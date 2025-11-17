https://ukraina.ru/20251117/nachinaem-podzhimat-s-dvukh-storon-voenkor-narodnogo-fronta-o-takticheskom-okhvate-gulyaypolya--1071710816.html
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя - 17.11.2025 Украина.ру
"Начинаем поджимать с двух сторон": военкор Народного фронта о тактическом охвате Гуляйполя
На Покровско-Гуляйпольском направлении у противника явно ощущается нехватка личного состава. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент Народного фронта (Донецк) Владимир Разин, который регулярно посещает зону боевых действий
новости
россия
купянск
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
народный фронт
гуляйполе
запорожская область
покровск/красноармейск
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что группировка войск "Восток" ВС РФ за относительно короткий срок заняла Даниловку – крупный укрепрайон ВСУ, который расположен на трассе между Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем.Комментируя ситуацию на фронте, Разин заявил, что у командования ВСУ нет возможности маневрировать силами. "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление", — отметил собеседник издания.И эта нехватка личного состава у Украины явно ощущается и на Покровско-Гуляйпольском направлении, отметил он.Военкор также сообщил о тактических успехах ВС РФ. "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя". От этих поселков до города порядка восьми километров, то есть фактически войска начинают поджимать Гуляйполе с двух сторон, констатировал Разин.Полный текст материала "Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя" на сайте Украина.ру.Также по теме – в интервью Алексея Леонкова: ВСУ размазали свои резервы по линии фронта, поэтому после Покровска их ждут новые котлы.
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что группировка войск "Восток" ВС РФ за относительно короткий срок заняла Даниловку – крупный укрепрайон ВСУ, который расположен на трассе между Красноармейском (Покровск) и Гуляйполем.
Комментируя ситуацию на фронте, Разин заявил, что у командования ВСУ нет возможности маневрировать силами. "Спокойных участков фронта, откуда можно было бы подтянуть свободные резервы, у противника нет. Мы это видим по Красноармейску и по Купянску, куда киевский режим бросил много сил еще в тот момент, когда на многих направлениях мы еще не пошли в наступление", — отметил собеседник издания.
И эта нехватка личного состава у Украины явно ощущается и на Покровско-Гуляйпольском направлении, отметил он.
Военкор также сообщил о тактических успехах ВС РФ. "За последнюю неделю группировка "Восток" освободила шесть населенных пунктов, включая Ровнополье и Яблоково. Это последние населенные пункты с северо-восточного фланга Гуляйполя".
От этих поселков до города порядка восьми километров, то есть фактически войска начинают поджимать Гуляйполе с двух сторон, констатировал Разин.