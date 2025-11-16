https://ukraina.ru/20251116/plenki-mindicha-stali-dlya-zelenskogo-plenkami-melnichenko-pochemu-v-ofise-prezidenta---khaos-i-panika-1071699082.html

"Пленки Миндича" стали для Зеленского "пленками Мельниченко". Почему в Офисе президента - хаос и паника

Страна 404 снова оказалась в поворотном моменте, который вызывает прямые параллели с давнишним скандалом во многом предопределившим все последующие десятилетия истории незалежной.

Очень много говорит в пользу того, что "Плёнки Миндич"а стали новой версией старой схемы, которая когда-то развернулась вокруг майора охраны президента Кучмы Мельниченко. Тот "Кассетный скандал" и те "пленки" не просто ударили по Данилычу и по всей системе власти Украины. Они, по сути, разрушили даже ту слабую призрачную самостоятельность, которую Киев пытался построить после развала СССР. Тогда те материалы открыли прямой путь к радикальному росту американского влияния. Которое существовало и раньше, но проявлялось мягко через зарождающуюся сеть грантов и диаспорные связи. Фонд Сороса действовал в украинской политике уже в девяностые. Но, тогда в основном, в гуманитарной сфере. А на рубеже 90-х и нулевых, после прихода Путина к власти в России, когда возникла не иллюзорная перспектива нового, после ельцинского раздрая, сближения Украины и России, американцам срочно понадобились инструменты ручного управления ситуацией в Киеве.И тогда появились они – "плёнки Мельниченко", которые стали ключевым моментом потери даже условного суверенитета. А вместе с ними дело о "Кольчугах" и акции "Украина без Кучмы". И пошло поехало. Появление пленок подали как личную инициативу охранника. Он рассказывал историю о записи на диктофон под диваном в кабинете президента. Но на деле запись шла с применением спецтехники из дома напротив окна кабинета президента. Это была спецоперация американских спецслужб. Кстати, после установления этого факта рабочий кабинет перенесли в другое помещение, с окнами во двор администрации.Сегодня ситуация повторяется в новой форме. Теперь под ударом оказался Зеленский. И "плёнки Миндича" уже грозят стать для него тем же, чем были "плёнки Мельниченко" для Кучмы. Зеленский под гром оваций и на красных ковровых дорожках потерял всякую связь с реальностью, забронзовел и сам себя вознес на пьедестал. Но реальность, а вернее люди, от которых он всегда зависел и для которых всегда и был дрессированным, но отбившимся от рук псом, решили ему об этом напомнить.Мельниченко в той истории был лишь фигурой прикрытия. Миндич лишь связующее звено ведущее к первым лицам киевского режима – Зеленскому и Ермаку. Лишнее напоминание гречкосиям, что никто никогда и не воспринимал незалежную как самостоятельное государство. Скандал с плёнками превращает внутренний кризис в очередной этап внешнего давления. Зеленский получил тот же удар, который когда-то получил Кучма. И последствия для режима будут такими же тяжёлыми.Самое интересное в этой истории связано с тем, что, как говорят информированные люди, объём реальных записей может быть гораздо больше, чем то, что медийная версия пытается выдать за факт. Люди, которые знают кухню Киева, давно говорили, что официальное объяснение прослушки выглядит слишком аккуратно. В этой версии фигурирует дом на Грушевского. Это дом возле Мариинского парка. Этот объект многие годы считался самым элитным жилым домом в городе и символом тех, кто находился в самой верхней прослойке киевской власти. Там есть квартира и Зеленского. Там же и квартира Миндича. А прямо под его апартаментами находился пентхаус Боголюбова, партнера Коломойского* и совладельца группы "Приват".Ну и вот. Официальная медийная версия выглядит так. Миндич делал ремонт. Его рабочие затопили квартиру Боголюбова. Этим воспользовались в НАБУ, отправив своих специалистов в квартиру Миндича под видом сантехников. Дальше больше. Если верить во вбросы от журналистов медиагруппы Фиалы, то получается так, что Боголюбов заключил с антикоррупционерами сделку, чтобы те подстраховали его находившегося на грани вручения подозрения так же как и его партнер Коломойский и помогли выехать поездом из Украины под их присмотром. В обмен они получили якобы доступ к его квартире и квартире Миндича. Но эта версия слишком гладкая. И слишком наивная. И смысл у нее может быть только один – скрыть реальный объём мероприятий по организации прослушки и скрыть крота в окружении Миндича и Зеленского, который продолжает оставаться нераскрытым и сейчас и продолжает снабжать следователей информацией. Впрочем, совершенно точно, что и Фиала, и Боголюбов с Коломоским принимали и принимают самое непосредственное участие в этой спецоперации НАБУ.Так вот, как мне сообщают инсайдеры, фиксация могла быть организована задолго до ремонта. И что прослушка действительно была организована через кого-то из ближайшего окружения Миндича. И это объясняет, почему объём записей так велик. И почему темп появления материалов такой плотный.Честно говоря, ещё неделю назад я предполагал, что на этих записях нет самого Зеленского. Но мне прямо сказали обратное. Сказали, что вероятность его присутствия очень высокая. Сказали, что кроме того, там может быть голос Ермака. Самое поразительное лично для меня связано с тем, что Зеленский уже будучи президентом, продолжал вести себя как человек, который не понимает уровень риска. Он продолжал посещать эту квартиру. Он отмечал там день рождения. Он собирал людей. Он говорил так, будто за ним никто не наблюдает. Он нарушал все правила безопасности. Он игнорировал протоколы, которые обязаны выполнять первые лица. Он жил так, будто страна не находилась в состоянии конфликта. Он жил в своём маленьком мирке. Он верил в абсолютную лояльность окружения. Он не понимал, что это окружение давно перестало быть безопасным. И все это с учетом того беспредела, который он и его подельники творили в отношении очень влиятельных и опасных людей – украинских олигархов. Которые сколотили свои капитала в лихие 90-е и явно не в белоснежных перчатках. Повторюсь – удивительная оторванность от реальности.И сейчас именно этот факт стал для Банковой тем самым приговором, которым лично себе Зеленский полагал для Порошенко. Если на этих записях действительно есть Зеленский, то это означает прямой удар по его режиму личной власти, и вообще по всей конструкции режима. Это объясняет, почему Банковая металась всю неделю. Почему начались хаотичные попытки отстроится от Миндича и других фигурантов. Почему юристы в авральном порядке чистили хвосты. Почему заявления шли вразнобой. Это не защита. Это паника. Всё движется с такой скоростью, что становится ясно, что это только начало. Процесс уже запущен. Он не остановится.О том, как Миндич покидал Украину - в статье Сергея Зуева "Клопы Макрона, израильский нелегал Чебурашка и корни коррупции. Кто удивил нас на прошедшей неделе"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

