Даниил Туленков: Новое русскоязычное поколение бандеровцев - что-то более мрачное и зловещее, чем Фарион

Писатель, бывший заключенный, подписавший контракт с ВС РФ, и полгода воевавший в зоне СВО в подразделении "Шторм Z", Даниил Туленков рассказал изданию Украина.ру, считает ли он русским население Новороссии, и почему его больше пугает новое, русскоязычное поколение украинских националистов, чем такие как Ярош и Фарион

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0d/1071537980_134:33:794:404_1920x0_80_0_0_54bab0e3f8b6ac059ed0ea14c7397beb.jpg

- Даниил, когда я захожу в один из книжных сетевых магазинов, то на самом видном стенде, где представлены безусловные хиты типа Пелевина и Прилепина, наряду с книгами известных российских военкоров Стешина и Коца вижу и вашу книгу "Шторм Z. Других нас у вас нет", благодаря которой вы получили всероссийскую известность. Это означает, что ваша книга признана бестселлером.-"Всероссийская известность" сделала меня, одновременно, и заложником этой кустарной, не имеющей особой художественной ценности, поделки. У меня есть и другие книги, и мне крайне печально, что все они остаются в тени бессвязной компиляции заметок из соцсетей, которые и не планировались в качестве какой-то отдельной книги и ни одной секунды не имели претензий на гордое слово "литература".- Если вам известно это, то как сложились судьбы героев книги?- Их судьба сложилась по-разному. Кто-то, не найдя себя в мирной жизни, вернулся на СВО, кто-то сгинул в пучине серого быта, кто-то уже идеже несть ни горестей, ни печалей, ни воздыханий.-- Ну и что, что ваша первая книга – это "бессвязная компиляция заметок". Знаменитый "Голый завтрак" Берроуза – это тоже "бессвязная компиляция заметок". И что, это никак не помешало ей стать ключевым американским романом XX века. И в вашем случае эти ваши "бессвязные заметки" показывают то, что происходит на СВО очень выпукло и наглядно. И именно в этом есть художественная ценность вашей книги, и то, что называют "окопной правдой".— Это не совсем похоже на вопрос, поэтому тут и нечего ответить.- Я так понимаю, что, когда вы говорите, что "Шторм Z…" затенил другие ваши книги, то речь идет о "Жене штурмовика" и о "Последнем осеннем цветке"? Если вас не затруднит расскажите, о чем они и о том, когда они были созданы?-"Последний осенний цветок"— это мой дебют, написанный в 2000-2005 гг. Его я, пожалуй, отнес бы к полноценной художественной прозе. Действие книги разворачивается в 1913-1914 г.г., накануне Первой Мировой войны. В сюжете есть немного мистицизма, но в большей степени она обращена к философским и психологическим вопросам."Жена штурмовика" - моя третья книга, она отзеркаливает события "Шторма Z" в тылу. С художественной точки зрения книга мне самому кажется более сильной, и написана во многом уже в соответствии с общепризнанными литературными канонами.- Вашу книгу после ее выхода назвали лучшей книгой об СВО: в ней действительно ничего кроме того, что называют "окопной правдой". При этом у вас действительно есть литературный талант. А какие книги об СВО вы порекомендовали бы читателям сами, если вы их, конечно, читаете?- Замечательные книги выпускает издательство "Яуза". Отдельно обратил бы внимание на дилогию Екатерины Блынской, посвященную событиям накануне и в ходе вторжения ВСУ на территорию Курской области.- Вы участник СВО, а сейчас еще и волонтер, помогающий нашей армии. Как понимать в таком случае ваше оскорбительное высказывание в адрес дончан и луганчан, поднявшихся в 2014 году против бандеровцев, что они все "г…ны и предатели", предавшие Украину, и перешедшие на сторону России?— Это безусловная глупость, допущенная мною, и не имеющая никаких оправданий и объяснений. Нет совершенно никакого резона пытаться разбираться, почему и зачем я так поступил, потому что высказывание таких вещей в публичном пространстве недопустимо, помимо того, что политически нецелесообразно и неконструктивно. Любое умножение негатива в нашем обществе, пораженном злостью и ненавистью – это потакание этим низменным вещам и умножение их.