Ксавье Моро: ВС РФ используют гибкую тактику от Купянска до Гуляйполя, чтобы создавать катастрофы для ВСУ

Битва за Покровск очень важна, но вокруг этого города происходят интересные события. Например, на Запорожском фронте, где российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, в Купянске или Волчанске. Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум. Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Начальник французского Генерального штаба Фабьен Мандон на встрече с депутатами парламента заявил, что Франции следует быть готовой к столкновению с Россией в течение трех-четырех лет, так как Москва "может соблазниться продолжением войны на нашей части континента".- Ксавье, как вообще во французских штабах представляют себе войну с Россией? На территории Украины или в Восточной Европе?- Я думаю, что Мандон ничего не представляет, а только повторяет нарративы Эммануэля Макрона и Министерства иностранных дел. Надо подчеркнуть, что это новый стиль поведения, который появился во времена Макрона. Раньше начальник штаба почти никогда не выступал по поводу международной политикой, он занимался армией. Но теперь сначала Тьерри Буркахрд (экс-начальник генштаба Франции), а потом и Мандон почти каждую неделю выступают и говорят, что с кем-то скоро будет война, чаще всего с Россией. Мандон близок к Макрону, рейтинг одобрения которого во Франции упал до 11%. Но сам ничего не планирует и даже не думает об этом.- Тем не менее министерство обороны Франции стало одним из немногих, чье финансирование увеличилось — на 13%, до 57,1 миллиарда евров бюджете 2026 года. К тому же Франция строит новый атомный авианосец. Разве это не говорит о подготовке к войне?- Значительная часть средств, которые Макрон обещал выделить на модернизацию армии, заморожены. Что касается авианосца, то никто не знает, когда завершится строительство. Франции необходимо два авианосца, потому что один должен находиться в море, а другой проходить обслуживание в течение шести месяцев. Сейчас у Франции только один авианосец ("Шарль де Голль"). Таким образом мы можем воевать на море только шесть месяцев в году.Сейчас Франция переживает сильный экономический кризис. Единственное место, откуда правительство может забрать деньги, это Минобороны. И оно это сделает. Как бывшему офицеру, мне больно наблюдать, что происходит с французской армией. Но с другой стороны, я рад, что у нас нет мощностей для производства оружия, которое можно было бы передать на Украину.- Марк Рютте уверяет, что страны НАТО превзошли Россию по темпам производства боеприпасов. Вы считаете, что он говорит неправду?- Раньше он говорил совсем обратное. Во Франции, как я уже говорил, ситуация обратная, мы можем производить боеприпасов меньше, чем раньше. Не надо забывать, что и для Франции, и для Германия, и для других европейских стран, электроэнергия стоит в четыре раза дороже, чем до СВО. Поэтому и производство будет дороже в четыре раза. Таких денег у Франции, Италии и Германии нет.Политики Европы боятся, что война на Украине закончится, и Россия победит, поэтому они ищут деньги, воруют российские активы. При этом продвигают нарратив, что нужно помогать Украине, ее победа вопрос времени, потому что российская экономика в плохом состоянии.- Поговорим о ситуации в зоне СВО. Украинская армия пытается контратаковать в районе Покровска, чтобы деблокировать части, окруженные в городе. Могут ли эти попытки быть успешными?- Это уже невозможно. Российская армия продвигается очень аккуратно. При отражении контрударов ВСУ используются ФАБы и ракеты "Искандер". Не думаю, что нужно специально концентрироваться на Покровске, потому что российская армия делает то, что делал генерал Брусилов во время первой мировой войны в 1916 году. То есть ВС России прорывают оборону противника в слабых местах. Линия фронта сейчас почти тысяча километров, и Россия может штурмовать где угодно.Битва за Покровск очень важна, но вокруг этого города происходят интересные события. Например, на Запорожском фронте, где российские войска успешно наступают в районе Гуляйполя, в Купянске или Волчанске. Возможно, через две недели мы узнаем, что Россия опять наступает в направлении Сум. Ситуация для России идеальная, а для киевских войск кошмарная.Российский штаб гибкий и наступает там, где можно создать оперативную катастрофу для украинской армии.- Как вы оцениваете перспективы военной операции США против Венесуэлы, о которой много говорят в последнее время?- Думаю, США на это не решатся. Белый дом надеется создать революционную ситуацию в Венесуэле, в этом их план. Хотя такой же план они надеялись осуществить в отношении Ирана, но он закончился полным провалом. Сейчас Иран силен как никогда. Я сомневаюсь, что американская армия сможет захватить Венесуэлу, это слишком опасно.В Венесуэле даже противники Мадуро выступят против американцев. Например, я не люблю Макрона, но если кто-то будет угрожать моей стане, я буду ее защищать.О ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. В зоне СВО вновь появились котлы. Линия фронта трещит по швам

