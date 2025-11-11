https://ukraina.ru/20251111/energeticheskie-voyny-somaliyskie-piraty-zakhvatili-maltiyskiy-tanker-a-bolgariya--npz-lukoyla-1071409495.html

Энергетические войны: Сомалийские пираты захватили мальтийский танкер, а Болгария – НПЗ ЛУКОЙЛа

В Болгарии принят закон, позволяющий назначить на НПЗ ЛУКОЙЛ в Бургасе специального управляющего, который получит контроль над пакетом акций предприятия и сможет начать подготовку к смене его собственника.

ЛУКОЙЛу придётся решать судьбу зарубежных активов поодиночкеШвейцарская Gunvor Group 7 ноября отозвала своё предложение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа в ответ на заявление Минфина США. Таким образом, российскому нефтяному гиганту придётся решать судьбу своих активов за пределами России в каждой стране отдельно.Как известно, 22 октября 2025 года США ввели блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и его дочерних компаний, что затруднило работу международных проектов с участием компании. Санкции должны вступить в силу 21 ноября. В конце октября российская компания сообщила о потенциальной сделке по покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа швейцарской Gunvor Group. Предполагалось, что Gunvor купит LUKOIL International GmbH, 100%-ю дочку ЛУКОЙЛа, через которую российская группа владеет активами в других странах.Однако на Западе заявили, что сделка является инструментом вывода зарубежных активов ЛУКОЙЛа из-под санкций США с прицелом на обратный выкуп, напомнив, что до 2014 года совладельцем Gunvor был российский бизнесмен Геннадий Тимченко. Тимченко за день до введения в отношении него санкций США продал принадлежавшие ему 43,5% акций Gunvor второму сооснователю компании – Турбьёрну Торнквисту. По состоянию на конец 2024 года, 84,79% Gunvor принадлежали Торнквисту, а оставшиеся 15,21% были распределены через программу долевого участия сотрудников.Торнквист ответил, что сделка по покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа не предусматривает обратный выкуп в случае снятия санкций, и сделка станет полным разрывом между ЛУКОЙЛом и его зарубежным портфелем. Однако Минфин США обвинил Gunvor в связях с Россией и заявил, что не выдаст этой компании лицензию, позволяющую ему вести бизнес с подсанкционными активами и получать прибыль.В Gunvor Group назвали заявление Минфина США о её связях с Россией "ошибочным и ложным". Компания подчеркнула, что открыто и прозрачно раскрывает информацию о своей структуре собственности и бизнесе, более 10 лет дистанцируется от России, прекратила торговые операции в соответствии с санкциями, продала российские активы и публично осудила действия России. "Мы приветствуем возможность исправить это очевидное недоразумение. Тем временем Gunvor отзывает свое предложение по международным активам ЛУКОЙЛа", – заявила швейцарская компания.Согласно информации на сайте ЛУКОЙЛ, компания реализует международные проекты в области разведки и добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, в Средней Азии, Западной Африке и Центральной Америке (Египет, ОАЭ, Ирак, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Камерун, Конго, Нигерия, Гана, Мексика). Также у компании есть нефтеперерабатывающие и нефтехимические активы в Европе, АЗС в 19 странах мира, а также международное трейдинговое подразделение. Теперь относительно судьбы каждого из этих активов ЛУКОЙЛу придётся вести отдельные переговоры. Особо острой является ситуация в Болгарии и Румынии, власти которых фактически пошли по пути конфискации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ЛУКОЙЛа.Болгарский парламент вечером 7 ноября одобрил законопроект, который позволяет назначение на НПЗ "ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас" специального торгового управляющего. С момента его вступления в должность нынешнее руководство предприятия, акционеры и собственники капитала утратят полномочия по принятию решений, распоряжению акциями и финансовыми средствами. Административные акты, изданные особым управляющим, не подлежат ни административному, ни судебному контролю. Специальный управляющий сможет получить контроль над пакетом акций НПЗ и начать комплексную подготовку для смены собственника.По сообщениям болгарских СМИ, хотя такой управляющий ещё не назначен, 10 ноября сотрудники Государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Болгарии вошли в офисы компаний ЛУКОЙЛа в стране и на нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, и начали проверки.Румыния, в которой расположен НПЗ Petrotel, принадлежащий ЛУКОЙЛу, пока не приняла никакого формального решения, однако советник президента Румынии Раду Бурнете 10 ноября заявил, что румынские власти поставят на контроль любую передачу активов компании ЛУКОЙЛ в стране, сохраняя за собой право вето."Любую подобную сделку в Румынии анализирует и утверждает Комиссия по проверке прямых иностранных инвестиций, поэтому любое решение ЛУКОЙЛа должно заручиться вердиктом румынских властей, которые имеют право отклонить его", – сказал Бурнете. Он добавил, что приобретение активов ЛУКОЙЛа в Румынии румынским государством – "это гипотеза, которую нельзя исключать", подчеркнув, что ЛУКОЙЛу решать, кому продать активы.Но если НПЗ ЛУКОЙЛ в Болгарии пока продолжают работать, то в Ираке компания объявила форс-мажор на месторождении нефти Западная Курна–2. Как сообщило 10 ноября агентство Reuters, Ирак прекратил все платежи ЛУКОЙЛу деньгами и нефтью. Кроме того, ЛУКОЙЛ расторг договор со всеми иностранными сотрудниками, не являющимися гражданами России, то есть на проекте Западная Курна–2 остались только российские и иракские сотрудники.