Сейчас уже, конечно, ничего не исправить, что сделано, то сделано, но необходимо избегать эскалации и усугубления ситуации, и не допускать подобных проявлений в настоящем и будущем.- После этого высказывания благодаря возмутившемуся этим словам председателю Общественной палаты ДНР и отцу-основателю фестиваля "Звезды над Донбассом" Александру Кофману была отменена презентация вашей книги в Донецке. Это так?- Не касаясь сути вопроса – вы допускаете хронологическую ошибку. Встреча в Донецке должна была состояться в апреле, и не состоялась по совершенно техническим причинам, а рассматриваемые высказывания имели место в мае.- Вы с Урала, из Екатеринбурга. Провели достаточно длительное время в Новороссии. По вашему мнению, кто там живут, русские люди или, как их назвал Захар Прилепин, "хохлы"? Чем, по-вашему, отличаются жители Новороссии от жителей Урала или Центральной России?- Здесь мы сразу же упираемся в понимание термина "русский", и в то, какой смысл мы в него вкладываем. Имеется ли ввиду "русский" в его дореволюционном понимании, или же "русский" в том смысле, в каком это слово вписывалось в "пятую графу" при советской власти.Если мы имеем ввиду последнее, то есть этноним, то для более точного обозначения именно этого смысла я стараюсь использовать дореволюционный же термин "великоросс", так чтобы ясно было, что я веду речь не об украинцах и не о белорусах.Так вот, конечно же, в Новороссии живут, и великороссы в том числе. И именно процентное соотношение великороссов определяет степень близости региона к России. Так, Луганск — это фактически Великороссия, и мне действительно непонятно, как этот регион оказался в составе УССР. Донецк — это регион со смешанным населением. А Запорожье — это чисто украинский регион.Пользуясь случаем, я хочу в этой связи вернуться к болезненному вопросу, заданному вами ранее, и обратить ваше внимание на то, что никогда и никаких негативных высказываний в адрес луганчан с моей стороны не было, и не было именно потому, что это, в моем понимании, самая натуральная Великороссия, то есть этнически неукраинский регион.Резюмирую ваш вопрос, таким образом так: я не воспринимаю существование таких общностей как "жители Новороссии" или "жители Урала". Оба этих региона мультиэтничны, и населены частями более крупных организмов. Именно по этническим границам, а не по региональным агломерациям проходит различие между людьми.- Вы называете Великороссией ЛНР, север которой (а это две трети территории) Слободская Украина, населенная потомками малороссов, начавших переселяться в Московское царство в XVII веке. Граждан ДНР, где 90% населения жили и живут в городах и говорят по-русски, и где два самых крупных нацменьшинства – татары и приазовские греки, вы называете "смешанным населением" (в смысле микс украинцев и русских). На этом основании я делаю вывод, что вы имеете самое смутное представление о том, что такое Новороссия. Но это еще полбеды. Беда в том, что большинство граждан РФ имеет такое же смутное представление о Новороссии. Нет?- Действительно, вы сейчас заставили меня вспомнить свой визит в Луганск, и то, как я сказал Глебу Боброву, автору книги "Эпоха мертворожденных", что город напоминает мне обычный областной центр в РФ, и в нем не чувствуется совершенно ничего украинского.Глеб тогда посмеялся, мол, ты об области судишь по городу, но если ты отъедешь от Луганска на 30 км, то увидишь там совершенно иную картину. Поэтому, конечно же, я не могу полноценно вам оппонировать и ни в коем разе не настаиваю на своем знании и понимании феномена Новороссии. Отталкиваюсь лишь от своего скромного опыта и того, что непосредственно видел. Возможно, эти фрагментарные наблюдения и в самом деле дают искаженную картинку.Что касается большинства граждан России и их представления – то конечно, не могу исключать, что оно еще более смутное, нежели у меня. И с чего бы ему быть другим?Тридцать лет мы развивались в разных государствах, выросло целое поколение людей, для которых Украина иностранное государство, включая и те его части, что сейчас находятся в юрисдикции РФ.