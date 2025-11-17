Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике - 17.11.2025 Украина.ру
Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике
Рост возможностей позволил России нанести беспрецедентные удары по украинской энергосистеме, впервые создав угрозу полного блэкаута. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2025-11-17T05:10
2025-11-17T05:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/01/1069436155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a08e9e9977c50fc8f8fd3a828527bf93.jpg
Комментируя усиленные удары по украинской энергетике, эксперт подтвердил смену подходов. "По сравнению с зимой 2022-2023 года у нас действительно выросли возможности. У нас появилось массовое производство ударных дронов и выросло количество других видов высокоточного оружия. Одновременно с этим появилась готовность к эскалации", — заявил Кашин.По информации эксперта, впервые были нанесены удары по подстанциям АЭС. "Их вывод из строя не создает угрозу каких-то взрывов на АЭС, но вынуждает Украину выводить их из эксплуатации на какое-то время. &lt;...&gt; Это впервые создает возможность блэкаута в масштабах всей Украины", — пояснил собеседник издания. Он напомнил, что ранее, выбив около 36% мощностей, Россия не создавала такой угрозы, так как не била по инфраструктуре АЭС."Это отчасти наша реакция на то, что делает Украина и Запад. Мы не можем просто так сидеть. Иначе мы подвергнем опасности наших людей", — резюмировал эксперт, объясняя причины активизации действий России.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.
Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике

05:10 17.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкВ Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар
В Харькове этой ночью был нанесен очередной удар по территории рынка «Барабашово», возник сильный пожар - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Рост возможностей позволил России нанести беспрецедентные удары по украинской энергосистеме, впервые создав угрозу полного блэкаута. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
Комментируя усиленные удары по украинской энергетике, эксперт подтвердил смену подходов. "По сравнению с зимой 2022-2023 года у нас действительно выросли возможности. У нас появилось массовое производство ударных дронов и выросло количество других видов высокоточного оружия. Одновременно с этим появилась готовность к эскалации", — заявил Кашин.
По информации эксперта, впервые были нанесены удары по подстанциям АЭС. "Их вывод из строя не создает угрозу каких-то взрывов на АЭС, но вынуждает Украину выводить их из эксплуатации на какое-то время. <...> Это впервые создает возможность блэкаута в масштабах всей Украины", — пояснил собеседник издания.
Он напомнил, что ранее, выбив около 36% мощностей, Россия не создавала такой угрозы, так как не била по инфраструктуре АЭС.
"Это отчасти наша реакция на то, что делает Украина и Запад. Мы не можем просто так сидеть. Иначе мы подвергнем опасности наших людей", — резюмировал эксперт, объясняя причины активизации действий России.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.
