самоампутацию и отсечь гниющую часть своего тела"". При этом Медведев подчеркнул, что если даже эта крайняя мера не поможет, то "смерть киевского неонацистского режима неизбежна". Образовавшийся "гнойник", по его словам, "в любом случае будет вскрыт".Больше новостей к этому часу представлено в материале Высоковольтная линия "Днепровская" на Запорожской АЭС заработала. Главные новости к этому часу на сайте Украина.ру

