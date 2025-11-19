https://ukraina.ru/20251119/eto-dobet-ekonomiku-es-ischenko-o-tom-pochemu-evrosoyuz-ne-reshitsya-na-konfiskatsiyu-aktivov-1071808445.html

Это добьет экономику ЕС: Ищенко о том, почему Евросоюз не решится на конфискацию активов

Европейский союз не пойдет на реальную конфискацию российских активов из-за катастрофических последствий для собственной экономики. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

В настоящее время в Европе продолжают обсуждать идею "репарационного кредита" для Украины, надеясь до декабря выйти на решение, которое устроит всех."Обсуждать мы можем сколько угодно, а выдвинуть — нет", — заявил эксперт, комментируя планы Евросоюза по репарационному кредиту для Украины.Политолог указал на главные риски для Европы. "Они прекрасно понимают, что это нанесет добивающий удар по их возможностям как центра мировых резервных валют. Это нанесет смертельный удар по их экономикам", — пояснил Ищенко.Он также отметил дополнительные сложности для европейцев. "И помимо России, которая просто конфискует их резервы, надо будет судиться со своими собственными гражданами", — добавил эксперт."Им останется только выскочить из евро-долларового капкана и завидовать всем, кто это уже сделал", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США" на сайте Украина.ру.Также на тему ситуации на Украине — в материале "Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение" на сайте Украина.ру.

