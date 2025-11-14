Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада - 14.11.2025 Украина.ру
Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада
Упорное сопротивление ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров) может быть частью стратегии Владимира Зеленского по демонстрации боеспособности украинской армии западным спонсорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
2025-11-14T05:20
2025-11-14T05:20
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/07/1066609286_0:36:712:437_1920x0_80_0_0_fe3f8ac17fba9658ddea0425fee3f7c8.jpg
Эксперт раскрыл мотивы украинского руководства. "Зеленский стремится показать и Трампу, и своим европейским спонсорам, что Украина сопротивляется, и хотя не может победить России, но способна нанести ей большой ущерб, а инвестиции в нее, то есть в убийство людей, дают отдачу", — заявил Бабич.По его словам, для достижения своих целей Киев не жалеет людских ресурсов. "Ради этого он готов на то, чтобы армия несла неоправданные потери", — констатировал эксперт.Бабич подчеркнул, что такая тактика соответствует прошлому опыту главы киевского режима. "Зеленский — это человек шоу, человек театра. И для него, сколь это не печально, это нормально", — отметил он."А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги", — добавил Бабич.Таким образом, по мнению эксперта, главы украинской администрации объясняются его подходом к политике как к спектаклю. "Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
05:20 14.11.2025
 
Упорное сопротивление ВСУ в Покровске (Красноармейск) и Мирнограде (Димитров) может быть частью стратегии Владимира Зеленского по демонстрации боеспособности украинской армии западным спонсорам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель редактора международного отдела "Комсомольской правды" Дмитрий Бабич
Эксперт раскрыл мотивы украинского руководства. "Зеленский стремится показать и Трампу, и своим европейским спонсорам, что Украина сопротивляется, и хотя не может победить России, но способна нанести ей большой ущерб, а инвестиции в нее, то есть в убийство людей, дают отдачу", — заявил Бабич.
По его словам, для достижения своих целей Киев не жалеет людских ресурсов. "Ради этого он готов на то, чтобы армия несла неоправданные потери", — констатировал эксперт.
Бабич подчеркнул, что такая тактика соответствует прошлому опыту главы киевского режима. "Зеленский — это человек шоу, человек театра. И для него, сколь это не печально, это нормально", — отметил он.
"А для Зеленского нормально жертвовать людскими жизнями ради шоу, которое может принести деньги", — добавил Бабич.
Таким образом, по мнению эксперта, главы украинской администрации объясняются его подходом к политике как к спектаклю. "Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы потребовать деньги", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Бабич: Трамп предложил России игру, которая даст ему козырь на выборах и напугает Европу" на сайте Украина.ру.
О том, как США готовятся к реализации программы "Золотой купол" — в материале Анны Черкасовой "Яков Кедми: Европа повторит историческую катастрофу, если выступит войной против России" на сайте Украина.ру.
10 ноября, 12:09
Ничего себе обстановочка? Киселев о главной войне Трампа, которая идет у него под носомИзбрание мэром Нью-Йорка демократического социалиста Зохрана Мамдани лишний раз продемонстрировало уровень нетерпимости и ожесточения, который царит между сторонниками и противниками Дональда Трампа. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев
Лента новостейМолния