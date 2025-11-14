https://ukraina.ru/20251114/plnki-mindicha-i-nachalo-kontsa-zelenskogo-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1071548557.html

"Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают вопрос, прозреет ли украинский народ после очередного "кассетного скандала", приведёт ли это к отставке Зеленского или же всё это просто форма давления на украинскую власть.

Покинувший страну украинский юрист и политолог Василий Вакаров, который в своё время профессионально занимался расследованием коррупционных схем на Украине, предположил, что сейчас люди, сидящие без света в своих холодных квартирах, задают себе вопрос - "погодите, так власть Зеленского коррумпирована, она ничем не отличается от власти Порошенко* и от власти Януковича, она ещё хуже", поскольку ворует во время войны.По мнению эксперта, некоторые детали информационного освещения скандала позволяют предположить, что режиссер и заказчик всего этого действа — ФБР. Именно оттуда идёт инициатива, именно в США "дали отмашку". Возможно, это форма давления на Зеленского во исполнение неких договоренностей, достигнутых лидерами РФ и США на встрече в Анкоридже.Вакаров напомнил, что в ноябре 2000 года разгорелся "кассетный скандал", закончившийся проигрышем Леонида Кучмы. Тогда это были "плёнки Мельниченко", сегодня - "плёнки Миндича". И их обнародование имеет целью "убрать Зеленского или, по крайней мере, заставить действующую власть изменить свой курс".На фоне регулярных атак и блэкаутов людям, у которых из-за этого возникают серьезные проблемы, вдруг говорят, что деньги, предназначенные именно для обеспечения энергетической безопасности, были разворованы, пояснил политолог.По его словам, ответные действия украинской власти можно было предсказать заранее — её пиар-обслуга во всём пытается обвинить Москву. Но при этом получается, что в Киеве "все работают на Россию".Успел высказаться о "плёнках Миндича" скончавшийся 11 ноября украинский бизнесмен и политик Геннадий Балашов* – по его словам, во всём этом более всего "поражает цинизм и масштаб"."Я не знаю, как они (окружение Зеленского — ред.) будут бороться с этим", - сказал Балашов в видеозаписи, обнародованной уже после его смерти.Балашов говорил, что его удивило, с каким терпением все эти коррупционные действия отслеживались. И вот теперь - 70 обысков, конфискованы мешки долларов, которые завозились на Украину для того, чтобы решать вопросы во время войны – "но эти деньги украдены".В свою очередь, украинский художник Сергей Поярков заявил в своем видеоблоге, что Балашова довёл до инфаркта (от которого тот и скончался) ни кто иной, как Зеленский, который ввёл против политика санкции.Балашов любил деньги и публичность, а у него отобрали и то, и другое, сказал художник, добавив, что политик очень по этому поводу переживал.По словам Пояркова, так Зеленский отомстил Балашову за критику.Но в том, что касается разгоревшегося коррупционного скандала, личные качества Зеленского вряд ли играют определяющую роль.Украинский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала Politeka объяснил происходящее тем, что "при оскудении корыта и сохранении количества свиней, желающих к нему прильнуть", неумолимо ужесточается внутривидовая борьба – "что мы и наблюдаем".Эксперт напомнил, что НАЭК "Энергоатом" всегда была специфической компанией, все связанные с ней вопросы решались на уровне первых лиц. И добавил, на этот раз НАБУ и САП хорошо подготовились, выбрав удачный момент для "выброса" компрометирующей информации.Зеленского не тронут, но он окажется в положении Леонида Кучмы после "кольчужного скандала", считает политтехнолог. Он обратил внимание на то, как выглядят на снимках пачки долларов в банковской упаковке со штрих-кодом и отметил, что "это банковские блоки наличных, предназначенные для обращения между центробанками и крупными коммерческими банками… это очень высокий уровень банковских расчетов".По мнению Золотарева, этот факт заставляет предположить, что "здесь сто процентов будет маячить тень ФБР".Эксперт предположил, что целью атаки может оказаться глава Офиса президента Андрей Ермак – "кто-то же должен ответить". Зеленский пока "вне подозрений", но никто ведь не знает, какие показания кто даст или уже дал…По мнению Золотарева, имена президентов меняются, но суть власти на Украине остается одна – "зарабатывание бабла".Скандал, возможно, станет рычагом давления на ОП и инструментом "размягчения" Зеленского, принуждения к определенным решениям. А когда-то те же "соросята" неизбежно повесят на Зеленского всех собак, предсказал Золотарев. Он добавил, что и обнародованные записи разговоров – не последние, вообще - они могут оказаться покруче "пленок Мельниченко".Покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* предположил, что нынешний скандал знаменует "начало конца" Зеленского, но сказал это не очень уверенно. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала журналиста Александра Шелеста*, скандал с записями возник сейчас по той причине, что Трампу нужно принудить Зеленского к миру.Экс-советник пояснил, что информация о коррупции в Киеве известна американцам очень давно, записи велись даже ещё до прихода Трампа к власти, а вот ход этой информации дали только сейчас. Кроме того, есть коррупционные кейсы в оборонке, воровство "на крови солдат", - если провести расследование, то там вылезет гораздо больше украденного. Но этим темам пока не дают хода.По словам Арестовича*, европейский доклад относительно возможности вступления Украины в ЕС - "разгромный на самом деле", его суть можно изложить кратко – не вступите никогда. И вот сидящие без света и тепла простые граждане задумаются – за что же воюем? Война вроде бы ради ЕС и НАТО, но скоро скажут, что (членства в) ЕС не будет.Дело о коррупции в энергетике вызовет у простых граждан "ощущение удара в спину в холодной квартире без света, отопления". А поскольку сообщается, что "деньги передавали врагу в Москву непосредственно", то граждане будут задаваться вопросом, где ещё у нас (в Киеве — ред.) сидят шпионы, полагает экс-советник ОП.Он добавил, что все происходящее сейчас "взламывает реальность" в голове простого гражданина – оказывается, что (по мнению Арестовича – ред.) "работали на Москву законно избранные и назначенные чиновники высшего военно-политического руководства Украины".А когда (и если) последуют новые скандалы, например, станет доступной информация о коррупции в украинской оборонке, то "ужас, в который попадет обычный гражданин… он превысит все возможное, все возможности понимания", предрекает Арестович.Сейчас рядовой гражданин цепляется за надежду, что не могут все быть шпионами, что Зеленский ничего не знал, но – "всё он знал", утверждает экс-советник.Арестович подчеркнул, что коррупционный скандал в сочетании с другими факторами (положение на фронте и т.д.) может выйти из-под контроля и сломать хребет Украине (киевскому режиму – ред.), по крайней мере, этой власти.В то же время, добавил он, офис Зеленского "подозрительно спокоен", поэтому можно предположить, что дело могут спустить на тормозах. Да и людей с картонками на Майдане что-то пока не видно.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — "Энергоатом" в центре скандала: откаты, залоги и бегство организатора. Что известно на данный момент

