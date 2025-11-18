https://ukraina.ru/20251118/tuda-zakhodyat-ne-tolko-shturmovye-gruppy-voenkor-o-perspektivakh-prodvizheniya-posle-krasnoarmeyska-1071728484.html

"Туда заходят не только штурмовые группы": военкор о перспективах продвижения после Красноармейска

Освобождение Красноармейской (Покровской) агломерации открывает новые возможности для логистики и дальнейшего наступления российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий

Комментируя перспективы, Разин заявил об улучшении ситуации с логистикой в районе Красноармейска. Он добавил, что территория агломерации будет освоена в военном отношении.Журналист подтвердил, что город активно переходит под контроль российских подразделений. "Мы уже насыщаем город. Все же видели кадры с колонной нашей техники. Туда заходят не только штурмовые группы, но и те, кто их поддерживает: дроноводы, снабженцы, медики", — отметил Разин.Он также добавил, что началось движение ВС РФ в сторону Гришино, куда ранее ВСУ бросали силы на контратаки. "Но даже если кому-то удавалось добираться до северных и западных окраин Красноармейска, были уничтожены в жилой застройке, если им удавалось преодолеть открытую местность", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации" на сайте Украина.ру.