Более того, я исхожу из тезиса, что и в составе СССР мы развивались по-разному. Советский Союз не равно Россия. Россия была лишь составной частью этого наднационального образования – самая нищая, бесправная и обездоленная республика. Советская же Украина - это все равно Украина, это уже не Россия. И это состояние, таким образом, длится не с 1991, а минимум с 1917 года.- А что, абсолютно русскоязычные Бердянск и Мелитополь в Запорожской области навели вас на мысль, что это "чисто украинский" регион?- Во-первых, я не увязываю этничность и язык. Русскоязычный украинец не перестает быть украинцем, равно как англоязычный ирландец не перестает быть ирландцем. Этнос, национальность – образуют совокупность чуть больших факторов, нежели язык. Язык не определяет менталитет, характер, темперамент имеющие определенные, свойственные конкретной национальности черты. Будь это иначе, вы сами бы не выделяли "южнорусских" и "угрюмо-финнов".Во-вторых, молодежь там вполне украиноязычна. Я бы даже сказал – подчеркнуто украиноязычна.В-третьих, невозможно игнорировать фактор отношения местного населения, чтобы понимать, что у людей на душе и в голове. Отношение в Запорожье к нам было прямо скажем – не дружелюбное. Там вполне себя ощущаешь оккупантом, или же, если это слово кому-то покажется грубым – интервентом. На моей только практике было не менее трех случаев убийств российских военнослужащих местными, были попытки отравления колодцев, многочисленные акции диверсий и саботажа, партизанские вылазки. Это невозможно игнорировать.В-четвертых – очевидна разница даже в тактике и стратегии украинских войск в Запорожье и на Донбассе. В Запорожье они не стремились к сознательному, целенаправленному нанесению ударов по населенным пунктам, ибо они совершенно разумно рассматривали местное население как свое, родное, находящееся под оккупацией.Случайные попадания по жилому сектору были, но они не имеют ничего общего с откровенным террором против мятежного населения так, как это было в ДНР и ЛНР. Таким образом само отношение Украины к тому или иному региону более чем наглядно демонстрирует истинное положение вещей.- Даже не знаю, что вам ответить на это. Мы, видимо, с вами были в разных Запорожских областях. Ну, хорошо... Помогите разобраться в вашем этническом происхождении. Просто многие задаются этим вопросом. Судя по имени и фамилии, вы русский. Но в то же время вы мусульманин. Значит ли это, что вы татарин? У вас фамилия "Туленков". Это русифицированная форма украинской фамилии "Туленко"? Я даже прочитал в Инете, что "Туленков" — это французская фамилия, которая происходит от французского слова, которое в переводе на русский значит "тюльпан".- У меня смешанное, русско-татарское происхождение, однако в силу жизненных обстоятельств я вырос и сформировался в татарской среде, в силу чего данный народ мне ментально и психологически ближе. Моя конфессиональная принадлежность так же определяется этими обстоятельствами, а не является продуктом религиозного выбора, поиска и т.д.Фамилия моя унаследована по прямой отцовской линии, мои предки переселились в XIX веке в Зауралье, на территорию современной Курганской области, из Тверской губернии. Сомнительно, чтобы в их числе были люди малороссийского происхождения, но если вам интересно наличие у меня украинских родственников, то нет нужды копаться в моей родословной.Мой тесть чистокровный украинец из Одесской области, поэтому, когда кто-то целенаправленно выискивает у меня какую-то повышенную украинофобию или украиноненавистничество, то это, мягко говоря – мимо кассы. Никакого негатива к украинскому народу у меня нет, а если какие-то моменты когда-то и где-то проскакивали, так это все "эхо войны".Желающим покопаться в тех или иных моих высказываниях об украинцах я могу пожелать подписать контракт, отправиться в зону проведения СВО, и посидеть с этими людьми в одной лесополосе или даже в окопе, перестреливаясь и обмениваясь любезностями, касающихся орального и анального секса с родственниками друг друга.Крайне непродолжительный опыт такого рода объяснит многие "перегибы на местах". Пройдет достаточно немного, по исторически меркам времени – и все это выветрится. Останется только ужас и боль от мысли о том, как мы все это все допустили….