Если причины форс-мажора не будут устранены в течение шести месяцев, ЛУКОЙЛ прекратит добычу и полностью выйдет из проекта, сообщил агентству высокопоставленный представитель иракской нефтяной отрасли. Заявление ЛУКОЙЛа о форс-мажоре предусмотрено условиями контракта, и компания добивается правовой защиты от штрафов за невыполнение договорных обязательств в министерстве нефти Ирака, сообщил другой иракский чиновник.Проамериканский президент Бразилии хочет пересмотра литиевых контрактов с Россией и КитаемИзбранный президент Боливии Родриго Пас, который 8 ноября принес присягу в качестве главы государства, пообещал вывести Боливию в ряд значимых экспортеров лития, чтобы помочь смягчить острый экономический кризис в стране. Это может привести к разрыву существующих литиевых контрактов Бразилии с Россией и Китаем.По словам экс-президента Боливии Луиса Арсе, страна может "упустить корабль", если начнет разработку с нуля, что повлечет огромные издержки. Команда Родриго Паса планирует начать с пересмотра контрактов с китайскими и российскими компаниями, которые называют "непрозрачными", сертификации запасов лития и создания нового законодательства.Новые власти Боливии заявили, что выявлено "несколько фундаментальных недостатков в управлении, требующих немедленного внимания": в стране отсутствуют официальные стандарты сертификации запасов, деятельность по добыче лития не регулируется существующими нормами, обязательства по соблюдению прав коренных народов остаются невыполненными, а процедуры надзора со стороны парламента нуждаются в уточнении.Как заявил старший экономический советник президента Хосе Луис Лупо, договоры по литию были заключены "за спиной регионов и страны". Он подтвердил, что новые власти проведут их аудит, чтобы определить, что можно сохранить. По мнению аналитиков, это связано с проамериканской позицией нового президента Боливии. Родриго Пас закончил "Американский университет" в Вашингтоне и в своей инаугурационной речи пообещал улучшить международные отношения Боливии, в том числе начать сближение с США – после многих лет охлаждения при предыдущих левых правительствах.По данным Геологической службы США (USGS), ресурсы лития в Боливии – 23 млн тонн, или около 20% мировых запасов, при этом государственная горнодобывающая компания YLB добывает около 3,5 тысячи тонн лития в год. Боливийский литий привлекает многие страны, но наибольшего успеха пока добились Китай и Россия.В 2021 году Боливия объявила международный конкурс по прямому извлечению лития на солончаках Уюни, Койпаса и Пастос-Грандес. В 2024-м YLB привлекла для реализации проектов компанию СВС – дочернюю структуру китайской Contemporary Amperex Technology (CATL), а также Uranium One – дочку "Росатома". Но ни один из проектов не вышел на стадию коммерческой добычи, и оба находятся под пристальным вниманием Конгресса Боливии. В феврале 2025 года посол России в Боливии Дмитрий Верченко выразил оптимизм по поводу одобрения парламентом контракта с Uranium One, однако к ноябрю разрешение так и не было получено.Исполнительный президент YLB Омар Аларкон ранее заявлял, что в рамках проектов с Uranium One и CBC будет добыто всего 1,64% известных запасов лития в регионе, что оставляет место для новых проектов в будущем. Но, судя по всему, даже такую незначительную долю стратегического сырья американцы не хотят отдавать своим геополитическим противникам – России и Китаю.Сомалийские пираты захватили мальтийский танкер с бензиномТанкер под мальтийским флагом, перевозивший бензин, 6 ноября был захвачен сомалийскими пиратами в 700 морских милях от столицы Сомали Могадишо. Пираты открыли огонь из стрелкового оружия и реактивных гранатомётов, после чего поднялись на борт судна, направлявшегося из индийского города Сикка в южноафриканский Дурбан.Экипаж танкера в составе 24 человек смог укрыться в специально оборудованном убежище – так называемой цитадели. Управляющая компания Latsco Marine Management из Греции подтвердила СМИ факт "инцидента с безопасностью", не вдаваясь в детали. В заявлении компании указано, что танкер Hellas Aphodite следовал из Индии в Южную Африку.Была запрошена помощь от военно-морских сил Европейского Союза, патрулирующих данный регион. На следующий день, 7 ноября, пресс-служба операции "Аталанта", организованной ЕС для борьбы с пиратством в Красном море и Индийском океане, сообщила об освобождении танкера.Как отмечено в пресс-релизе, после демонстрации силы пиратская группа покинула торговый танкер. "Экипаж, состоящий из 24 человек, находится в безопасности, сообщений о пострадавших нет. На протяжении всего инцидента они находились в специальном защищенном помещении и поддерживали прямую связь с командованием операции", – сказано в сообщении.В настоящее время европейские военные в сотрудничестве с партнёрами по обеспечению морской безопасности продолжают интенсивный поиск пиратской группы. Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании рекомендовал судам соблюдать осторожность при прохождении района и сообщать о любой подозрительной активности.Данный инцидент стал уже вторым за прошлую неделю. Как отметило британское агентство Reuters, 3 ноября у побережья Сомали произошло первое с 2024 года нападение на коммерческий танкер, в ходе которого вооруженные преступники обстреляли судно после неудачной попытки высадки на борт.Возобновление активности пиратов в этом регионе вызывает серьезную озабоченность у международных морских перевозчиков, которые могут быть вынуждены пересматривать логистические маршруты. Эксперты связывают это с общей дестабилизацией обстановки в районе Африканского Рога.О том, что происходит тем временем в украинской энергетике - в интервью Ивана Лизана "Бьют через энергетику! О локальном апокалипсисе, потере кошелька Зеленского и чёрных схемах"

