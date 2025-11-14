Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине - 14.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251114/rossiyane-udarili-dronami-i-aviabombami-po-ukraine-1071591437.html
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине - 14.11.2025 Украина.ру
Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
Российские военные ранним утром ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, взрывы слышны и в столице, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру
2025-11-14T07:19
2025-11-14T07:33
новости
украина
киев
киевская область
вкс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса. В небе над Украиной остаётся более 40 БПЛА.В то же время, Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали о многочисленных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах. Под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.Взрывы также гремели в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.Подробности - в материале Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00 на сайте Украина.ру.
украина
киев
киевская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, киевская область, вкс, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Киевская область, ВКС, Украина.ру

Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине

07:19 14.11.2025 (обновлено: 07:33 14.11.2025)
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные ранним утром ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, взрывы слышны и в столице, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру
Также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса.
В небе над Украиной остаётся более 40 БПЛА.
В то же время, Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.
Несколькими часами ранее мы писали о многочисленных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах. Под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.
Взрывы также гремели в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.
Подробности - в материале Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевКиевская областьВКСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:31Взятка для российского генерала, Трамп снова взялся за пошлины. Главное к 8.30
08:08ФСБ предотвратила спланированное Украиной убийство высшего должностного лица России на кладбище
08:00Повреждено судно и нефтебаза, ранены люди. ПВО сбила больше 200 вражеских дронов над Россией
07:44Удар по киевским ТЭЦ. Главные новости минувшего четверга
07:19Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине
06:52Владимир Разин: России нужно много защищенных бронемашин, чтобы развить прорыв фронта ВСУ возле Гуляйполя
06:40"Отрезанная" энергосистема и удар НАБУ по подручным Зеленского. Что происходит в Полтаве
06:30"Плёнки Миндича" и "начало конца Зеленского". Эксперты и политики о ситуации в стране
06:20Спецоперация на минувшей неделе. Успехи под Купянском и Покровском и усиление ВС РФ на южном фронте
06:10Американская парадигма: самый длительный в истории шатдаун вскрыл проблемы демократов и республиканцев
06:00Откроется путь на Павлоград и Запорожье: эксперт про крах ВСУ и скорое освобождение Покровска
05:50Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского
05:45Армия давит ВСУ на трех направлениях: Насонов о катастрофе обороны противника в ключевых городах
05:45Остались только плохие варианты
05:40Передача ядерного оружия Украине? Эксперт Васильев о секретной встрече "коалиции желающих"
05:30Алексей Кочетков: Мы гоняем тряпкой лакеев на Украине, а надо морально "бить по штабам" на Западе
05:25Пять кризисов: "плёнки Миндича" как пролог к падению Зеленского
05:20Жизни людей ради шоу: Зеленскому нужна картинка тяжелых боев, чтобы требовать деньги у Запада
05:10"Грязная бомба" и другие провокации. Васильев о том, почему Западу выгодно изображать Россию врагом
05:00"Основная версия — самолет должны были сбить": эксперт о версиях неудачной провокации с МиГ-31
Лента новостейМолния