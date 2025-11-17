https://ukraina.ru/20251117/rezhisser-konchalovskiy-otvetil-kritikam-seriala-khroniki-russkoy--revolyutsii-1071721564.html

Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"

Режиссер Кончаловский ответил критикам сериала "Хроники русской революции"

Сериал "Хроники русской революции" - это художественное произведение, отражающее субъективный взгляд на историю. Об этом заявил режиссёр сериала Андрей Кончаловский

Кончаловский ответил на критику сериала "Хроники русской революции" в интервью изданию "Российская газета". По его словам, при создании сериала была реализована "творческая инициатива, которая не вполне соответствует историческим данным".Эпизоды в духе современных триллеров с отрубанием пальцев и постоянными разговорами о деньгах, по мнению режиссёра, оправданы. "Слушай, это не теоретическая работа, не учебник по истории ВКП(б), это кинороман. Ну, так соскочило. Ответов может быть только два: "извините, больше не буду" или "идите куда подальше". Я имел роскошь написать некую свободную даль романа, парафраз на тему русской революции. И не считаю, что я должен быть ответственен. Ну, не получилось - не буду больше. Или, если будете ждать, может, что-нибудь еще сделаю. А если для вас Ленин не такой, Сталин не такой - идите и снимайте сами", - сказал Кончаловский. Он выразил удовлетворение тем, что "удалось найти деньги и сделать некое высказывание о начале ХХ века в России".В планах режиссёра - снять фильм о великом русском композиторе Сергее Рахманинове. Кончаловский считает его иконой русской культуры, а фильм о нём - проектом своей жизни.Сериал "Хроники русской революции" подвергся резкой критике не только со стороны профессиональных историков. Автор издания "Украина.ру" Владимир Видеманн обратил внимание на особенности кинособытия в публикации Фильм Кончаловского "Хроники русской революции" - внеисторический контекст и тайное послание власти Также на эту тему высказался Алексей Стаценко в публикации Хронический анахронизм "Хроник…": машина времени в кинотеатре "Аврора" Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