- Трудно ли, по вашему мнению, сегодня быть татарином и мусульманином в России? Что это значит для вас?- Современная Россия представляет собой режим наибольшего комфорта для своих национальных и религиозных меньшинств за всю историю своего существования, включая царский и советский период.Я полагаю, что некоторый отход от норм федерализма, в сравнении с 90-ми имеет место, но не настолько критичный, чтобы видеть в нем серьезные и необратимые негативные тенденции.- Согласны ли вы с тем, что татары и башкиры в России практически русифицированы и сольются с русскими, как слились татары-кряшены? Действительно знаменитое утверждение "Поскреби русского – найдешь татарина" в этом случае имеет смысл, вам так не кажется?-Нет, не согласен. Татары и башкиры на протяжении нескольких веков успешно противостоят ассимиляции, хранят свой этнический, культурный и религиозный стержень, и я не вижу каких-то оснований полагать, что это будет утрачено. В отличии от многих других национальных меньшинств – ставить крест на татарах и башкирах как на самостоятельных и полноценных народах рано, хотя, может, кто-то и мечтает о таком.Потенциал и татар, и башкир – достаточно высок, равно как и уровень самосознания и стремления сохранить свою самобытность.Что касается процитированной вами французской поговорки – то она, как минимум, антинаучна и не имеет под собой серьезных оснований. Русские и татары – комплиментарные народы, имеют глубокий опыт совместного сосуществования в волжско-уральском регионе, но это народы разного корня и происхождения, и в долгосрочной перспективе таковыми и останутся.- Вы практикующий мусульманин, или ислам для вас просто традиция?-Не просто традиция. Для меня это в первую очередь фундамент мировоззрения и базовой системы ценностей, способ различения добра и зла, отправная точка политической, экономической, социальной системы взглядов и убеждений.- Поддерживаете ли вы антиэмигрантскую кампанию в России, которую поддерживают русское общество, РПЦ и государство? Объясните вашу позицию.- Мое кредо "Россия для русских и коренных народов". Исходя из этого я, конечно же, негативно рассматриваю неконтролируемую миграцию, разрушающуюся сложившийся этноконфессиональный баланс. Это серьезная угроза, которую нельзя недооценивать. Не в последнюю очередь она представляет опасность именно для малых народов страны.В случае если неконтролируемая миграция спровоцирует какие-то конфликты на национальной или религиозной почве – именно малые народы РФ окажутся между молотом и наковальней, прежде всего, имея, с одной стороны, рост ультраправых, радикально-националистических настроений в русской среде, а, с другой стороны, слепую стихию агрессивной мигрантской массы, ведущей себя как на завоеванной территории.- Какой была ваша политическая позиция до того, как вы отправились в зону СВО? Поддержали вы в 2014 году возвращение Крыма в состав РФ? Поддерживали ли вы морально войну ДНР и ЛНР с Украиной в 2014-2022 годах?- События ранней весны 2014 года напомнили мне ящик Пандоры. Тогда уже было ясно что мы входим в зону повышенной турбулентности, и это надолго. Никакого восторга и радости открывающиеся перспективы у меня не вызывали. Было ясно, что Крым — это только начало, и ни к чему хорошему это все, в конечном итоге, не приведет.Последовавшие затем события на Донбассе лишь укрепили во мне эти нехорошие предчувствия, хотя и воспринимались как сугубо частное дело сопредельного государства.Безусловно, война для меня началась в 2022 году, и только эта фаза конфликта является для меня "нашей войной", то есть тот период, когда в боевые действия втянулись, открыто и недвусмысленно государственные институты РФ, а маховик войны начал втягивать в события все большее и большее число наших граждан.