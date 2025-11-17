"Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине - 17.11.2025 Украина.ру
"Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине
"Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине - 17.11.2025 Украина.ру
"Выходит шизофрения". Стало известно, кто стоит за резко меняющейся позицией Трампа по России и Украине
Бывший аналитик ЦРУ Рон Аледо объяснил, кто влияет на президента США Дональда Трампа, когда дело касается стратегии на российском направлении в контексте украинского кризиса
И недели не прошло с тех пор, как госсекретарь Марко Рубио признал, что Соединённые Штаты почти исчерпал возможности для введения новых ограничительных мер в отношении РФ, как президент США Дональд Трамп объявляет, что не возражает против принятия Конгрессом законопроекта об антироссийских санкциях."Они занимаются этим, и меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который очень жёсткий — он вводит санкции далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете, это я предложил. Так что любая страна, которая ведёт дела с Россией, будет подвергнута очень серьёзным санкциям", - заявил глава государства.И это на фоне попыток 47-го президента США наладить отношения с Россией, в частности для того, чтобы совместно развивать торгово-экономические проекты, что будет выгодно как Вашингтону, так и Москве.Трамп – человек импульсивный и порой непоследовательный, это известно всем, тем не менее, такие противоречивые действия, как с антироссийскими санкциями, у многих вызывают много вопросов, они просто не могут понять, какую же позицию занимает американский лидер.Объяснение поведению хозяина Белого дома дал бывший аналитик ЦРУ, офицер армии США в отставке Рон Аледо в эфире политического шоу Legitimate Targets: всё дело в том, что Трамп очень легко поддаётся чужому влиянию, а в его администрации работают люди с противоречивыми взглядами. Есть вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки США Тулси Габбард, твёрдо следующие философии "Америка прежде всего" и напоминающие главе государства, что в приоритете должны быть внутриполитические вопросы, а на другом полюсе стоят глобалисты, как, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм*, который всегда не против силового метода решения конфликтов, украинского в том числе."В окружении Трампа есть очень хорошие люди. Тот же Такер Карлсон, который правильно мыслит и прекрасно понимает, какая именно политика нужна сейчас США, понимает, что им незачем быть мировым полицейским, нам это не нужно. Не нужно пытаться сделать каждую маленькую страну в мире похожей на маленькую Калифорнию. Так что у Трампа есть эти люди, которые ему советуют правильные вещи, но в той же группе в его администрации есть также и очень плохие люди. Вот в чём проблема", - подчеркнул Аледо.Информация о том, что окружение президента пытается повлиять на его мнение по той или иной ситуации постепенно становится очевидной. Так, в конце июля источники западных СМИ рассказывали, как группа американских чиновников на протяжении нескольких месяцев работала над тем, чтобы склонить Трампа к иной стратегии по украинскому вопросу, а возглавили эту кампанию госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио вместе со спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, отвечающим за канал связи с Киевом.В свою очередь Грэм, имеющий непосредственный доступ к Трампу, совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем был соавтором законопроекта, внесённого на рассмотрение Конгресса в первом полугодии, об антироссийских санкциях и пошлинах в 500% на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоносители. Причём в начале июня издание The Wall Street Journal сообщало, что Белый дом оказывал давление на Грэма, чтобы он смягчил инициативу, а именно, вставив исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, кто или что будет подвергнуто санкциям, поскольку изначальный вариант мешал курсу президента на нормализацию отношений с Москвой.А теперь Трамп сам даёт законодателям зелёный свет для введения новой порции ограничительных мер. Причём в тот момент, когда Кремль и Белый дом остаются в режиме ожидания отмашки для оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.Россия отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении её партнеров, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Однако решение о санкциях отрицательное влияние оказывает не только на внешнеполитическом поле, но и на жителей самих Соединённых Штатов. Уже введённые Вашингтоном и Евросоюзом ограничительные меры в совокупности с продолжающимися атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы РФ привели к росту цен на топливо в США, и это "вряд ли понравится американской администрации, которая считает доступные энергоносители жизненно важной" частью своей экономической программы, пишет агентство Bloomberg."Вот почему политика США столь, если позволите, шизофренична: мы то дружим с Россией, то ссоримся; то дружим с ЕС, то ссоримся. Трампу говорят то одно, то другое. Я общался с отставным полковником армии США Дугласом Макгрегором, и он со мной полностью согласен: позиция Трампа – это позиция последнего человека, с которым он сегодня говорил. Потому утром, когда он поговорил с кем-то из "хороших", Дональд Трамп говорит: "Держимся подальше от России, это не наша война, на Украине вообще переворот в 2014 году был". Но позже, днём, он общается с кем-то из "плохих", с тем же Линдси Грэмом, и вот уже Трамп яростно заявляет: "Ну уж нет, такого от России я больше не потерплю!" Выходит шизофрения", - заявил Аледо.* внесён России в список террористов и экстремистовЧитайте также интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Бывший аналитик ЦРУ Рон Аледо объяснил, кто влияет на президента США Дональда Трампа, когда дело касается стратегии на российском направлении в контексте украинского кризиса
И недели не прошло с тех пор, как госсекретарь Марко Рубио признал, что Соединённые Штаты почти исчерпал возможности для введения новых ограничительных мер в отношении РФ, как президент США Дональд Трамп объявляет, что не возражает против принятия Конгрессом законопроекта об антироссийских санкциях.
