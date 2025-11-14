Служение западным хозяевам, расплата за "толерантность к коррупции". Хроника событий на утро 14 ноября
10:00 14.11.2025 (обновлено: 10:27 14.11.2025)
Заявляя об отказе от переговоров, Киев мог выполнять пожелания Евросоюза. ВС РФ уничтожают противника и технику. Погрязшая в коррупции Украина "пожинает плоды" политики Зеленского
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник считает, что Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией.
По его словам, Киев начал заявлять о стремлении к миру под определенным принуждением. Поэтому, как только появлялась возможность политико-дипломатического урегулирования, Украина "включала мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи".
Кроме того, посол подчеркнул, что в это время инициировались террористические акты, происходило усиление обстрелов, росло число жертв среди населения.
"То есть на практике планов на урегулирование у Украины не было", - объяснил Мирошник.
Он предположил, что Киев, заявляя об отказе от переговоров, мог выполнять пожелания Евросоюза.
"Вот это заявление, которое было сделано украинским МИДом, во-первых, подчеркивает, что Киев не собирался ничего выполнять, шел на переговоры под определенным давлением. А сейчас они выполнили волю тех западных хозяев, которые перехватили инициативу, — это главным образом Евросоюз и ряд европейских государств, которые являются сегодня спонсорами и фактически хозяевами киевского режима… Украина могла выполнить пожелания", - заявил Мирошник.
Вчера, 13:00"Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноябряКоординированное наступление российской армии, сравнимое со стратегией Брусилова, методично дробит оборону ВСУ, а попытки ЕС и США финансировать Киев за счет воровства российских средств зашли в тупик из-за страха перед последствиями. Россия ставит новые рекорды экономической устойчивости, подтверждая правильность выбранного курса
Он также назвал самостоятельные договоренности с Украиной малосодержательными.
"Украина — это страна с ограниченным функционалом как минимум потому, что, даже если она подпишет какие-то договоренности, совершенно не факт, что они их выполнят. Поэтому самостоятельные договоренности с Украиной, они, скажем так, малосодержательны. Ее нельзя убрать совершенно из переговорного процесса, потому что они являются стороной конфликта, но принятие решения находится не в Киеве", - заверил он.
Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжает говорить о своей готовности к мирному урегулированию на Украине, но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.
Провалы ВСУ
В ночь на пятницу на всей территории Украины звучала воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
В столице порядка семи раз гремели взрывы, также они раздавались в Днепропетровской, Черкасской, Сумской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской областях.
Телеграм-канал Украина.ру писал о многочисленных ударах российских военных ракетами "Кинжал" и "Калибр", дополняющих прилёты БПЛА "Герань", по целям в Киеве и Киевской области — в Бориспольском, Обуховском и других районах.
Он отмечал, что под ударами находятся все киевские ТЭЦ, в нескольких районах возникли перебои с электричеством, вспыхнули многочисленные пожары. Киев остаётся не только без света и воды: в некоторых районах пропало отопление.
Ранним утром ВС РФ ударили дронами "Герань" по Борисполю Киевской области, также под ударом оказался Канев Черкасской области, Одесса.
В то же время, Воздушно-космические силы России совершали пуски управляемых авиабомб по целям в Сумской области.
Блогер Анатолий Шарий в своем телеграм-канале подтвердил, что Украина ночью подверглась массированной атаке. По его словам, в небе около 120 беспилотников, и большая часть летит курсом на Киев и область. В атаке также задействованы "Калибры".
Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в Киевской области были уничтожены командные пункты, базы БПЛА и системы противовоздушной обороны.
В Одесской области уничтожили объекты ПВО и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а в подконтрольной ВСУ части Запорожской области - объекты "Укроборонпрома".
"Херсонская область... Уничтоженные цели: артпозиции и РСЗО ВСУ у правобережья, удар по складским комплексам в Херсоне", - добавил Лебедев.
Кроме того, в Днепропетровской области были уничтожены склады ракет и боекомплектов.
Приграничные военные объекты и мобильные радиолокационные станции (РЛС) разнесли в Сумской области.
Помимо прочего, россияне ударили по военному аэродрому в Кировоградской области.