На каком-то этапе сторону конфликта довелось выбрать и мне. И если свое непосредственное участие в боевых действиях можно объяснить желанием скостить тюремный срок, то заниматься, после возвращения, гуманитаркой для фронта, меня уже никто и никакие обстоятельства заставить не могли. Это уже был сознательный выбор и сознательное участие в происходящих событиях. Поэтому дело далеко не в одной лишь беготне с автоматом по лесополкам. Эту сторону я как раз таки рассматриваю как некую незначительную величину. Моя волонтерская деятельность в большей степени свидетельствует об осознанности и целенаправленности выбора.Но я совершенно без какого-то позитива и теплых чувств рассматриваю все то, что к этому привело.Крым стал для меня прологом сошествия в ад, и этот процесс сейчас разворачивается полным ходом, имея начало, но не имея пока что, какого-то даже смутного завершения.В совокупности это все для меня черная страница нашей истории, трагедия, драма и большая беда, которую все мы, в той или иной степени допустили, неся за это ответственность.- Судя по тому, что воссоединение Крыма с Россией и СВО для вас трагедия, Новороссия вам не более понятна, чем Уганда или Папуа – Новая Гвинея, и у вас воссоздание исторической России не вызывает положительных эмоций, мне совсем непонятно, зачем вы тогда подписали контракт и пошли в зону СВО? Вы же просто могли отсидеть половину срока, а потом выйти на свободу по УДО, а так был риск в лучшем случае погибнуть, а в худшем – вернуться без руки или без ноги. Ради чего все это было?- Есть такие вещи, которые, вне зависимости от нашего к ним отношения требуют принятия совершенно конкретных решений: с кем ты, за кого ты, и готов ли ты разделить судьбу тех, кого поддержал. У американцев это называется Patriotic Act, с основной формулой - my country right or wrong.Конечно, всегда есть вариант – отсидеться в сторонке. Но в данном конкретном случае я этот вариант принять не смог. Война существует в объективной реальности, она есть, в нее вовлечены тысячи людей. Это одна из важнейших страниц нашей новейшей истории, тектонический сдвиг, определяющий контур дня завтрашнего. Уклониться от участия в столь знаковых событиях – означает добровольно отойти на обочину творящейся истории.Тем более, когда выбор стоял между тем, чтобы оказаться на пульсе событий и протиранием штанов в швейном цеху.- Какие чувства у вас вызывает нынешняя Украина? Утверждение, что власть в ней захватили бандеровцы – это не более, чем кремлевская пропаганда, или это адекватное понимание того, что там происходит?- Во главе Украины стоит человек совершенно конкретной национальности, и этим олицетворяет то, под чьим управлением находится эта несчастная страна. Что касается старых, олдскульных бандеровцев, то я скажу так: на Украине мы сейчас имеем дело с феноменом куда более страшным, зловещим и мрачным.Мне доводилось в нулевые годы достаточно много общаться с украинскими националистами старой формации. К ним можно относиться, как угодно, но надо признать, что это люди с понятной логикой, целями, идеями, ценностями. Меня не пугают Корчинский, Ярош, никогда не пугал условный Сашко Билый (тем паче, что он мой земляк, родом с Урала).А вот ребята вроде "Чили" (позывной основателя и руководителя запрещенного в РФ украинского подразделения "Кракен", настоящее имя Сергей Величко; находится в российском списке террористов и экстремистов - прим.), которые еще десять лет назад носили футболку с надписью "Я – русский", а сейчас стоят в авангарде самого лютого националистического движения, ребята, желающие убивать москалей, родом из Харькова и Днепропетровска меня пугают.Это что-то новое, что-то более мрачное, зловещее и не до конца понятное, нежели олдскульная бандеровщина. Знаковым для меня стало убийство Фарион. Покойная, как к ней не относись – была вполне понятна, прозрачна, логична. Ее генезис предельно очевиден.А вот этот вот мальчишка, который ее убил – он порождение каких сил? Кого он представляет? Что это за люди? Я не вижу в них порождение украинской почвы, я вижу в них силу более глобальную, панъевропейскую, столь же враждебную классическому украинскому национализму, что и России. И эту силу пробудила эта война.Мы во многом сами приложили руку к ее появлению и вовлечению в происходящие события. Это лишь один из демонов, выскочивших из ящика Пандоры, открытого в 2014 году. Сколько их еще будет?

