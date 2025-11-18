https://ukraina.ru/20251118/kreyser-varyag-byl-prodan-pod-vidom-kazino-ekspert-raskryl-proiskhozhdenie-kitayskikh-avianostsev-1071738270.html
"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев - 18.11.2025 Украина.ру
"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
Китайский авианесущий флот обязан своим рождением советским чертежам, которые оказались в распоряжении Пекина после распада СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T05:40
2025-11-18T05:40
2025-11-18T05:40
новости
россия
пекин
ссср
владимир ераносян
украина.ру
вооруженные силы украины
флот
корабли
завод
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/47/1034024713_0:235:5000:3048_1920x0_80_0_0_ae6a4e0e7dd26aad0d2c9c149701a346.jpg
На днях Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне, Ераносян рассказал про истоки строительства китайских авианосцев. Он напомнил, что один из недостроенных советских кораблей – крейсер "Варяг" – был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 миллионов долларов.Он подчеркнул, что китайская сторона получила доступ к документам. "Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина", – констатировал Ераносян. При этом российское кораблестроение, по его словам, от полного развала спасли индийские заказы. "Наше кораблестроение от полного развала спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" – бывший крейсер "Адмирал Горшков" – и палубную авиацию, истребители Миг-29К", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
россия
пекин
ссср
китай
кнр (китай)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103402/47/1034024713_313:0:4688:3281_1920x0_80_0_0_0bf8461ffeb37f93a2c24d628019fcc2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, пекин, ссср, владимир ераносян, украина.ру, вооруженные силы украины, флот, корабли, завод, крейсер, китай, кнр (китай)
Новости, Россия, Пекин, СССР, Владимир Ераносян, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, флот, корабли, завод, крейсер, Китай, КНР (Китай)
"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
Китайский авианесущий флот обязан своим рождением советским чертежам, которые оказались в распоряжении Пекина после распада СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
На днях Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне, Ераносян рассказал про истоки строительства китайских авианосцев.
"Китайский авианесущий флот зародился не так давно. После развала Советского Союза и заморозки строительства авианесущих крейсеров на Николаевском судостроительном заводе", — рассказал эксперт.
Он напомнил, что один из недостроенных советских кораблей – крейсер "Варяг" – был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 миллионов долларов.
Он подчеркнул, что китайская сторона получила доступ к документам. "Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина", – констатировал Ераносян.
При этом российское кораблестроение, по его словам, от полного развала спасли индийские заказы. "Наше кораблестроение от полного развала спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" – бывший крейсер "Адмирал Горшков" – и палубную авиацию, истребители Миг-29К", – резюмировал собеседник издания.