"Харьковская область... Уничтоженные цели: авиабаза Чугуев (добивали), склады БК (боекомплектов - ред.)... Кировоградская область... Уничтоженные цели: военный аэродром, узлы связи, склады", - перечислил Лебедев.
В Николаевской области российские военные уничтожили казарму ВСУ с солдатами и объекты ПВО.
Кроме того, в подконтрольной ВСУ части ДНР удар был нанесен по складам и резервам ВСУ, перемещавшимся на Краматорское направление.
Украинский экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков считает, что существует угроза тотального блэкаута, когда без света останется вся страна.
"Вы знаете, что у нас есть угроза тотального блэкаута? Кто-то об этом говорит? Тотального блэкаута, когда может погаснуть вся Украина. Сначала она разделится и погаснет. Что мы будем делать тогда? (Владимир Зеленский - ред.) должен найти людей, назначить деполитизировано, сказать: "Все, энергетика отходит от политических событий, занимайтесь энергетикой, обеспечьте тепло и свет для граждан", - призвал Плачков.
Вчера, 09:00"План победы" провалился: Запад осознал цену украинского проекта. Хроника событий на утро 13 ноября ЕС столкнулся с кризисом финансирования Украины на фоне призывов G7 к переговорам. В то же время в Европе усомнились в платежеспособности Украины после скандалов с коррупцией. Между тем госсекретарь США Марко Рубио предупредил о непредвиденных последствиях конфискации российских активов
Российская армия делает успехи. Она установила контроль над улицей Приоскольной в Купянске, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным "Снег".
В Сумской области в районе села Старая Гута ВС РФ уничтожили разведывательную группу 130-го разведбатальона ВСУ, ликвидировали ее командира.
Вооруженные силы Украины на фоне потерь в Харьковской области переводят в пехоту связистов, инженеров и специалистов ПВО, рассказали в российских силовых структурах.
Последствия "толерантности к коррупции"
После коррупционного скандала на Украине Еврокомиссии придётся пересмотреть будущее выделение Киеву средств на энергосектор, сообщило издание Politico.
Неназванный европейский чиновник в беседе с изданием назвал выявленную на Украине коррупцию возмутительной.
"В будущем Украине придется уделять больше внимания и прозрачности... как она тратит (предоставляемые Евросоюзом - ред.) деньги", - приводит издание слова чиновника.
Он также заявил, что Владимиру Зеленскому нужно будет "успокоить всех", предложив план по борьбе с коррупцией.
В свою очередь министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat предупредил, что Украина не вступит в Европейский союз, если продолжит толерантно относиться к коррупции.
А первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский подчеркнул, что Киев просто пожинает плоды политики Владимира Зеленского.
"Ключевая роль (Владимира) Зеленского в развращении своей страны с помощью своих приспешников слишком очевидна. Так что Украина просто пожинает плоды его политики после выборов в 2019 году, имейте мужество признать это", - написал Полянский в соцсети Х, прокомментировав безосновательные заявления советника офиса Зеленского Михаила Подоляка, который попытался переложить ответственность за коррупционный скандал на Украине на Россию, объяснив это якобы "отголоском прошлого".
В начале недели Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции.
Депутат Рады Ярослав Железняк указал, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко был отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
12 ноября, 13:00"Поцелуй Иуды" Еревана и призыв студентов: агония провальной коалиции. Хроника событий на 13:00 12 ноябряПока Россия освобождает Донбасс, её противники демонстрируют полное моральное банкротство: покушения на священников, призывы к мобилизации студентов и предательство Пашиняна. Милитаризация Европы и варварство Киева — признаки агонии проигрывающей стороны, однако в Москве всё ещё остаётся надежда на мирное разрешение конфликта
Премьер Украины Юлия Свириденко заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний. Она уточнила, что кабмин поручил провести комплексную проверку крупнейших госпредприятий, в частности в сфере энергетики и оборонной промышленности.
По ее словам, наблюдательные советы компаний "Нафтогаз Украины", "Укроборонпром", "Украинские железные дороги", "Укргидроэнерго" и государственных банков могут осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний.
Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора, добавила Свириденко.
Подробнее о скандале - в материале За тремя "звёздочками" в коррупционном деле НАБУ скрывалось кодовое имя Зеленского на сайте Украина.ру.
Подписывайся на