"Они занимаются этим, и меня это устраивает. Республиканцы вносят законопроект, который очень жёсткий — он вводит санкции далее против любой страны, ведущей бизнес с Россией. Они могут добавить к этому и Иран, как вы знаете, это я предложил. Так что любая страна, которая ведёт дела с Россией, будет подвергнута очень серьёзным санкциям", - заявил глава государства.
И это на фоне попыток 47-го президента США наладить отношения с Россией, в частности для того, чтобы совместно развивать торгово-экономические проекты, что будет выгодно как Вашингтону, так и Москве.
Трамп – человек импульсивный и порой непоследовательный, это известно всем, тем не менее, такие противоречивые действия, как с антироссийскими санкциями, у многих вызывают много вопросов, они просто не могут понять, какую же позицию занимает американский лидер.
Объяснение поведению хозяина Белого дома дал бывший аналитик ЦРУ, офицер армии США в отставке Рон Аледо в эфире политического шоу Legitimate Targets: всё дело в том, что Трамп очень легко поддаётся чужому влиянию, а в его администрации работают люди с противоречивыми взглядами. Есть вице-президент Джей Ди Вэнс и директор Национальной разведки США Тулси Габбард, твёрдо следующие философии "Америка прежде всего" и напоминающие главе государства, что в приоритете должны быть внутриполитические вопросы, а на другом полюсе стоят глобалисты, как, например, сенатор-республиканец Линдси Грэм*, который всегда не против силового метода решения конфликтов, украинского в том числе.
"В окружении Трампа есть очень хорошие люди. Тот же Такер Карлсон, который правильно мыслит и прекрасно понимает, какая именно политика нужна сейчас США, понимает, что им незачем быть мировым полицейским, нам это не нужно. Не нужно пытаться сделать каждую маленькую страну в мире похожей на маленькую Калифорнию. Так что у Трампа есть эти люди, которые ему советуют правильные вещи, но в той же группе в его администрации есть также и очень плохие люди. Вот в чём проблема", - подчеркнул Аледо.
Информация о том, что окружение президента пытается повлиять на его мнение по той или иной ситуации постепенно становится очевидной. Так, в конце июля источники западных СМИ рассказывали, как группа американских чиновников на протяжении нескольких месяцев работала над тем, чтобы склонить Трампа к иной стратегии по украинскому вопросу, а возглавили эту кампанию госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио вместе со спецпредставителем по Украине Китом Келлогом, отвечающим за канал связи с Киевом.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 07:17
Американская парадигма: Трамп изменил позицию из-за людей в костюмах, как и предсказал Путин в 2017 годуРиторика американского лидера Дональда Трампа по Украине стала слишком схожа с заявлениями так нелюбимого им предшественника Джо Байдена. Почему так происходит, президент РФ Владимир Путин объяснил ещё в первый срок правления Трампа
В свою очередь Грэм, имеющий непосредственный доступ к Трампу, совместно с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем был соавтором законопроекта, внесённого на рассмотрение Конгресса в первом полугодии, об антироссийских санкциях и пошлинах в 500% на товары, импортируемые из стран, закупающих российские энергоносители. Причём в начале июня издание The Wall Street Journal сообщало, что Белый дом оказывал давление на Грэма, чтобы он смягчил инициативу, а именно, вставив исключения, которые позволили бы Трампу выбирать, кто или что будет подвергнуто санкциям, поскольку изначальный вариант мешал курсу президента на нормализацию отношений с Москвой.
А теперь Трамп сам даёт законодателям зелёный свет для введения новой порции ограничительных мер. Причём в тот момент, когда Кремль и Белый дом остаются в режиме ожидания отмашки для оперативной организации встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
Россия отнеслась бы крайне негативно к принятию в США законопроекта о санкциях в отношении её партнеров, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Однако решение о санкциях отрицательное влияние оказывает не только на внешнеполитическом поле, но и на жителей самих Соединённых Штатов. Уже введённые Вашингтоном и Евросоюзом ограничительные меры в совокупности с продолжающимися атаками ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы РФ привели к росту цен на топливо в США, и это "вряд ли понравится американской администрации, которая считает доступные энергоносители жизненно важной" частью своей экономической программы, пишет агентство Bloomberg.
Пункт подготовки нефти компании Лукойл в районе города Покачи. - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
13 ноября, 18:10
"Сопротивляться и ничего не продавать". США нацелились на активы "Лукойла" в ЕвропеНефтеперерабатывающий завод Petrotel в румынском городе Плоешти, принадлежащий российской компании "Лукойл", может перейти под контроль государства на ограниченный срок. Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан 12 ноября на пресс-конференции в Бухаресте
"Вот почему политика США столь, если позволите, шизофренична: мы то дружим с Россией, то ссоримся; то дружим с ЕС, то ссоримся. Трампу говорят то одно, то другое. Я общался с отставным полковником армии США Дугласом Макгрегором, и он со мной полностью согласен: позиция Трампа – это позиция последнего человека, с которым он сегодня говорил. Потому утром, когда он поговорил с кем-то из "хороших", Дональд Трамп говорит: "Держимся подальше от России, это не наша война, на Украине вообще переворот в 2014 году был". Но позже, днём, он общается с кем-то из "плохих", с тем же Линдси Грэмом, и вот уже Трамп яростно заявляет: "Ну уж нет, такого от России я больше не потерплю!" Выходит шизофрения", - заявил Аледо.
* внесён России в список террористов и экстремистов
Читайте также интервью Ростислава Ищенко Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США
ЭксклюзивРоссияСШАУкраинаДональд ТрампЛиндси ГрэмМарко РубиосанкцииДжей Ди ВэнсТалси Габбард
 
