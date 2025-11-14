"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/sredstva-porazheniya-est-tseli-opredeleny-ekspert-ob-okonchatelnom-razrushenii-vpk-ukrainy-1071544914.html
"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины
"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины - 14.11.2025 Украина.ру
"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины
Системные удары по военной промышленности Украины приближаются к своей завершающей фазе. ВС РФ уничтожают ключевые объекты ВПК, используя для этого все необходимые средства поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-11-14T04:50
2025-11-14T04:50
новости
украина
россия
впк
украина.ру
вооруженные силы украины
павлоград
днепропетровская область
вс рф
ракетные удары по украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_0:62:960:602_1920x0_80_0_0_0a07b493da9f4d90588d99c781ef214a.jpg
Эксперт охарактеризовал текущий этап операции: "Средства поражения у нас есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара". Насонов подчеркнул стратегическую значимость действий ВС РФ: "И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага".Говоря о конкретных целях, Насонов отметил важность уничтожения объектов украинской энергетики: "Украина к этому готовилась. В частности, киевский режим самостоятельно построил скрытые энергетические линии, о которых мы пока не знаем". При этом эксперт подчеркнул: "Мы ищем новые цели, чтобы устроить им тотальный блэкаут".Отвечая на вопросы о других объектах, эксперт подробно рассказал о стратегическом значении предприятий ВПК, включая Павлоградский химзавод: Сразу скажу, что Павлоградский химический завод — это очень значимый завод. "Он производит не только ракетное топливо, но и пороха. Это стационарный химический комбинат, который много лет поставлял Украине данное оборудование".Уничтожение этих объектов ведет к необратимому снижению боеспособности ВСУ, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
украина
россия
павлоград
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/0a/1039582111_107:0:960:640_1920x0_80_0_0_6bae53dd103329f0eb7d5207970d9a48.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, впк, украина.ру, вооруженные силы украины, павлоград, днепропетровская область, вс рф, ракетные удары по украине, ракетный удар, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво, прогнозы сво, спецоперация, война на украине
Новости, Украина, Россия, ВПК, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Павлоград, Днепропетровская область, ВС РФ, ракетные удары по Украине, ракетный удар, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война на Украине

"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины

04:50 14.11.2025
 
© Фото : ДСНС / Telegramпожар, возникший в результате ракетного удара
пожар, возникший в результате ракетного удара - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Фото : ДСНС / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Системные удары по военной промышленности Украины приближаются к своей завершающей фазе. ВС РФ уничтожают ключевые объекты ВПК, используя для этого все необходимые средства поражения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Эксперт охарактеризовал текущий этап операции: "Средства поражения у нас есть. Цели определены. Выбрано удобное для нас время удара".
Насонов подчеркнул стратегическую значимость действий ВС РФ: "И мы сейчас переходим если не к крайней, то к одной из последних стадий уничтожения военной промышленности врага".
Говоря о конкретных целях, Насонов отметил важность уничтожения объектов украинской энергетики: "Украина к этому готовилась. В частности, киевский режим самостоятельно построил скрытые энергетические линии, о которых мы пока не знаем".
При этом эксперт подчеркнул: "Мы ищем новые цели, чтобы устроить им тотальный блэкаут".
Отвечая на вопросы о других объектах, эксперт подробно рассказал о стратегическом значении предприятий ВПК, включая Павлоградский химзавод: Сразу скажу, что Павлоградский химический завод — это очень значимый завод. "Он производит не только ракетное топливо, но и пороха. Это стационарный химический комбинат, который много лет поставлял Украине данное оборудование".
Уничтожение этих объектов ведет к необратимому снижению боеспособности ВСУ, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Роман Насонов: Россия готовится оставить Украину без трех городов и уничтожить ее военную промышленность" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Александра Чаленко "Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияВПКУкраина.руВооруженные силы УкраиныПавлоградДнепропетровская областьВС РФракетные удары по Украинеракетный ударСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВОпрогнозы СВОСпецоперациявойна на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского
05:45Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
05:45Остались только плохие варианты
05:40Передача ядерного оружия Украине? Эксперт Васильев о секретной встрече "коалиции желающих"
05:30Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
05:25Пять кризисов: "плёнки Миндича" как пролог к падению Зеленского
05:20Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада
05:10"Грязная бомба" и другие провокации. Васильев о том, почему Западу выгодно изображать Россию врагом
05:00"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31
04:50"Средства поражения есть, цели определены": эксперт об окончательном разрушении ВПК Украины
04:40"Короткий медовый месяц Трампа": Бабич раскрыл, почему президенту США грозит судьба Хрущева
04:30Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО
04:24Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00
04:20"Наши хакеры вскрыли ПО "Старлинка": эксперт о получении доступа к системе управления
04:10Заявление Трампа о ядерных испытаниях: Владимир Васильев о реальных целях США
04:00Противник хотел получить "Кинжал, но скопировать его не сможет — военный эксперт
03:24Новороссийск отражает атаки БПЛА, есть повреждения промышленных объектов и жилья
03:04Непрерывная серия взрывов слышна в Киеве: продолжается атака "Кинжалов", "Калибров" и "Гераней"
01:59Подросток совершил поджог в зале московского кинотеатра во время сеанса
01:35Сводка о продвижении подразделений ВС РФ за 13 ноября от канала "Дневник десантника"
Лента новостейМолния