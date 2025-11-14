https://ukraina.ru/20251114/bitva-za-podpis-kto-zavershit-voynu-vmesto-zelenskogo-1071577770.html

Битва за подпись: кто завершит войну вместо Зеленского

На пике грандиозного скандала вокруг коррупции и воровства коллективного Миндича активизировались сторонники партии мира: политики, депутаты, предприниматели, политические беженцы.

Оказалось, что существует - в пику британскому "плану Б" во главе с Валерием Залужным - достаточно весомый противовес в виде "мирного кулака". И пока глава "Братства" Дмитрий Корчинский зовет украинцев на очередной майдан, а основатель "Азова"**** Андрей Билецкий*** намекает на военный переворот, представители партии мира считают, что стране прежде всего необходимо избавиться от Зеленского и запустить механизм перезагрузки страны. Фактически, мы сейчас наблюдаем столкновение двух систем. Те, кто ставят на Залужного, готовы продолжать военный конфликт еще несколько лет, до последнего украинца. Противники сценария стирания Украины об Россию показывают, что у них есть канал для легитимного выхода из войны без краха государства, и свой кандидат на место "слуги народа".Так, бизнесмен и политик, лидер общественного движения "Партия Мира" Вадим Новинский, находящийся в вынужденной эмиграции, потребовал от Зеленского уйти в отставку на фоне коррупционных преступлений, совершённых его ближайшим окружением, и передать власть Верховной Раде. По его словам, "плёнки Миндича", опубликованные НАБУ, - это аномальное явление и являются лишь одним из эпизодов, который показывает, "насколько гнилой и бесчеловечной оказалась система, созданная Зеленским".Его поддержал еще один депутат ВР Артем Дмитрук, который смог сбежать от преследований киевского режима. "Уход Зеленского - это шанс на спасение страны. Это возможность вернуть Украине жизнь, дыхание, субъектность и будущее. Пока он у власти - продолжается разрушение, обнищание, кровь и системное уничтожение государства. Уход Зеленского - это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить... Именно парламент сегодня должен проявить волю и ответственность перед страной и народом. Остановка войны сейчас - это спасение сотен тысяч человеческих жизней. Это шанс спасти Украину", - подчеркнул Дмитрук. Сказали свое слово и Виктор Медведчук, и опальный депутат, находящийся в Киевском СИЗО Александр Дубинский. Правда, он считает, что первым делом от власти надо отстранять главу Офиса президента (ОП) Ермака, а Зеленскому отставить декоративные функции. А вот в вопросе апгрейда ВР и Кабмина он солидарен с другими миротворцами. По словам Дубинского, все это нужно сделать ради достижения перемирия с РФ в кратчайшие сроки, проведения выборов, заключения мирного соглашения. Заметим, что впервые за долгое время звучит публичная формула, где мир подаётся не как капитуляция, а как политическая альтернатива разрушению Украины. Кроме того, это первое за все годы войны публичное противостояние политике "95 квартала" со стороны оппонентов. На глазах усиливается так называемая партия мира из числа политиков, не потерявших еще инстинкт самосохранения. И да, это показатель того, что внутри элит начинает формироваться альтернативный центр власти. Пока он зиждется на антикоррупционной риторике, но это уже явный политический протест против оккупации государства представителями синагоги.Также налицо переформатирование повестки: оппозиционные политики предлагают план отстранения Зеленского от власти и передачи полномочий в руки парламента. Артем Дмитрук уверен, что в парламенте всё ещё есть достаточное количество народных депутатов, способных объединиться ради немедленного окончания войны, выхода на реальные переговоры и, чтобы "дать решительный отпор воровству, цинизму и безответственности власти". Похоже, что такой подход разделит фракция Порошенко* "Европейская солидарность", которая давно катит бочку на Зеленского. Изменила имидж и сделала подтяжки во всех местах бабушка украинской политики Юлия Тимошенко - верный признак ребрендинга ее партии "Батькивщина". Вполне