Системные удары по военной промышленности Украины приближаются к своей завершающей фазе. ВС РФ уничтожают ключевые объекты ВПК, используя для этого все необходимые средства поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_0a07b493da9f4d90588d99c781ef214a.jpg

Эксперт охарактеризовал текущий этап операции: "Средства поражения у нас есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара". Насонов подчеркнул стратегическую значимость действий ВС РФ: "И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага".Говоря о конкретных целях, Насонов отметил важность уничтожения объектов украинской энергетики: "Украина к этому готовилась. В частности, киевский режим самостоятельно построил скрытые энергетические линии, о которых мы пока не знаем". При этом эксперт подчеркнул: "Мы ищем новые цели, чтобы устроить им тотальный блэкаут".Отвечая на вопросы о других объектах, эксперт подробно рассказал о стратегическом значении предприятий ВПК, включая Павлоградский химзавод: Сразу скажу, что Павлоградский химический завод — это очень значимый завод. "Он производит не только ракетное топливо, но и пороха. Это стационарный химический комбинат, который много лет поставлял Украине данное оборудование".Уничтожение этих объектов ведет к необратимому снижению боеспособности ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.

