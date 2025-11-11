https://ukraina.ru/20251111/pozyvnoy-evrey-posle-svo-pereedu-iz-buryatii-v-mariupol-tut-narod-energichnyy-i-gorod-krasivyy-1071372077.html

Позывной "Еврей": После СВО перееду из Бурятии в Мариуполь: тут народ энергичный и город красивый

Раненый боец с позывным "Еврей" рассказал изданию Украина.ру, за что получил тюремный срок, и о том, как его два раза ранило

- Еврей, скажи, что делает еврей из Бурятии в зоне СВО?- Я живу в России. Я только по национальности еврей, а так я русский.- Ты внешне похож на кавказца: орлиный нос. Часто тебя за него принимают?-(улыбается) Часто. Я говорю, что еврей, а мне не верят.- Ты иудей?- Нет, христианин. У меня слева на шее даже тату - крест выбит. Никаких тюремных татух у меня нет.- Ты сюда пришел из тюрьмы? За что сел?- Такая была жизненная ситуация. Ничего страшного я не сделал: ни насильником, ни убийцей не был. Просто рукоприкладство. Получил 4,5 года. Из них 4,2 отсидел. К нам пришли агитаторы. Решил подписать контракт, чтобы смыть, так сказать…На гражданке занимался домами. Срочку служил у себя, в Бурятии, в 102-й бригаде, в материально-техническом обеспечении. В зону СВО попал в апреле этого года.- Ты сейчас в госпитале. На лице у тебя, вижу, раны. Как получил ранение?- Служил в группе эвакуации. Ехал на квадроцикле. Взлетел ждун, мимо которого я проехал, обогнал меня и взорвался перед лицом. Осколки попали в лицо и в лоб. Полилась кровь. Меня вырубило. Очнулся. Встал и сам дошел в лесополку. Потом товарищ, который ехал впереди меня, и который успел проскочить, вернулся за мной и эвакуировал. В госпитале мне раны на лице зашили. Глаза не пострадали. Вообще с товарищем мы ехали за трехсотыми…- Чем ты еще занимаешься?- Вожу на квадроцикле бойцов, ГСМ, продукты питания. Если еду на квадроцикле с прицепом, то на нем шесть человек помещаются. FPV нас постоянно атакуют. Как-то ехали на "Ниве". Я за рулем, а товарищ с ружьем в кузове. Камик нас атаковал, товарищ его с первого выстрела подбил.Помню эвакуировали трехсотого, но нас атаковал FPV… К сожалению, из-за удара по нам раненного мы спасти не смогли.- Один раз был ранен?- Нет, два раза. В первый раз это было, когда я ехал на мотоцикле. FPV ударил в переднее колесо. На ходу. Я полетел с мотоцикла и сломал себе запястье и ключицу. Сознание не терял. Смог дойти до союзников, и меня эвакуировали.- Мандража после этого не было?- Нет. Все эти атаки камиков и ранения просто "издержки профессии".- Когда с тебя снимут судимость?- Или год надо прослужить, или получить боевую награду. Наград у меня пока нет.- Как к тебе относятся местные?- Нормально. Мне Мариуполь понравился. Очень красивый город. Думаю, купить тут квартиру после службы. Очень похож город на Улан-Удэ. Я даже какую-то старую улицу сфотографировал. Она один в один на улицу в Улан-Удэ похожа. И люди тут отличаются от наших. Менталитет другой. У нас все медленно двигается. А здесь жизнь двигается по-другому, не так, как у нас. Здесь все энергичней. Тут уже в 5 утра все на ногах.- Девушка есть? Жениться не думал? Если да, то на ком: на русской или еврейке?- Не имеет значения. Девушки тут пока нет.- В Израиль не хочешь переехать?- Нет. Там совершенно делать нечего. У нас и тут неплохо кормят. У меня там две двоюродные сестры в армии служат. Зовут. Но не поеду.- Чувствуешь себя русским?- Конечно.Смотрите также видеоинтервью Александра Чаленко с военным медиком Почти все из лазарета рвутся снова воевать: командир медицинского взвода "Апостол" о мужестве бойцов

