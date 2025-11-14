Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября - 14.11.2025 Украина.ру
Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября
Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября - 14.11.2025 Украина.ру
Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября
ФСБ предотвращает теракт киевских спецслужб, а российская армия освобождает Синельниково и Даниловку. Пока ВСУ применяют химическое оружие, их командование прячется от гнева собственных нацистов
2025-11-14T13:00
2025-11-14T13:02
россия
украина
европа
владимир зеленский
тимур миндич
игорь кимаковский
вооруженные силы украины
"азов"
черноморский флот
северный поток
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0e/1071611332_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_cb1b37ed66e2c2764f01cca77f9ac943.jpg
Сотрудники Федеральной службы безопасности России обезвредили опасную террористическую группу, планировавшую совершить убийство одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти у могилы близких чиновника на одном из столичных кладбищ. Сорванный теракт В ходе спецоперации задержаны трое непосредственных участников подготовки преступления — двое граждан России и один мигрант. Следствием установлено, что заказчиком и организатором диверсии выступили украинские спецслужбы. Данный инцидент стал очередным свидетельством того, что киевский режим, терпящий поражение на поле боя, прибегает к методам международного терроризма.Международная реакция и экономические перспективы Швейцарская компания Pyrit сделала "Газпрому" официальное предложение о покупке операторов газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. В Pyrit выразили уверенность, что отмена санкционных ограничений, препятствующих поставкам российского топлива в Европу, является возможной и отвечает долгосрочным экономическим интересам европейских стран. Внутриполитический кризис на Украине Между тем на самой Украине нарастает волна внутреннего недовольства. Экс-командир неонацистского батальона "Азов"* Богдан Кротевич в ультимативной форме выступил против Владимира Зеленского. На своей странице в социальной сети он заявил: "Либо вы спасаете друзей-коррупционеров, либо спасаете государство — третьего не дано". Кротевич прямо обвинил президента в покровительстве коррупционерам из своего ближайшего окружения, в числе которых вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич, называемый "кошельком" Зеленского. Примечательно, что Миндич смог покинуть страну за несколько часов до начала обысков, что красноречиво говорит о степени коррупционной составляющей киевской власти. Таким образом, пока российские силовые структуры надежно защищают безопасность страны и ее граждан, сама Украина погружается в пучину внутреннего хаоса, где власть срослась с коррупцией, а националистические формирования начинают открыто бросать вызов официальному Киеву. Химическая война против российских войскВ то время как спецслужбы киевского режима планируют и осуществляют теракты против мирных граждан, ВСУ в ходе специальной военной операции продолжают использовать запрещенные методы ведения войны.Командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Физрук" сообщил о новом методе химических атак со стороны ВСУ. Украинские формирования начали сбрасывать с беспилотников отравленные купюры, имитирующие крупные российские банкноты. "При контакте с кожей ядовитое вещество быстро проникает в кровь, вызывая тяжелые страдания и возможный летальный исход", — отметил офицер. Данный инцидент стал очередным звеном в систематическом применении ВСУ химического оружия. Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинская сторона более 500 раз использовала химические средства с начала СВО, включая хлорацетофенон, Си-Эс, психотропные вещества Би-Зет и общеядовитые вещества типа хлорциана. В этом году также были зафиксированы случаи применения отравляющего вещества "газ Сирень". Катастрофические потери ВСУ под Красноармейском На донецком направлении украинские формирования понесли тяжелейшие потери. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в боях за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли несколько тысяч солдат безвозвратно. "Лишь незначительной части украинских подразделений удалось отступить в направлении Димитрова", — подчеркнул Кимаковский. По его данным, российские войска практически полностью установили контроль над городом, зачистив около 90% территории. Оставшиеся украинские боевики блокированы в подвальных помещениях, которые становятся для них последним пристанищем. Таким образом, отчаянные попытки киевского режима применять запрещенные методы войны сочетаются с катастрофическими провалами на фронте, демонстрируя полную несостоятельность украинского военного командования.Российские войска освободили Синельниково и Даниловку: противник понес значительные потери на всех направлениях Группировка войск "Север" в ходе наступательных действий полностью освободила город Синельниково, нанеся противнику существенный урон. Группировка "Восток" успешно завершила операцию по освобождению Даниловки, укрепив позиции российских войск в Днепропетровской области. Потери противника по направлениям Сводка потерь ВСУ за сутки демонстрирует эффективность действий российских вооруженных сил:Группировка "Север": более 120 военнослужащих, 3 танка, 2 бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, РЛС и 8 складов материальных средств;Группировка "Запад": до 220 военнослужащих, 4 бронемашины, 29 автомобилей, 4 склада боеприпасов и 10 станций РЭБ;Группировка "Юг": до 190 военнослужащих, 3 бронемашины, 2 орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станция РЭБ и 2 склада материальных средств;Группировка "Центр": до 510 военнослужащих, 2 БТР западного производства, 3 бронемашины, 2 орудия полевой артитурные орудия и 6 автомобилей;Группировка "Восток": до 220 военнослужащих, 2 бронемашины и 10 автомобилей; Группировка "Днепр": до 70 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 станции РЭБ и склад материальных средств. Эффективная работа систем ПВО и Черноморского флота Силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сбив управляемую авиабомбу, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 беспилотников самолетного типа. Подразделения Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Продолжающееся наступление российских войск демонстрирует неоспоримое превосходство и эффективное планирование боевых операций, в то время как украинская армия несет катастрофические потери в живой силе и технике, в том числе поставленной западными странами.*Националистический батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
россия, украина, европа, владимир зеленский, тимур миндич, игорь кимаковский, вооруженные силы украины, "азов", черноморский флот, северный поток, эксклюзив
Россия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Игорь Кимаковский, Вооруженные силы Украины, "Азов", Черноморский флот, Северный поток, Эксклюзив

