"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны - 18.11.2025
"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны
"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны - 18.11.2025 Украина.ру
"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны
В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли обнародование "плёнок Миндича" может привести к краху Зеленского - или же его просто склоняют к определённым действиям. Думают и над тем, отрежут ли Украину от моря и зачем Западу нужно немедленное прекращение огня.
2025-11-18T06:10
2025-11-18T06:10
Многие предполагают, что Зеленский выйдет сухим из воду, а о скандале с плёнками постепенно забудут. Но так думают не все. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что у Зеленского впереди "замаячила касса" — коррупционный скандал с "плёнками Миндича" можно считать началом конца его президентства. К скандалу Банковая оказалась совершенно не готова, а антикоррупционные органы (НАБУ и САП — ред.) на этот раз действовали продуманно и точно.Заявления, что "Зеленский не участвовал" в коррупции, мало кого убедят, считает эксперт. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Дикий Life", все видят, что зато люди из ближайшего окружения, с которыми он проводит свободное время, оказались прямо замешанными в коррупционных действиях — это о чём-то говорит. И пока остаётся интригой, услышим ли мы на плёнках "всем нам хорошо знакомый голос на этих записях".Вообще возможны три варианта развития событий, считает Золотарёв. Первый - отдать "Энергоатом" Пинчуку, а "соросятам" отдать правительство. Второй — Зеленскому подать в отставку, передав полномочия Раде. И третий вариант — Зеленскому "отрицать свою причастность к коррупции, делать вид, что ничего не происходит и попытаться ещё больше закрутить гайки"."Мне кажется, пойдут по третьему варианту, но это может оказаться фатальным", - сказал политтехнолог.А находящийся за решёткой украинский олигарх Игорь Коломойский* в суде выразил мнение, что настоящих организаторов коррупционной схемы надо искать на уровне повыше, чем какой-то Тимур Миндич."Он идиот, черт. Ну какой из него глава мафии", - сказал Коломойский, слова которого приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале.Он также высказал предположение, что Миндич мог сбежать из страны из страха, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтобы "спрятать концы в воду".Ранее Коломойский* заявил в суде, что "Наполеона-Зеленского скоро не будет"."Страна" также отмечает, что коррупционный скандал может привести к потере Зеленским контроля над парламентом: "Не под запись депутаты "Слуги народа" говорят о растущем брожении в их рядах, неуверенности в политических перспективах Зеленского и его политсилы, а также страхе стать следующей жертвой антикоррупционных расследований".Что на фронте? Там ВСУ отходят не только под Покровском. Сами украинские военные пишут в пабликах о том, что критическая для ВСУ ситуация складывается на запорожском направлении.Комментируя продвижение ВС РФ в Запорожской области, военный эксперт Юрий Дудкин высказал мнение, что тут цель понятна - "Украину хотят отрезать от Чёрного моря, и это состоится — вопрос времени"."Потому как впереди ещё и Николаев, и Одесса, и так далее… Эти вопросы ещё в повестке дня Российской Федерации", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.По мнению Дудкина, Европе надоело поддерживать Киев, а на фронте бойцы ВСУ находятся в ужасном положении, сейчас это люди "потерянные, голодные в прямом смысле слова".Тот факт, что украинское командование доводит до такого состояния своих же солдат, говорит о том, что "Украина дышит просто-таки через раз, она на последнем издыхании — если нет армии, это уже не государство", подчеркнул эксперт.Он добавил, что украинское общество накалено до предела, вопрос в том, где и как порвётся это терпение. Во всяком случае, замечено, что кое-где сотрудники ТЦК уже выходят на отлов людей в бронежилетах.По мнению эксперта, все коррупционные скандалы сколь угодно фантастических масштабов скоро забудутся, главный вопрос в другом — "доколе россияне будут наступать на Украине на Запад", вот это более всего волнует и американцев, и британцев, и Европу.Но этим коррупционным скандалом США принуждают Киев не к мирному договору, у них задача в том, чтобы прекратить огонь - "а для этого Зеленский должен об этом заявить и попросить у Путина аудиенции", - сказал Дудкин.Он пояснил, что американцам это нужно только для того, чобы дать Киеву передышку накачать оружием, но для этого Зеленский должен просто "умолять" Россию о прекращении огня. А тот "до смерти боится своих нацистов и, если он начнёт сдавать четыре области, то ему несдобровать".Дудкин добавил, что речь может идти и не только о четырёх областях, но о больших территориях. Вот США давят, поскольку ВСУ надо перевооружить, а потом возобновить войну с новыми силами.Коррупционный скандал — рычаг давления на Зеленского. Однако никакого перемирия РФ подписывать не собирается, для Москвы главное — устранение первопричин конфликта, считает Дудкин.Сработает ли такой рычаг давления? Как знать. Кто-то думает, что всё дело в том, кто занимает на Украине (законно или нет) президентский пост."Зеленский стал главным аппендицитом в теле Украины. Его надо удалить, чтобы не умер весь организм", - написал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депуат Верховной Рады Александр Дубинский.Впрочем, мы уже отмечали, что дело совсем не в Зеленском (его можно заменить кем угодно), но в самой системе в целом. А она на подконтрольной Киеву Украине сейчас такова, что устойчивый мир возможен лишь при условии полного её демонтажа.Что до Зеленского, то его уберут тогда, когда соответствующее решение будет принято в Лондоне, считает Дудкин. Он добавил, что даже гадать не хочет, каким именно способом это осуществят.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Михаил Павлив: "Пленки Миндича" стали для Зеленского "пленками Мельниченко". Почему в Офисе президента - хаос и паника Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают"
"Наполеона-Зеленского скоро не будет". Эксперты и политики о неизбежных сценариях будущего страны

06:10 18.11.2025
 
В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли обнародование "плёнок Миндича" может привести к краху Зеленского - или же его просто склоняют к определённым действиям. Думают и над тем, отрежут ли Украину от моря и зачем Западу нужно немедленное прекращение огня.
