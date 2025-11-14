Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО - 14.11.2025 Украина.ру
Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО
Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО - 14.11.2025 Украина.ру
Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО
Последние удары Российской армии по энергетике Украины стали ответом на аналогичные действия противника. Критическое снижение эффективности украинской ПВО открывает новые возможности для нанесения точечных ударов по объектам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украинская сторона на днях сообщила, что эффективность ПВО против баллистики снизилась до 20%, а все государственные ТЭС Украины остановились после воздушных ударов.Комментируя заявления украинской стороны о снижении эффективности ПВО, Юрий Кнутов заявил: "Мы можем загнать Украину в начало 19 века, чтобы лучины и свечи были единственным средством освещения, но не делаем это по гуманитарным соображениям".Эксперт связал ситуацию с нехваткой ракет у ВСУ и проблемами поставок вооружения. "Нехватка ракет сделала небо над Украиной дырявым и упростила нам задачу подавления ПВО. Это позволит нам свободно действовать над территорией Украины", — констатировал Кнутов.Он также отметил, что "ситуацию с поставками оружия осложнил шатдаун в США, и американцы не смогли поставить оружия на 5 млрд долларов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.Также на тему БПЛА в материале: "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
Небо стало "дырявым": Кнутов рассказал о критическом снижении эффективности украинской ПВО

04:30 14.11.2025
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
Последние удары Российской армии по энергетике Украины стали ответом на аналогичные действия противника. Критическое снижение эффективности украинской ПВО открывает новые возможности для нанесения точечных ударов по объектам. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Украинская сторона на днях сообщила, что эффективность ПВО против баллистики снизилась до 20%, а все государственные ТЭС Украины остановились после воздушных ударов.
Комментируя заявления украинской стороны о снижении эффективности ПВО, Юрий Кнутов заявил: "Мы можем загнать Украину в начало 19 века, чтобы лучины и свечи были единственным средством освещения, но не делаем это по гуманитарным соображениям".
Эксперт связал ситуацию с нехваткой ракет у ВСУ и проблемами поставок вооружения. "Нехватка ракет сделала небо над Украиной дырявым и упростила нам задачу подавления ПВО. Это позволит нам свободно действовать над территорией Украины", — констатировал Кнутов.
Он также отметил, что "ситуацию с поставками оружия осложнил шатдаун в США, и американцы не смогли поставить оружия на 5 млрд долларов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Сбить или посадить? Юрий Кнутов о еще одной версии попытки угона российского МиГ-31" на сайте Украина.ру.
Также на тему БПЛА в материале: "Андрей Беднарский: У России появился "Князь Вещий Олег", который поможет накрывать ВСУ точнее и экономнее" на сайте Украина.ру.