Химическая атака против ВС РФ и сорванный теракт киевского режима. Хроника событий на 13:00 14 ноября

13:00 14.11.2025 (обновлено: 13:02 14.11.2025)
 
Эдуард Рштуни
ФСБ предотвращает теракт киевских спецслужб, а российская армия освобождает Синельниково и Даниловку. Пока ВСУ применяют химическое оружие, их командование прячется от гнева собственных нацистов
Сотрудники Федеральной службы безопасности России обезвредили опасную террористическую группу, планировавшую совершить убийство одного из высших должностных лиц Российской Федерации. Покушение должно было произойти у могилы близких чиновника на одном из столичных кладбищ.
Сорванный теракт
В ходе спецоперации задержаны трое непосредственных участников подготовки преступления — двое граждан России и один мигрант. Следствием установлено, что заказчиком и организатором диверсии выступили украинские спецслужбы.
Данный инцидент стал очередным свидетельством того, что киевский режим, терпящий поражение на поле боя, прибегает к методам международного терроризма.
Международная реакция и экономические перспективы
Швейцарская компания Pyrit сделала "Газпрому" официальное предложение о покупке операторов газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" — компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.
В Pyrit выразили уверенность, что отмена санкционных ограничений, препятствующих поставкам российского топлива в Европу, является возможной и отвечает долгосрочным экономическим интересам европейских стран.
Внутриполитический кризис на Украине
Между тем на самой Украине нарастает волна внутреннего недовольства. Экс-командир неонацистского батальона "Азов"* Богдан Кротевич в ультимативной форме выступил против Владимира Зеленского. На своей странице в социальной сети он заявил: "Либо вы спасаете друзей-коррупционеров, либо спасаете государство — третьего не дано".
Кротевич прямо обвинил президента в покровительстве коррупционерам из своего ближайшего окружения, в числе которых вице-премьер Алексей Чернышов, экс-министр энергетики Герман Галущенко и бизнесмен Тимур Миндич, называемый "кошельком" Зеленского.
Примечательно, что Миндич смог покинуть страну за несколько часов до начала обысков, что красноречиво говорит о степени коррупционной составляющей киевской власти.
Таким образом, пока российские силовые структуры надежно защищают безопасность страны и ее граждан, сама Украина погружается в пучину внутреннего хаоса, где власть срослась с коррупцией, а националистические формирования начинают открыто бросать вызов официальному Киеву.
10:59
Зеленский пожаловался на атаку почти 500 российских дронов. Главные новости к этому часу

