Юрий Кнутов: Провокация с попыткой угона МиГ-31 готовилась для ввода в действие статьи 5 устава НАТО

Раскрытая ФСБ попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" была частью плана по вовлечению стран Альянса в конфликт с Россией, киевский режим в своей отчаянной ситуации активно подталкивает Запад к этому шагу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос журналиста о том, собирались ли организаторы провокации с МиГ-31 развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО, Кнутов заявил: "Для того, чтобы ввести в действие статью 5 устава НАТО и готовилась такая провокация". Он пояснил, что по замыслу организаторов штурман должен был ликвидировать командира экипажа и направиться в сторону Румынии."Самолет могли сбить, а летчик перед этим катапультировался. Но возможен и вариант, при котором летчик целый и невредимый самолет посадил бы на территории Румынии", — описал возможные сценарии эксперт."Таким образом просьбу Зеленского о вводе войск и создании бесполетной зоны над Украиной можно было реализовать, несмотря на то, что это означало бы начало Третьей мировой войны", — резюмировал собеседник издания.
© Фото : ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России пресекла попытку угона самолёта МиГ-31 с ракетой "Кинжал" спецслужбами Украины и Британии
ФСБ России пресекла попытку угона самолёта МиГ-31 с ракетой Кинжал спецслужбами Украины и Британии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Раскрытая ФСБ попытка угона российского истребителя МиГ-31 с ракетой "Кинжал" была частью плана по вовлечению стран Альянса в конфликт с Россией, киевский режим в своей отчаянной ситуации активно подталкивает Запад к этому шагу. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Отвечая на вопрос журналиста о том, собирались ли организаторы провокации с МиГ-31 развязать вооруженный конфликт между Россией и НАТО, Кнутов заявил: "Для того, чтобы ввести в действие статью 5 устава НАТО и готовилась такая провокация". Он пояснил, что по замыслу организаторов штурман должен был ликвидировать командира экипажа и направиться в сторону Румынии.
"Самолет могли сбить, а летчик перед этим катапультировался. Но возможен и вариант, при котором летчик целый и невредимый самолет посадил бы на территории Румынии", — описал возможные сценарии эксперт.
"Таким образом просьбу Зеленского о вводе войск и создании бесполетной зоны над Украиной можно было реализовать, несмотря на то, что это означало бы начало Третьей мировой войны", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются вырваться из окруженного Купянска, но получают удары "Пионами" на сайте Украина.ру.
Новости Россия Запад Румыния Юрий Кнутов Владимир Зеленский НАТО Украина.ру ФСБ МиГ-31 СВО авиация самолет Спецоперация война на Украине
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Лента новостейМолния