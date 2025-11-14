https://ukraina.ru/20251114/rossiyane-udarili-dronami-i-aviabombami-po-ukraine-1071591437.html
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине - 14.11.2025 Украина.ру
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
Российские военные ранним утром ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, взрывы слышны и в столице, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-14T07:19
2025-11-14T07:19
2025-11-14T07:33
новости
украина
киев
киевская область
вкс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса. В небе над Украиной остаётся более 40 БПЛА.В то же время, Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали о многочисленных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах. Под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.Взрывы также гремели в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.Подробности - в материале Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00 на сайте Украина.ру.
украина
киев
киевская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, киевская область, вкс, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Киевская область, ВКС, Украина.ру
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
07:19 14.11.2025 (обновлено: 07:33 14.11.2025)
Российские военные ранним утром ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, взрывы слышны и в столице, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру
Также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса.
В небе над Украиной остаётся более 40 БПЛА.
В то же время, Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.
Несколькими часами ранее мы писали о многочисленных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах. Под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.
Взрывы также гремели в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.