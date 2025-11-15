https://ukraina.ru/20251115/gryaznaya-bomba-ukrainy-vasilev-o-tom-kak-kiev-gotovil-provokatsiyu-dlya-obvineniya-rossii-1071566630.html
"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России
В 2022 году украинские власти разрабатывали план организации взрыва "грязной бомбы" с целью создания радиационного загрязнения и последующего обвинения России в применении ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.Отвечая на вопрос, может ли сейчас всплыть тема "грязной бомбы", Васильев напомнил о сути тех событий. "Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности", — пояснил эксперт.Американист подтвердил, что подобные сценарии остаются актуальными. "Сейчас тоже вполне реальны серьезные, в том числе подобные, провокации со стороны Европы", — заявил он.Таким образом, угроза от таких действий превосходит потенциальные риски от ядерной риторики американских политиков, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
