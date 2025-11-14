https://ukraina.ru/20251114/sluzhenie-zapadnym-khozyaevam-rasplata-za-tolerantnost-k-korruptsii-khronika-sobytiy-na-utro-14-noyabrya-1071594341.html

Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября

Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября - 14.11.2025 Украина.ру

Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября

Заявляя об отказе от переговоров, Киев мог выполнять пожелания Евросоюза. ВС РФ уничтожают противника и технику. Погрязшая в коррупции Украина "пожинает плоды" политики Зеленского

2025-11-14T10:00

2025-11-14T10:00

2025-11-14T10:27

хроники

эксклюзив

сво

спецоперация

украина

россия

киев

владимир зеленский

трамп и зеленский

тимур миндич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103430/66/1034306673_0:74:1440:884_1920x0_80_0_0_f8fe64d9da1adecac541c158317fd1e8.jpg

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией.По его словам, Киев начал заявлять о стремлении к миру под определенным принуждением. Поэтому, как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина "включала мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи". Кроме того, посол подчеркнул, что в это время инициировались террористические акты, происходило усиление обстрелов, росло число жертв среди населения.Он предположил, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания Евросоюза."Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом, во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под определенным давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу, — это главным образом Евросоюз и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима… Украина могла выполнить пожелания", - заявил Мирошник.Он также назвал самостоятельные договоренности с Украиной малосодержательными."Украина — это страна с ограниченным функционалом как минимум потому, что, даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной, они, скажем так, малосодержательны. Ее нельзя убрать совершенно из переговорного процесса, потому что они являются стороной конфликта, но принятие решения находится не в Киеве", - заверил он.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.Провалы ВСУВ ночь на пятницу на всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.В столице порядка семи раз гремели взрывы, также они раздавались в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.Телеграм-канал Украина.ру писал о многочисленных ударах российских военных ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах.Он отмечал, что под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.Ранним утром ВС РФ ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса.В то же время, Воздушно-космические силы России совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.Блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале подтвердил, что Украина ночью подверглась массированной атаке. По его словам, в небе около 120 беспилотников, и большая часть летит курсом на Киев и область. В атаке также задействованы "Калибры".Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в Киевской области были уничтожены командные пункты, базы БПЛА и системы противовоздушной обороны.В Одесской области уничтожили объекты ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - объекты "Укроборонпрома"."Херсонская область... Уничтоженные цели: артпозиции и РСЗО ВСУ у правобережья, удар по складским комплексам в Херсоне", - добавил Лебедев.Кроме того, в Днепропетровской области были уничтожены склады ракет и боекомплектов.Приграничные военные объекты и мобильные радиолокационные станции (РЛС) разнесли в Сумской области.Помимо прочего, россияне ударили по военному аэродрому в Кировоградской области.В Николаевской области российские военные уничтожили казарму ВСУ с солдатами и объекты ПВО.Кроме того, в подконтрольной ВСУ части ДНР удар был нанесен по складам и резервам ВСУ, перемещавшимся на Краматорское направление.Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна."Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский - ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: "Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан", - призвал Плачков.Российская армия делает успехи. Она установила контроль над улицей Приоскольной в Купянске, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег".В Сумской области в районе села Старая Гута ВС РФ уничтожили разведывательную группу 130-го разведбатальона ВСУ, ликвидировали ее командира.Вооруженные силы Украины на фоне потерь в Харьковской области переводят в пехоту связистов, инженеров и специалистов ПВО, рассказали в российских силовых структурах.Последствия "толерантности к коррупции"После коррупционного скандала на Украине Еврокомиссии придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор, сообщило издание Politico.Неназванный европейский чиновник в беседе с изданием назвал выявленную на Украине коррупцию возмутительной.Он также заявил, что Владимиру Зеленскому нужно будет "успокоить всех", предложив план по борьбе с коррупцией.В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat предупредил, что Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит толерантно относиться к коррупции.А первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Киев просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского."Ключевая роль (Владимира) Зеленского в развращении своей страны с помощью своих приспешников слишком очевидна. Так что Украина просто пожинает плоды его политики после выборов в 2019 году, имейте мужество признать это", - написал Полянский в соцсети Х, прокомментировав безосновательные заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который попытался переложить ответственность за коррупционный скандал на Украине на Россию, объяснив это якобы "отголоском прошлого".В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.Депутат Рады Ярослав Железняк указал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.Премьер Украины Юлия Свириденко заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний. Она уточнила, что кабмин поручил провести комплексную проверку крупнейших госпредприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности. По ее словам, наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины", "Укроборонпром", "Украинские железные дороги", "Укргидроэнерго" и государственных банков могут осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний. Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора, добавила Свириденко.Подробнее о скандале - в материале За тремя "звёздочками" в коррупционном деле НАБУ скрывалось кодовое имя Зеленского на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20251113/brusilovskiy-proryv-protiv-vsu-i-nashe-zoloto-khronika-sobytiy-na-1300-13-noyabrya-1071545282.html

https://ukraina.ru/20251113/plan-pobedy-provalilsya-zapad-osoznal-tsenu-ukrainskogo-proekta-khronika-sobytiy-na-utro-13-noyabrya--1071531061.html

https://ukraina.ru/20251112/potseluy-iudy-erevana-i-prizyv-studentov-agoniya-provalnoy-koalitsii-khronika-sobytiy-na-1300-12-1071479896.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, сво, спецоперация, украина, россия, киев, владимир зеленский, трамп и зеленский, тимур миндич, вооруженные силы украины, набу, ес, коррупция, дмитрий полянский