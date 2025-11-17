https://ukraina.ru/20251117/blekaut-v-masshtabakh-vsey-ukrainy-ekspert-prokommentiroval-usilennye-udary-po-energetike-1071708665.html

Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике

Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике - 17.11.2025 Украина.ру

Блэкаут в масштабах всей Украины: эксперт прокомментировал усиленные удары по энергетике

Рост возможностей позволил России нанести беспрецедентные удары по украинской энергосистеме, впервые создав угрозу полного блэкаута. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин

Комментируя усиленные удары по украинской энергетике, эксперт подтвердил смену подходов. "По сравнению с зимой 2022-2023 года у нас действительно выросли возможности. У нас появилось массовое производство ударных дронов и выросло количество других видов высокоточного оружия. Одновременно с этим появилась готовность к эскалации", — заявил Кашин.По информации эксперта, впервые были нанесены удары по подстанциям АЭС. "Их вывод из строя не создает угрозу каких-то взрывов на АЭС, но вынуждает Украину выводить их из эксплуатации на какое-то время. <...> Это впервые создает возможность блэкаута в масштабах всей Украины", — пояснил собеседник издания. Он напомнил, что ранее, выбив около 36% мощностей, Россия не создавала такой угрозы, так как не била по инфраструктуре АЭС."Это отчасти наша реакция на то, что делает Украина и Запад. Мы не можем просто так сидеть. Иначе мы подвергнем опасности наших людей", — резюмировал эксперт, объясняя причины активизации действий России.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Василий Кашин: Украине грозит блэкаут и развал фронта, а США ввязались в опасную гонку с Россией и Китаем" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию на Украине в материале "Василь Вакаров: Скандал с Миндичем — укус пчелы для Зеленского, гораздо опаснее бунт голодных украинцев" на сайте Украина.ру.

