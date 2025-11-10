Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний - 10.11.2025 Украина.ру
Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний
Ирина Алкснис: США поворачивают налево, пока Трамп устраивает шоу вокруг ядерных испытаний
Для MAGA-движения наступают трудные времена, ситуация в Штатах ухудшается. Соцопросы фиксируют падение рейтинга Трампа. Это создает критическую проблему перед промежуточными выборами в следующем году. Другая проблема в том, что значительная часть США качнулась влево.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель МИА "Россия Сегодня", аналитик, публицист Ирина Алкснис.Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее в ходе визита в США Дмитриев заявил в интервью CNN, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению", которое позволит завершить войну.- Ирина Викторовна, что этот шаг значит для российско-американских отношений, и был ли он согласован с Трампом?- Я полагаю, что этот шаг не согласован и ничего особого он для отношений России и США не означает. Большим заблуждением будет считать, что Зеленский и киевский режим является марионеткой Вашингтона. Это не так. Киев не является даже марионеткой европейцев и британцев.Хотя его зависимость от глобалистского истеблишмента, который сегодня сосредоточен в Европе, гораздо сильнее, чем от трампистской (MAGA) части американского истеблишмента, с другой стороны Киев преследует свои интересы. И максимальное затягивание войны входит в жизненно важные интересы Зеленского.Поэтому в этом случае они действуют в соответствии со своими интересами, которые нацелены на то, чтобы торпедировать любую переговорную активность и мирные инициативы, не важно Москвы или Вашингтона.- Каким образом Киеву удается сохранить независимость, находясь на финансовом и военно-техническом крючке Запада?- Европа и Запад в целом в предыдущие годы сильно накачали чувство собственного режима у киевского режима. Дело не только в том, что Киев живет на содержании Запада, но и в том, что на Западе есть силы, заинтересованные в поддержании этой схемы. Это корпорации и чиновники, сидящие на распилах этих средств. Им выгодно, чтобы все это продолжалось. На самодеятельность Киева они смотрят сквозь пальцы, как минимум. А как максимум, они могут гласно или негласно поддерживать усилия Киева.В выбранный Западом тренд на конфронтацию с Россией продолжение Киевом войны укладывается. Не будут же один по каждой мелочи одергивать Зеленского, потому что на фоне идущих процессов ввод санкций — это мелочь. С другой стороны, это показывает, что Запад сам вырастил этого мелкого прожорливого монстра, сосущего из них ресурсы и уверенного, что так и должно быть. Они сами повесили себе на шею это бремя.- До сих пор нет четкого понимания, что же имел в виду Трамп, говоря о том, что другие страны, в том числе Россия и Китай проводят ядерные испытания. Поставлена ли пока ядерная гонка на паузу?- Мы имеем дело со спецификой американского стиля государственного управления, в котором много элементов шоу. В отношении президента Трампа это тем более актуально. Он что-то понял, что-то сказал, и это запустило цепную реакцию, потому что вопрос ядерных испытаний не тот, который можно пустить на самотёк и закрыть на него глаза.Именно поэтому пошла резкая реакция со стороны Москвы. Мы напомнили, что это очень рискованный путь, на который становиться не стоит. Вашингтон осознает, что Россия очень сильно обгоняет по целому ряду стратегических вооружений, и на это надо как-то отвечать, потому что невозможно все время делать вид, что ничего не происходит. К этой теме еще будут возвращаться, но пока, похоже, взята пауза.- В целом можно ли сказать, что ядерный аргумент является последним доводом России в попытках добиться приемлемого соглашения с США?- В отношениях между нашими странами накопился огромный конгломерат проблем, требующих решения. Последним же аргументом может быть ядерная война, которой не хочет никто. Ядерные испытания могут быть возобновлены, но это не станет концом света ни для кого. В конце концов, испытания ядерного оружия продолжались большую часть холодной войны, в том числе в периоды разрядки.Сейчас все здравомыслящие геополитические силы в мире заинтересованы в том, чтобы напомнить миру какое это страшное оружие. И ядерные испытания могут стать убедительным, но контролируемым способом донести до мира истину, которую он стал подзабывать.- Говорит ли победа Зохрана Мамдани на выборах в Нью-Йорке о том, что для трампистов в США наступают тяжелые времена и они скоро уступят свои позиции левым радикалам?- Для MAGA-движения наступают трудные времена, ситуация в Штатах ухудшается. Соцопросы фиксируют падение рейтинга Трампа. Это создает критическую проблему перед промежуточными выборами в следующем году.Другая проблема в том, что американское общество не только традиционно колеблется между демократами и республиканцами, это еще полбеды, а в том, что что значительная часть США качнулась влево.Ранее для США левые были пугалом. Даже самые умеренные левые взгляды маркировались как коммунизм, и это было ругательством. Сейчас в Нью-Йорке избран мэром политик радикальных взглядов, не столько левый, сколько левак. То есть значительная часть американского общества начинает мигрировать в сторону левых, если не сказать левацких взглядов. Это принципиально новый фактор в американской политике. Интересно понаблюдать, как Америка будет справляться с этим.- На этом фоне "маленькая победоносная война" с Венесуэлой входит в планы Трампа?- Военная операция США обернется катастрофой, потому что большое количество жертв среди военнослужащих неприемлемо для американского общества. Это автоматически будет означать очередной удар по репутации США в мире, в том числе и в Латинской Америке. Там хотя и сильны позиции проамериканских сил, вторжение в Венесуэлу не одобрит никто. Победа при таком сценарии будет неочевидной для США, именно поэтому американцы копят силы, но не идут дальше громких заявлений, хотя ситуация ужа назревает, если не сказать перезревает.Также на эту тему - От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала обозреватель МИА "Россия Сегодня", аналитик, публицист Ирина Алкснис.
