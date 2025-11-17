https://ukraina.ru/20251117/kuda-sbezhit-zelenskiy-posle-voyny-ekspert-kashin-o-nakoplennykh-kapitalakh-i-ubezhische-v-britanii-1071632146.html
Куда сбежит Зеленский после войны: эксперт Кашин о "накопленных капиталах" и убежище в Британии
Внутриполитический кризис на Украине влияет на поведение Киева в ходе войны, а Владимиру Зеленскому в случае мира возможно придется бежать в Британия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Говоря о внутренней ситуации на Украине, эксперт отметил: "Видимо, Зеленский рассчитывал стать несменяемым диктатором времен холодной войны... А теперь с этим делом Миндича видно, что Зеленскому это не удастся". Кашин предположил, что если главе киевского режима не дадут уничтожить политическую конкуренцию, он может исчезнуть с политической сцены."Видимо, после этого пройдут выборы, и ему надо будет удаляться с политической сцены. Именно на это будут направлены его усилия", — спрогнозировал собеседник Украина.ру. Эксперт также охарактеризовал его прежнюю: "До недавнего времени Зеленскому никакой мир в принципе не был нужен. Он говорил о своей готовности к перемирию по линии фронта, но даже это он саботировал при помощи европейцев".По словам эксперта, в случае достижения мира Зеленский может сбежать за границу Украину. "А если будет мир, для него будет смысл бежать куда-то в Британию вместе с накопленными капиталами за время войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также материал по теме: Владимира Васильева: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине на сайте Украина.ру.
Говоря о внутренней ситуации на Украине, эксперт отметил: "Видимо, Зеленский рассчитывал стать несменяемым диктатором времен холодной войны... А теперь с этим делом Миндича видно, что Зеленскому это не удастся".
Кашин предположил, что если главе киевского режима не дадут уничтожить политическую конкуренцию, он может исчезнуть с политической сцены.
"Видимо, после этого пройдут выборы, и ему надо будет удаляться с политической сцены. Именно на это будут направлены его усилия", — спрогнозировал собеседник Украина.ру.
Эксперт также охарактеризовал его прежнюю: "До недавнего времени Зеленскому никакой мир в принципе не был нужен. Он говорил о своей готовности к перемирию по линии фронта, но даже это он саботировал при помощи европейцев".
По словам эксперта, в случае достижения мира Зеленский может сбежать за границу Украину. "А если будет мир, для него будет смысл бежать куда-то в Британию вместе с накопленными капиталами за время войны", — заключил собеседник издания.