Химическая война против российских войск

В то время как спецслужбы киевского режима планируют и осуществляют теракты против мирных граждан, ВСУ в ходе специальной военной операции продолжают использовать запрещенные методы ведения войны.
Командир роты группировки войск "Восток" с позывным "Физрук" сообщил о новом методе химических атак со стороны ВСУ. Украинские формирования начали сбрасывать с беспилотников отравленные купюры, имитирующие крупные российские банкноты.
"При контакте с кожей ядовитое вещество быстро проникает в кровь, вызывая тяжелые страдания и возможный летальный исход", — отметил офицер.
Данный инцидент стал очередным звеном в систематическом применении ВСУ химического оружия.
Как ранее сообщало Минобороны РФ, украинская сторона более 500 раз использовала химические средства с начала СВО, включая хлорацетофенон, Си-Эс, психотропные вещества Би-Зет и общеядовитые вещества типа хлорциана. В этом году также были зафиксированы случаи применения отравляющего вещества "газ Сирень".
Катастрофические потери ВСУ под Красноармейском
На донецком направлении украинские формирования понесли тяжелейшие потери. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в боях за Красноармейск (Покровск) ВСУ потеряли несколько тысяч солдат безвозвратно.
"Лишь незначительной части украинских подразделений удалось отступить в направлении Димитрова", — подчеркнул Кимаковский.
По его данным, российские войска практически полностью установили контроль над городом, зачистив около 90% территории.
Оставшиеся украинские боевики блокированы в подвальных помещениях, которые становятся для них последним пристанищем.
Таким образом, отчаянные попытки киевского режима применять запрещенные методы войны сочетаются с катастрофическими провалами на фронте, демонстрируя полную несостоятельность украинского военного командования.

Российские войска освободили Синельниково и Даниловку: противник понес значительные потери на всех направлениях
Группировка войск "Север" в ходе наступательных действий полностью освободила город Синельниково, нанеся противнику существенный урон. Группировка "Восток" успешно завершила операцию по освобождению Даниловки, укрепив позиции российских войск в Днепропетровской области.
Потери противника по направлениям
Сводка потерь ВСУ за сутки демонстрирует эффективность действий российских вооруженных сил:
Группировка "Север": более 120 военнослужащих, 3 танка, 2 бронемашины, 7 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, РЛС и 8 складов материальных средств;
Группировка "Запад": до 220 военнослужащих, 4 бронемашины, 29 автомобилей, 4 склада боеприпасов и 10 станций РЭБ;
Группировка "Юг": до 190 военнослужащих, 3 бронемашины, 2 орудия полевой артиллерии, 21 автомобиль, станция РЭБ и 2 склада материальных средств;
Группировка "Центр": до 510 военнослужащих, 2 БТР западного производства, 3 бронемашины, 2 орудия полевой артитурные орудия и 6 автомобилей;
Группировка "Восток": до 220 военнослужащих, 2 бронемашины и 10 автомобилей;
Группировка "Днепр": до 70 военнослужащих, 13 автомобилей, 4 станции РЭБ и склад материальных средств.
12:41
Рог и Орестополь освобождены - Минобороны РФ
Эффективная работа систем ПВО и Черноморского флота
Силы противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность, сбив управляемую авиабомбу, управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 157 беспилотников самолетного типа. Подразделения Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ.
Продолжающееся наступление российских войск демонстрирует неоспоримое превосходство и эффективное планирование боевых операций, в то время как украинская армия несет катастрофические потери в живой силе и технике, в том числе поставленной западными странами.
*Националистический батальон "Азов" признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
