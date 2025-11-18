"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев - 18.11.2025 Украина.ру
"Крейсер "Варяг" был продан под видом казино": эксперт раскрыл происхождение китайских авианосцев
Китайский авианесущий флот обязан своим рождением советским чертежам, которые оказались в распоряжении Пекина после распада СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-11-18T05:40
2025-11-18T05:40
На днях Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне, Ераносян рассказал про истоки строительства китайских авианосцев. Он напомнил, что один из недостроенных советских кораблей – крейсер "Варяг" – был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 миллионов долларов.Он подчеркнул, что китайская сторона получила доступ к документам. "Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина", – констатировал Ераносян. При этом российское кораблестроение, по его словам, от полного развала спасли индийские заказы. "Наше кораблестроение от полного развала спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" – бывший крейсер "Адмирал Горшков" – и палубную авиацию, истребители Миг-29К", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
Китайский авианесущий флот обязан своим рождением советским чертежам, которые оказались в распоряжении Пекина после распада СССР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
На днях Китай официально ввел в эксплуатацию третий авианосец "Фуцзянь", в церемонии принял участие председатель КНР Си Цзиньпин.
Отвечая на вопрос о том, как будет выглядеть противостояние флотов в современной войне, Ераносян рассказал про истоки строительства китайских авианосцев.
"Китайский авианесущий флот зародился не так давно. После развала Советского Союза и заморозки строительства авианесущих крейсеров на Николаевском судостроительном заводе", — рассказал эксперт.
Он напомнил, что один из недостроенных советских кораблей – крейсер "Варяг" – был продан под видом казино в КНР всего лишь за 20 миллионов долларов.
Он подчеркнул, что китайская сторона получила доступ к документам. "Китайцы использовали все чертежи и наработки проекта "Кречет", которые им предоставила так называемая независимая Украина", – констатировал Ераносян.
При этом российское кораблестроение, по его словам, от полного развала спасли индийские заказы. "Наше кораблестроение от полного развала спасли по сути индусы, которые заказали у нас авианосец "Викрамадитья" – бывший крейсер "Адмирал Горшков" – и палубную авиацию, истребители Миг-29К", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Романа Гнатюка и Дениса Рудометова "Владимир Ераносян: Армия России шлифует ФАБами гарнизон ВСУ в Мирнограде и ведет сложные бои в Купянске" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя на сайте Украина.ру.
