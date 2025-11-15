Политики Европы боятся победы России: Ксавье Моро раскрыл причину истерии западных лидеров - 15.11.2025 Украина.ру
Политики Европы боятся победы России: Ксавье Моро раскрыл причину истерии западных лидеров
Ключевым мотивом европейских политиков в продвижении нарратива о поддержке Украины является глубинный страх перед победой России в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы", — заявил аналитик, прямо указав на главную причину действий западных лидеров.Моро также раскрыл механизм создания этого нарратива: "При этом продвигают нарратив, что нужно помогать Украине", хотя реальная экономическая ситуация в Европе делает такую помощь невозможной."Таких денег у Франции, Италии и Германии нет", — констатировал эксперт, объясняя, почему европейские страны не могут обеспечить поддержку Украине в заявленных масштабах.Французский аналитик пришел к выводу, что позиция европейских политиков продиктована страхом и идеологическими установками, а не трезвой оценкой ситуации, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
05:30 15.11.2025
 
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ключевым мотивом европейских политиков в продвижении нарратива о поддержке Украины является глубинный страх перед победой России в СВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы", — заявил аналитик, прямо указав на главную причину действий западных лидеров.
Моро также раскрыл механизм создания этого нарратива: "При этом продвигают нарратив, что нужно помогать Украине", хотя реальная экономическая ситуация в Европе делает такую помощь невозможной.
"Таких денег у Франции, Италии и Германии нет", — констатировал эксперт, объясняя, почему европейские страны не могут обеспечить поддержку Украине в заявленных масштабах.
Французский аналитик пришел к выводу, что позиция европейских политиков продиктована страхом и идеологическими установками, а не трезвой оценкой ситуации, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ" на сайте Украина.ру.
О том, как операционный кризис ВСУ перерастет в стратегический — в материале Кирилла Курбатова "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