Очередные санкции введены на Украине против восьми граждан Украины и России, среди которых спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее в ходе визита в США Дмитриев заявил в интервью CNN, что Россия, Украина и США "близки к дипломатическому решению", которое позволит завершить войну.
- Ирина Викторовна, что этот шаг значит для российско-американских отношений, и был ли он согласован с Трампом?
- Я полагаю, что этот шаг не согласован и ничего особого он для отношений России и США не означает. Большим заблуждением будет считать, что Зеленский и киевский режим является марионеткой Вашингтона. Это не так. Киев не является даже марионеткой европейцев и британцев.
Хотя его зависимость от глобалистского истеблишмента, который сегодня сосредоточен в Европе, гораздо сильнее, чем от трампистской (MAGA) части американского истеблишмента, с другой стороны Киев преследует свои интересы. И максимальное затягивание войны входит в жизненно важные интересы Зеленского.
Поэтому в этом случае они действуют в соответствии со своими интересами, которые нацелены на то, чтобы торпедировать любую переговорную активность и мирные инициативы, не важно Москвы или Вашингтона.
- Каким образом Киеву удается сохранить независимость, находясь на финансовом и военно-техническом крючке Запада?
- Европа и Запад в целом в предыдущие годы сильно накачали чувство собственного режима у киевского режима. Дело не только в том, что Киев живет на содержании Запада, но и в том, что на Западе есть силы, заинтересованные в поддержании этой схемы. Это корпорации и чиновники, сидящие на распилах этих средств. Им выгодно, чтобы все это продолжалось. На самодеятельность Киева они смотрят сквозь пальцы, как минимум. А как максимум, они могут гласно или негласно поддерживать усилия Киева.
В выбранный Западом тренд на конфронтацию с Россией продолжение Киевом войны укладывается. Не будут же один по каждой мелочи одергивать Зеленского, потому что на фоне идущих процессов ввод санкций — это мелочь. С другой стороны, это показывает, что Запад сам вырастил этого мелкого прожорливого монстра, сосущего из них ресурсы и уверенного, что так и должно быть. Они сами повесили себе на шею это бремя.
- До сих пор нет четкого понимания, что же имел в виду Трамп, говоря о том, что другие страны, в том числе Россия и Китай проводят ядерные испытания. Поставлена ли пока ядерная гонка на паузу?
- Мы имеем дело со спецификой американского стиля государственного управления, в котором много элементов шоу. В отношении президента Трампа это тем более актуально. Он что-то понял, что-то сказал, и это запустило цепную реакцию, потому что вопрос ядерных испытаний не тот, который можно пустить на самотёк и закрыть на него глаза.
Именно поэтому пошла резкая реакция со стороны Москвы. Мы напомнили, что это очень рискованный путь, на который становиться не стоит. Вашингтон осознает, что Россия очень сильно обгоняет по целому ряду стратегических вооружений, и на это надо как-то отвечать, потому что невозможно все время делать вид, что ничего не происходит. К этой теме еще будут возвращаться, но пока, похоже, взята пауза.
- В целом можно ли сказать, что ядерный аргумент является последним доводом России в попытках добиться приемлемого соглашения с США?
- В отношениях между нашими странами накопился огромный конгломерат проблем, требующих решения. Последним же аргументом может быть ядерная война, которой не хочет никто. Ядерные испытания могут быть возобновлены, но это не станет концом света ни для кого. В конце концов, испытания ядерного оружия продолжались большую часть холодной войны, в том числе в периоды разрядки.
Сейчас все здравомыслящие геополитические силы в мире заинтересованы в том, чтобы напомнить миру какое это страшное оружие. И ядерные испытания могут стать убедительным, но контролируемым способом донести до мира истину, которую он стал подзабывать.
- Говорит ли победа Зохрана Мамдани на выборах в Нью-Йорке о том, что для трампистов в США наступают тяжелые времена и они скоро уступят свои позиции левым радикалам?
- Для MAGA-движения наступают трудные времена, ситуация в Штатах ухудшается. Соцопросы фиксируют падение рейтинга Трампа. Это создает критическую проблему перед промежуточными выборами в следующем году.
Другая проблема в том, что американское общество не только традиционно колеблется между демократами и республиканцами, это еще полбеды, а в том, что что значительная часть США качнулась влево.
Ранее для США левые были пугалом. Даже самые умеренные левые взгляды маркировались как коммунизм, и это было ругательством. Сейчас в Нью-Йорке избран мэром политик радикальных взглядов, не столько левый, сколько левак. То есть значительная часть американского общества начинает мигрировать в сторону левых, если не сказать левацких взглядов. Это принципиально новый фактор в американской политике. Интересно понаблюдать, как Америка будет справляться с этим.
- На этом фоне "маленькая победоносная война" с Венесуэлой входит в планы Трампа?
- Военная операция США обернется катастрофой, потому что большое количество жертв среди военнослужащих неприемлемо для американского общества. Это автоматически будет означать очередной удар по репутации США в мире, в том числе и в Латинской Америке. Там хотя и сильны позиции проамериканских сил, вторжение в Венесуэлу не одобрит никто. Победа при таком сценарии будет неочевидной для США, именно поэтому американцы копят силы, но не идут дальше громких заявлений, хотя ситуация ужа назревает, если не сказать перезревает.
Также на эту тему - От ядерного испытания к ядерному воспитанию. Русский путь
