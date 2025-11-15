"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России - 15.11.2025 Украина.ру
"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России
"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России - 15.11.2025 Украина.ру
"Грязная бомба" Украины: Васильев о том, как Киев готовил провокацию для обвинения России
В 2022 году украинские власти разрабатывали план организации взрыва "грязной бомбы" с целью создания радиационного загрязнения и последующего обвинения России в применении ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.Отвечая на вопрос, может ли сейчас всплыть тема "грязной бомбы", Васильев напомнил о сути тех событий. "Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности", — пояснил эксперт.Американист подтвердил, что подобные сценарии остаются актуальными. "Сейчас тоже вполне реальны серьезные, в том числе подобные, провокации со стороны Европы", — заявил он.Таким образом, угроза от таких действий превосходит потенциальные риски от ядерной риторики американских политиков, заключил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
новости, россия, украина, киев, игорь кириллов, украина.ру, провокация, провокаторы, грязная бомба, европа, заражение, киевский режим, радиация, белоруссия
05:50 15.11.2025
 
© РИА Новости . Стрингер
Туристы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС
В 2022 году украинские власти разрабатывали план организации взрыва "грязной бомбы" с целью создания радиационного загрязнения и последующего обвинения России в применении ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
В октябре 2022 года генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что власти Украины готовят на территории своей страны провокацию и могут взорвать "грязную бомбу", имитирующую нештатный взрыв российского ядерного боеприпаса. А после этого страны Запада смогут обвинить Россию в агрессии с использованием ядерного оружия.
Отвечая на вопрос, может ли сейчас всплыть тема "грязной бомбы", Васильев напомнил о сути тех событий.
"Тогда, в 2022 году, шел разговор о том, чтобы произвести некий взрыв радиоактивных материалов, тем самым создать радиационное загрязнение, которое роза ветров понесла бы в Европу и Белоруссию — чтобы резко взвинтить градус напряженности", — пояснил эксперт.
Американист подтвердил, что подобные сценарии остаются актуальными. "Сейчас тоже вполне реальны серьезные, в том числе подобные, провокации со стороны Европы", — заявил он.
Таким образом, угроза от таких действий превосходит потенциальные риски от ядерной риторики американских политиков, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Психопатия Европы может возродить мысли о провокации с "грязной бомбой" на Украине" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему: "Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний" на сайте Украина.ру.
Новости Россия Украина Киев Игорь Кириллов Украина.ру провокация провокаторы грязная бомба Европа заражение киевский режим радиация Белоруссия
 
