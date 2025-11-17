Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии - 17.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251117/kuda-sbezhit-zelenskiy-posle-voyny-ekspert-kashin-o-nakoplennykh-kapitalakh-i-ubezhische-v-britanii-1071632146.html
Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии - 17.11.2025 Украина.ру
Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
Внутриполитический кризис на Украине влияет на поведение Киева в ходе войны, а Владимиру Зеленскому в случае мира возможно придется бежать в Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-11-17T04:50
2025-11-17T04:50
новости
британия
украина
киев
владимир зеленский
трамп и зеленский
тимур миндич
украина.ру
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_719c52c8e08c6b163a2b522603501ea8.jpg
Говоря о внутренней ситуации на Украине, эксперт отметил: "Видимо, Зеленский рассчитывал стать несменяемым диктатором времен холодной войны... А теперь с этим делом Миндича видно, что Зеленскому это не удастся". Кашин предположил, что если главе киевского режима не дадут уничтожить политическую конкуренцию, он может исчезнуть с политической сцены."Видимо, после этого пройдут выборы, и ему надо будет удаляться с политической сцены. Именно на это будут направлены его усилия", — спрогнозировал собеседник Украина.ру. Эксперт также охарактеризовал его прежнюю: "До недавнего времени Зеленскому никакой мир в принципе не был нужен. Он говорил о своей готовности к перемирию по линии фронта, но даже это он саботировал при помощи европейцев".По словам эксперта, в случае достижения мира Зеленский может сбежать за границу Украину. "А если будет мир, для него будет смысл бежать куда-то в Британию вместе с накопленными капиталами за время войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
британия
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103255/38/1032553870_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_7436ba2837cec7f093c4ed03787704df.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, британия, украина, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, тимур миндич, украина.ру, сво, спецоперация, украина аналитика
Новости, Британия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Тимур Миндич, Украина.ру, СВО, Спецоперация, Украина аналитика

Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии

04:50 17.11.2025
 
© Фото : коллаж Украина.РуЗеленский Лондон коллаж
Зеленский Лондон коллаж - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Внутриполитический кризис на Украине влияет на поведение Киева в ходе войны, а Владимиру Зеленскому в случае мира возможно придется бежать в Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Говоря о внутренней ситуации на Украине, эксперт отметил: "Видимо, Зеленский рассчитывал стать несменяемым диктатором времен холодной войны... А теперь с этим делом Миндича видно, что Зеленскому это не удастся".
Кашин предположил, что если главе киевского режима не дадут уничтожить политическую конкуренцию, он может исчезнуть с политической сцены.
"Видимо, после этого пройдут выборы, и ему надо будет удаляться с политической сцены. Именно на это будут направлены его усилия", — спрогнозировал собеседник Украина.ру.
Эксперт также охарактеризовал его прежнюю: "До недавнего времени Зеленскому никакой мир в принципе не был нужен. Он говорил о своей готовности к перемирию по линии фронта, но даже это он саботировал при помощи европейцев".
По словам эксперта, в случае достижения мира Зеленский может сбежать за границу Украину. "А если будет мир, для него будет смысл бежать куда-то в Британию вместе с накопленными капиталами за время войны", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБританияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийТимур МиндичУкраина.руСВОСпецоперацияУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Внезапный обвал фронта не гарантирован, но возможен: Кашин о возможных сценариях окончания СВО
05:20Попадут в цугцванг: Леонков раскрыл, почему после Покровска ВСУ уже не смогут выстроить "фортеци"
05:15"Если процесс затянется, мы хорошо продвинемся на фронте": Кашин о будущем переговоров по Украине
05:10Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике
05:00"Саботаж и демагогия": эксперт раскрыл, почему Запад и Украина настаивают на заморозке по ЛБС
04:50Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
04:40От сухопутных войск до РВСН: Алексей Леонков рассказал о масштабах внедрения дронов
04:30Разин о сдаче Ровнополья и Яблокова: "Я не думаю, что это хитрый план командования противника"
04:20Россия не поддастся на тактику США с "заматыванием" переговоров и переигрыванием условий — Кашин
04:15"Двигаемся быстрее, чем раньше": аналитик опроверг возможность заморозки конфликта на Украине
04:10"Новое – это хорошо забытое старое": Леонков рассказал о тактике мотоциклетных штурмов
04:08Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:05Василий Кашин: Соревнуясь с Россией и Китаем США подталкивают страны к плотному взаимодействию
04:00Войска беспилотных систем: Леонков о том, как изменит характер боев централизация сил БПЛА
03:42Угроза украинских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
02:50Сотрудник ТЦК пожаловался на "катастрофическое" невыполнение планового объёма по мобилизуемым
02:30Непобедимая армия, заминированные деньги, исчезающие урожаи и мегаватты. Краткие итоги 14 ноября
02:07"Дневник десантника" докладывает о продвижении подразделений ВС РФ за 16 ноября
01:53В нескольких районах Донецка и Горловки пропал свет
01:32Делегация Минобороны РФ обсудила в Сирии военное сотрудничество. Другие новости часа
Лента новостейМолния