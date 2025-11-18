https://ukraina.ru/20251118/sbrosit-vse-neobkhodimoe-ekspert-obyasnil-kak-gruzovye-drony-izmenyat-taktiku-shturmov-1071734056.html
"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов
"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов - 18.11.2025 Украина.ру
"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов
Массовое применение тяжелых грузовых дронов способно кардинально улучшить снабжение штурмовых групп на передовой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-11-18T05:10
2025-11-18T05:10
2025-11-18T05:10
новости
россия
украина.ру
вооруженные силы украины
"баба-яга"
дроны
бпла
беспилотники
штурм
штурмовик
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_0:170:3072:1898_1920x0_80_0_0_a0b13162e478c73f0f702e7cb0fe23b2.jpg
Военный корреспондент подтвердил острую нехватку тяжелых беспилотников на фронте. "Что касается больших гексакоптеров, нам их катастрофически не хватает. А гексакоптер на оптоволокне – это отличная инициатива", — заявил Разин.Эксперт подробно описал преимущества тяжелых дронов. "Если он появится в массовом количестве на линии фронта, это в разы облегчит нашу логистику, потому что сможет нести в разы больше грузов, чем "Мавик" или fpv. А если он будет на оптоволокне, мы будем уверены в устойчивости связи и четкой картинке", — пояснил журналист.Военкор привел конкретный пример из фронтовой практики. "Я уже говорил, что когда группа в два-три человека уходит на задание, им приходится преодолевать эти 15 километров по жидким лесопосадкам налегке". И когда бойцы штурмового подразделения приходят на точку, с которой надо начинать штурм, гексакоптер сможет забросить им все необходимое, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530218_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_fcc36b2599bd54b0f98660272cb19401.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина.ру, вооруженные силы украины, "баба-яга", дроны, бпла, беспилотники, штурм, штурмовик, логистика, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, война на украине
Новости, Россия, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, "Баба-Яга", дроны, БПЛА, беспилотники, штурм, штурмовик, логистика, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, война на Украине
"Сбросит все необходимое": эксперт объяснил, как грузовые дроны изменят тактику штурмов
Массовое применение тяжелых грузовых дронов способно кардинально улучшить снабжение штурмовых групп на передовой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Военный корреспондент подтвердил острую нехватку тяжелых беспилотников на фронте. "Что касается больших гексакоптеров, нам их катастрофически не хватает. А гексакоптер на оптоволокне – это отличная инициатива", — заявил Разин.
Эксперт подробно описал преимущества тяжелых дронов. "Если он появится в массовом количестве на линии фронта, это в разы облегчит нашу логистику, потому что сможет нести в разы больше грузов, чем "Мавик" или fpv. А если он будет на оптоволокне, мы будем уверены в устойчивости связи и четкой картинке", — пояснил журналист.
Военкор привел конкретный пример из фронтовой практики. "Я уже говорил, что когда группа в два-три человека уходит на задание, им приходится преодолевать эти 15 километров по жидким лесопосадкам налегке".
И когда бойцы штурмового подразделения приходят на точку, с которой надо начинать штурм, гексакоптер сможет забросить им все необходимое, резюмировал собеседник издания.