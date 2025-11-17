Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции" - 17.11.2025 Украина.ру
Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"
Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции" - 17.11.2025 Украина.ру
Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"
Сериал "Хроники русской революции" - это художественное произведение, отражающее субъективный взгляд на историю. Об этом заявил режиссёр сериала Андрей Кончаловский
2025-11-17T09:19
2025-11-17T09:44
Кончаловский ответил на критику сериала "Хроники русской революции" в интервью изданию "Российская газета". По его словам, при создании сериала была реализована "творческая инициатива, которая не вполне соответствует историческим данным".Эпизоды в духе современных триллеров с отрубанием пальцев и постоянными разговорами о деньгах, по мнению режиссёра, оправданы. "Слушай, это не теоретическая работа, не учебник по истории ВКП(б), это кинороман. Ну, так соскочило. Ответов может быть только два: "извините, больше не буду" или "идите куда подальше". Я имел роскошь написать некую свободную даль романа, парафраз на тему русской революции. И не считаю, что я должен быть ответственен. Ну, не получилось - не буду больше. Или, если будете ждать, может, что-нибудь еще сделаю. А если для вас Ленин не такой, Сталин не такой - идите и снимайте сами", - сказал Кончаловский. Он выразил удовлетворение тем, что "удалось найти деньги и сделать некое высказывание о начале ХХ века в России".В планах режиссёра - снять фильм о великом русском композиторе Сергее Рахманинове. Кончаловский считает его иконой русской культуры, а фильм о нём - проектом своей жизни.Сериал "Хроники русской революции" подвергся резкой критике не только со стороны профессиональных историков. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн обратил внимание на особенности кинособытия в публикации Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти Также на эту тему высказался Алексей Стаценко в публикации Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора"
Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"

09:19 17.11.2025 (обновлено: 09:44 17.11.2025)
 
© Фото : Анастасия ЛяшенкоРежиссёр Андрей Кончаловский на съемках сериала "Хроники русской революции"
Сериал "Хроники русской революции" - это художественное произведение, отражающее субъективный взгляд на историю. Об этом заявил режиссёр сериала Андрей Кончаловский
Кончаловский ответил на критику сериала "Хроники русской революции" в интервью изданию "Российская газета". По его словам, при создании сериала была реализована "творческая инициатива, которая не вполне соответствует историческим данным".
Эпизоды в духе современных триллеров с отрубанием пальцев и постоянными разговорами о деньгах, по мнению режиссёра, оправданы.
"Слушай, это не теоретическая работа, не учебник по истории ВКП(б), это кинороман. Ну, так соскочило. Ответов может быть только два: "извините, больше не буду" или "идите куда подальше". Я имел роскошь написать некую свободную даль романа, парафраз на тему русской революции. И не считаю, что я должен быть ответственен. Ну, не получилось - не буду больше. Или, если будете ждать, может, что-нибудь еще сделаю. А если для вас Ленин не такой, Сталин не такой - идите и снимайте сами", - сказал Кончаловский.
Он выразил удовлетворение тем, что "удалось найти деньги и сделать некое высказывание о начале ХХ века в России".
В планах режиссёра - снять фильм о великом русском композиторе Сергее Рахманинове. Кончаловский считает его иконой русской культуры, а фильм о нём - проектом своей жизни.
Сериал "Хроники русской революции" подвергся резкой критике не только со стороны профессиональных историков. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн обратил внимание на особенности кинособытия в публикации Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти
Также на эту тему высказался Алексей Стаценко в публикации Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора"
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
