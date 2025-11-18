https://ukraina.ru/20251118/kreyser-varyag-byl-prodan-pod-vidom-kazino-ekspert-raskryl-proiskhozhdenie-kitayskikh-avianostsev-1071738270.html

"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев

Китайский авианесущий флот обязан своим рождением советским чертежам, которые оказались в распоряжении Пекина после распада СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

На днях Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне, Ераносян рассказал про истоки строительства китайских авианосцев. Он напомнил, что один из недостроенных советских кораблей – крейсер "Варяг" – был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 миллионов долларов.Он подчеркнул, что китайская сторона получила доступ к документам. "Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина", – констатировал Ераносян. При этом российское кораблестроение, по его словам, от полного развала спасли индийские заказы. "Наше кораблестроение от полного развала спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" – бывший крейсер "Адмирал Горшков" – и палубную авиацию, истребители Миг-29К", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.