Многие предполагают, что Зеленский выйдет сухим из воду, а о скандале с плёнками постепенно забудут. Но так думают не все. Украинский политтехнолог Андрей Золотарёв считает, что у Зеленского впереди "замаячила касса" — коррупционный скандал с "плёнками Миндича" можно считать началом конца его президентства. К скандалу Банковая оказалась совершенно не готова, а антикоррупционные органы (НАБУ и САП — ред.) на этот раз действовали продуманно и точно.
Заявления, что "Зеленский не участвовал" в коррупции, мало кого убедят, считает эксперт. По его мнению, высказанному в эфире интернет-канала "Дикий Life", все видят, что зато люди из ближайшего окружения, с которыми он проводит свободное время, оказались прямо замешанными в коррупционных действиях — это о чём-то говорит. И пока остаётся интригой, услышим ли мы на плёнках "всем нам хорошо знакомый голос на этих записях".
Вообще возможны три варианта развития событий, считает Золотарёв. Первый - отдать "Энергоатом" Пинчуку, а "соросятам" отдать правительство. Второй — Зеленскому подать в отставку, передав полномочия Раде. И третий вариант — Зеленскому "отрицать свою причастность к коррупции, делать вид, что ничего не происходит и попытаться ещё больше закрутить гайки".
"Мне кажется, пойдут по третьему варианту, но это может оказаться фатальным", - сказал политтехнолог.
А находящийся за решёткой украинский олигарх Игорь Коломойский* в суде выразил мнение, что настоящих организаторов коррупционной схемы надо искать на уровне повыше, чем какой-то Тимур Миндич.
"Он идиот, черт. Ну какой из него глава мафии", - сказал Коломойский, слова которого приводит издание "Страна" в своём телеграм-канале.
Он также высказал предположение, что Миндич мог сбежать из страны из страха, что реальные организаторы схемы могут его убить, чтобы "спрятать концы в воду".
Ранее Коломойский* заявил в суде, что "Наполеона-Зеленского скоро не будет".
"Страна" также отмечает, что коррупционный скандал может привести к потере Зеленским контроля над парламентом: "Не под запись депутаты "Слуги народа" говорят о растущем брожении в их рядах, неуверенности в политических перспективах Зеленского и его политсилы, а также страхе стать следующей жертвой антикоррупционных расследований".
Что на фронте? Там ВСУ отходят не только под Покровском. Сами украинские военные пишут в пабликах о том, что критическая для ВСУ ситуация складывается на запорожском направлении.
Комментируя продвижение ВС РФ в Запорожской области, военный эксперт Юрий Дудкин высказал мнение, что тут цель понятна - "Украину хотят отрезать от Чёрного моря, и это состоится — вопрос времени".
"Потому как впереди ещё и Николаев, и Одесса, и так далее… Эти вопросы ещё в повестке дня Российской Федерации", - сказал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.
По мнению Дудкина, Европе надоело поддерживать Киев, а на фронте бойцы ВСУ находятся в ужасном положении, сейчас это люди "потерянные, голодные в прямом смысле слова".
Тот факт, что украинское командование доводит до такого состояния своих же солдат, говорит о том, что "Украина дышит просто-таки через раз, она на последнем издыхании — если нет армии, это уже не государство", подчеркнул эксперт.
Он добавил, что украинское общество накалено до предела, вопрос в том, где и как порвётся это терпение. Во всяком случае, замечено, что кое-где сотрудники ТЦК уже выходят на отлов людей в бронежилетах.
По мнению эксперта, все коррупционные скандалы сколь угодно фантастических масштабов скоро забудутся, главный вопрос в другом — "доколе россияне будут наступать на Украине на Запад", вот это более всего волнует и американцев, и британцев, и Европу.
Но этим коррупционным скандалом США принуждают Киев не к мирному договору, у них задача в том, чтобы прекратить огонь - "а для этого Зеленский должен об этом заявить и попросить у Путина аудиенции", - сказал Дудкин.
Он пояснил, что американцам это нужно только для того, чобы дать Киеву передышку накачать оружием, но для этого Зеленский должен просто "умолять" Россию о прекращении огня. А тот "до смерти боится своих нацистов и, если он начнёт сдавать четыре области, то ему несдобровать".
Дудкин добавил, что речь может идти и не только о четырёх областях, но о больших территориях. Вот США давят, поскольку ВСУ надо перевооружить, а потом возобновить войну с новыми силами.
Коррупционный скандал — рычаг давления на Зеленского. Однако никакого перемирия РФ подписывать не собирается, для Москвы главное — устранение первопричин конфликта, считает Дудкин.
Сработает ли такой рычаг давления? Как знать. Кто-то думает, что всё дело в том, кто занимает на Украине (законно или нет) президентский пост.
"Зеленский стал главным аппендицитом в теле Украины. Его надо удалить, чтобы не умер весь организм", - написал в своём блоге находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депуат Верховной Рады Александр Дубинский.
Впрочем, мы уже отмечали, что дело совсем не в Зеленском (его можно заменить кем угодно), но в самой системе в целом. А она на подконтрольной Киеву Украине сейчас такова, что устойчивый мир возможен лишь при условии полного её демонтажа.
Что до Зеленского, то его уберут тогда, когда соответствующее решение будет принято в Лондоне, считает Дудкин. Он добавил, что даже гадать не хочет, каким именно способом это осуществят.
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
На эту тему — Михаил Павлив: "Пленки Миндича" стали для Зеленского "пленками Мельниченко". Почему в Офисе президента - хаос и паника
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают"
