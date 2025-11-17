"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/nachinaem-podzhimat-s-dvukh-storon-voenkor-narodnogo-fronta-o-takticheskom-okhvate-gulyaypolya--1071710816.html
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя - 17.11.2025 Украина.ру
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя
На Покровско-Гуляйпольском направлении у противника явно ощущается нехватка личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
2025-11-17T05:40
2025-11-17T05:40
новости
россия
купянск
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
народный фронт
гуляйполе
запорожская область
покровск/красноармейск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060224821_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_4c3810bcf8d75aeb278175679f55204b.jpg
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что группировка войск "Восток" ВС РФ за относительно короткий срок заняла Даниловку – крупный укрепрайон ВСУ, который расположен на трассе между Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем.Комментируя ситуацию на фронте, Разин заявил, что у командования ВСУ нет возможности маневрировать силами. "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление", — отметил собеседник издания.И эта нехватка личного состава у Украины явно ощущается и на Покровско-Гуляйпольском направлении, отметил он.Военкор также сообщил о тактических успехах ВС РФ. "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя". От этих поселков до города порядка восьми километров, то есть фактически войска начинают поджимать Гуляйполе с двух сторон, констатировал Разин.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.
россия
купянск
украина
запорожская область
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0d/1060224821_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_97bf39c91ddad4e22362ab0b196b5ac5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, купянск, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, народный фронт, гуляйполе, запорожская область, покровск/красноармейск, красноармейск днр, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, военный, военный новости с украины, военный эксперт
Новости, Россия, Купянск, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Народный фронт, Гуляйполе, Запорожская область, Покровск/Красноармейск, Красноармейск ДНР, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, военный, военный новости с Украины, военный эксперт

"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя

05:40 17.11.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Покровско-Гуляйпольском направлении у противника явно ощущается нехватка личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что группировка войск "Восток" ВС РФ за относительно короткий срок заняла Даниловку – крупный укрепрайон ВСУ, который расположен на трассе между Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем.
Комментируя ситуацию на фронте, Разин заявил, что у командования ВСУ нет возможности маневрировать силами. "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление", — отметил собеседник издания.
И эта нехватка личного состава у Украины явно ощущается и на Покровско-Гуляйпольском направлении, отметил он.
Военкор также сообщил о тактических успехах ВС РФ. "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя".
От этих поселков до города порядка восьми километров, то есть фактически войска начинают поджимать Гуляйполе с двух сторон, констатировал Разин.
Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.
Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКупянскУкраинаВооруженные силы УкраиныУкраина.руНародный фронтГуляйполеЗапорожская областьПокровск/КрасноармейскКрасноармейск ДНРСВОдзен новости СВОновости СВО сейчаспрогнозы СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на Украиневоенныйвоенный новости с Украинывоенный эксперт
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:38Атака на подстанцию и не только. ПВО расправилась с десятками вражеских дронов над Россией
07:19ВС РФ бьют по целям в Павлограде
06:40Ростислав Ищенко: Зеленский и Трамп похожи тем, что они оба пытаются продлить агонию Украины и США
06:30Выходят на арену силачи… Геополитика больших сущностей
06:25FPV-дроны становятся главной ударной силой БПЛА Российской армии в зоне спецоперации
06:20Крайние хаты горят первыми
06:10Как Зеленский прикрывает друзей-коррупционеров и решает задачи глобалистов. Эксперты недоумевают
06:09Юмор кончился. Шоу Зеленского рушится вместе с его командой
06:00"Еще чуть-чуть и война закончится": эксперт призвал не верить обещаниям Запада о "быстром мире"
05:50"В глухом котле": Алексей Леонков о том, как ВС РФ сжимают кольцо окружения в Купянске
05:45Украина за неделю. Громкое эхо "пленок Миндича"
05:40"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя
05:30Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО
05:20Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"
05:15"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
05:10Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике
05:00"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС
04:50Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
04:40От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
04:30Разин о сдаче Ровнополья и Яблокова: "Я не думаю, что это хитрый план командования противника"
Лента новостейМолния