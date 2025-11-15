https://ukraina.ru/20251115/na-tom-zhe-meste-v-tot-zhe-chas-budet-li-na-ukraine-maydan-3-1071664411.html

На том же месте, в тот же час. Будет ли на Украине Майдан-3

На том же месте, в тот же час. Будет ли на Украине Майдан-3

Зеленскому готовят свой Майдан. Аккурат в канун годовщину Майдана предыдущего. На фоне разворачивающегося коррупционного скандала активисты 15 ноября собирают народный протест.

Как сообщила общественница Мария Барабаш, она не готова молчать о коррупции в стране и призывает всех выйти на Площадь Независимости. Личность активистки Барабаш весьма интересна. И хотя она мало известна широкой публики, но и Мустафа Найем, который собирал народ на Евромайдан 11 лет назад (кстати, тоже в ноябре) был известным только в узких кругах журналистов. Это не помешало ему стать лицом переворота в стране. А вместе с ним в политику вошли новые молодые лица и надолго там закрепились. Такие как, например, Сергей Лещенко, который входит в набсовет в госпредприятии "УЗ" (железная дрога), или Светлана Залищук, которая сейчас является послом Украины в Швеции. Украинский публицист Антон Гура в своём тг-канале обратил внимание на Барабаш еще почти год назад: "Ищите новые фамилии, которые нам приготовили. "Активистка" получила приглашение на инаугурацию Трампа! Читаем внимательно про неё. В 2011-2015 годах была вице-президентом общественной организации "Ассоциация инвестиционных профессионалов", занимающейся популяризацией программ американского CFA Institute в Украине". Барабаш также известна тем, что в начале года передала компромат на украинское правительство американской администрации. В своём обращении к украинцам в соцсетях она напрямую обвинила власть Зеленского в многомиллиардном воровстве, которого страна ещё не знала до сих пор. Она связала политический процесс с обвалом фронта и мясорубкой на покровском направлении.Надо сказать, что призыв выйти на Майдан украинцы встретили вяло. В соцсетях многие лидеры мнений проигнорировали этот призыв. В распространении "агиток" отмечены определенные политики. Так Пётр Порошенко* призвал отправить в отставку правительство и вернуть Верховной Раде полноценный контроль над Кабмином. Оппозиционный политик Вадим Новинский, бывший соратник Януковича призвал Зеленского подать в отставку: "Владимир Зеленский должен покинуть пост Президента - главный вывод из последних событий. Он потерял моральное право быть главой государства и Верховным Главнокомандующим: в то время, когда солдаты и мирные люди гибнут на войне, он и его команда, как оказалось, занимались откровенным мародерством. Сейчас ему уже не помогут ни показательные поездки в зону боевых действий, ни героический пафос, ни запоздалые отставки "стрелочников", ни санкции против некоторых друзей, которым предварительно позволили выехать из Украины. Зеленский пытается спасти себя и систему, не понимая, что он давно потерял легитимность в глазах собственных сограждан".Насколько коррупционный скандал может привести к реальному политическому кризису на Украине и смене режима – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Дмитрий КорнейчукСудя по тому, как кремлевская пропаганда начала активно качать тему переворота в Украине, их "Миндичгейт" очень устраивает для своих целей. Уж сильно кто-то хочет провернуть у нас повторение 1917 года. Февральская революция, отречение Николая Второго под давлением оппозиции и союзников из Антанты. Но я хорошо знаю историю. На низком старте уже были "большевики", которые за немецкие деньги готовили переворот, захват власти, чтобы сразу подписать Брестский мир с Германией и отдать часть территорий…Зеленский доигрывает свою роль. И на него свалят вину за все, что происходило во время войны. Да и до, когда рассказывали про шашлыки. Обществу нужен "козел отпущения", которого олигархи заранее подобрали.По сути, Зеленский сыграл роль Януковича-2, которого тоже заранее готовили под Майдан, за которым планировался захват Россией Крыма и Донбасса. С другой стороны, Зеленский знал заранее, какая роль его ждет. В отличие от наивного Януковича…Политтехнолог Михаил ПавливПо поводу предстоящего завтра в Киеве антикоррупционного митинга - не спешите кричать "майдан". Организовывается он с подачи Банковой - цель структурировать возмущение и направить в нужное, неопасное для Зеленского русло.Политический аналитик Александр НосовичПлёночный скандал в Киеве разыгрывается по всем канонам Голливуда. Первый сценарий: управляемая передача власти какому-нибудь правительству национального спасения с отстранением лично Зеленского, но сохранением его диктаторского режима со всем аппаратом подавления, способным обеспечивать управляемость Украиной. Второй сценарий - третий Майдан. По образцу предыдущего: с горящими покрышками, баррикадами и захватом Банковой. Западная сетка на Украине его недавно уже репетировала: когда Зеленский, чуя, к чему идёт дело, попытался подчинить себе НАБУ. Если дела на фронте у Киева будут развиваться так, как сейчас, то британские сценаристы, пожалуй, выберут именно этот сценарий. Чтобы Россия, прорвав фронт и вырвавшись на оперативный украинский простор, получила себе вместо внятного оформленного противника абсолютный бесформенный хаос и увязла бы в нем с концами.Политолог Юрий БаранчикПолитические оппоненты Зеленского, почувствовав его слабость, перешли в наступление. "Европейская солидарность" Порошенко инициировала в Раде процедуру отставки правительства, назвав его "непрофессиональным и коррумпированным". Одновременно в медиаполе активизировался и находящийся в Британии бывший главком Залужный, чья критика действующей власти через призму ситуации на фронте все больше напоминает старт президентской кампании. Таким образом, Банковая столкнулась с идеальным штормом: оглушительным коррупционным скандалом, растущим давлением оппозиции и кризисом доверия, который может иметь далеко идущие последствия для будущего Украины. Мы должны использовать этот шторм в своих интересах – так как боевой дух ВСУ существенно подорван, есть все возможности для того, чтобы прорвать фронт в двух-трех местах на стратегическую глубину и обратить ВСУ в бегство до берегов Днепра.О том, как в Европе в настоящий момент пытаются выстраивать новую структуру управления Украиной - в статье Михаила Павлива "Дефолт имени Миндича. Европа выходит на новый уровень режима контроля Украины"*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

