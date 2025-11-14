https://ukraina.ru/20251114/minstroy-lnr-otchitalsya-za-sotni-novykh-liftov-v-mnogokvartirnykh-domakh-1071619492.html

Минстрой ЛНР отчитался за сотни новых лифтов в многоквартирных домах

Многоквартирные дома Луганской народной республики оснащены новыми лифтами. Об этом 14 ноября сообщает Минстрой ЛНР

"450 новых лифтов установлены в многоквартирных домах ЛНР в текущем году", - сказано в официальном сообщении.Министерство отметило, что мероприятия реализуются за счет федеральной финансовой поддержки в целях улучшения условий проживания в многоэтажных домах. При этом замена лифтов является ремонтом капитального характера и не входит в тариф по содержанию многоквартирного дома.Создание комфортной и безопасной среды для жизни определено президентом России одной из национальных целей. "В рамках её достижения до 2030 года в республике планируется обновить все устаревшее лифтовое оборудование", - рассказали в Минстрое ЛНР. - "Всего в текущем году запланировано установить более 600 новых лифтов, 456 из которых уже смонтированы, в том числе 208 введены в эксплуатацию". Работы по модернизации лифтового хозяйства российского региона продолжаются.Тем временем на Украине: Системный кризис Украины: энергетика и инфраструктура на грани коллапса Больше новостей дня представлено в обзоре Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

