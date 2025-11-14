https://ukraina.ru/20251114/rossiyane-udarili-dronami-i-aviabombami-po-ukraine-1071591437.html

Россияне ударили дронами и авиабомбами по Украине

Российские военные ранним утром ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, взрывы слышны и в столице, передает 14 ноября телеграм-канал Украина.ру

Также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса. В небе над Украиной остаётся более 40 БПЛА.В то же время, Воздушно-космические силы России совершают пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Несколькими часами ранее мы писали о многочисленных ударах ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах. Под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.Взрывы также гремели в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.Подробности - в материале Киев в огне! Идёт массированная комплексная атака ВС РФ на объекты Украины. Сводка на 4:00 на сайте Украина.ру.