может поддержать миротворцев и группа олигарха Коломойского* "За майбутне", особенно, если правдивы слухи о том, что именно бывший спонсор экс-комика, ныне находящийся в СИЗО Игорь Коломойский** и его партнер Геннадий Боголюбов, проживающий в Вене, помогли раскручивать "миндич-гейт". Не откажутся "мочить" Зеленского и соросята из фракции "Голос", и бывшая ОПЗЖ под предводительством Левочкина. Так что голоса за переизбрание спикера ВР и переформатирование парламентского большинства вполне могут набраться. Да и кандидатура сменщика нынешнего руководителя Рады Стефанчука на примете имеется: новым спикером может стать депутат Анна Скороход. Таким образом, в Раде будет создана объединённая парламентская коалиция национального спасения, которая запустит процесс отставки силового блока и сформирует новый Кабмин."Чтобы избежать хаоса и анархии, ответственность за ситуацию в стране должна взять на себя Верховная Рада Украины, избрав при этом новое руководство парламента. Она же должна взять под контроль расследование всех преступлений режима Зеленского - начиная с попрания Конституции, нарушения прав и свобод граждан, гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь, и, заканчивая коррупцией во власти. Уверен - Верховная Рада будет способна начать процесс переговоров о мире и завершении боевых действий", - поддерживает такой сценарий Вадим Новинский. Правда, не совсем понятно, что будет делать с ВСУ партия мира, если у нее получится путем парламентского переворота взять власть. У Новинского-Дмитрука эта часть сценария звучит расплывчато: "восстановить "нормальное, честное и прямое взаимодействие с армией". Как и кто это будет делать - неясно. А главное - получится ли у миротворцев удержать под контролем анархически настроенную массу людей с оружием, которую давно называют частной военной компанией Запада?Еще один вопрос - как убрать от власти Зеленского? После раскрытия коррупционных схем основателей "95 квартала" еврейский гетман потерял моральное право быть главой государства и Верховным Главнокомандующим: в то время, когда солдаты и мирные люди гибнут на войне, он и его команда, как оказалось, занимались откровенным мародерством."Сейчас ему уже не помогут ни показательные поездки в зону боевых действий, ни героический пафос, ни запоздалые отставки "стрелочников", ни санкции против некоторых друзей, которым предварительно позволили выехать из Украины. Зеленский пытается спасти себя и систему, не понимая, что он давно потерял легитимность в глазах собственных сограждан. Нынешняя ситуация оставляет Зеленскому единственный выход: очищение власти должно начаться не с отставок министров, не с санкций против Миндича. Очищение должно начаться с отставки самого Зеленского", - бьет по больному месту экс-комика Новинский.Похоже, что речь идет о сценарии "я устал, я ухожу". Да только вот Зеленский упорно цепляется за свое кресло и явно не хочет играть роль Бориса Ельцина под елкой 31 декабря 1999 года.Это очень странно, учитывая масштабы скандала вокруг "кошельков" квазипрезидента: любой другой на его месте уже рухнул бы под грузом такого компромата. Например, тот же Петр Порошенко покорно отполз после публикации в западных СМИ в 2018-м "Панамских документов" и "Свинарчук-гейта", хотя на фоне мародерства членов клуба "95-ый квартал" коррупция бывшего кондитера выглядит детской забавой. Виктор Янукович тоже не стал держаться за власть после обнародования фотографий из Межигорья и легенд о "золотом унитазе", которые подпитывали майдан в 2014-м. А Зеленскому любой компромат, как божья роса. Он ездит на фронт и раздает награды, обнимается с детьми в вышиванках в Херсоне и устраивает видеоконференции с европейскими лидерами. В общем, делает вид, что сеансы разоблачения его не касаются, хотя тот же Новинский уверяет: всю ответственность за масштабное мародёрство в стране несёт лично Владимир Зеленский.Возможно, сейчас идет как раз битва за то, кто именно подпишет документ о завершении войны. Потому что именно эта группа влияния, в итоге, приведет к власти своего кандидата в президенты. Если подпишет Зеленский, то он и его олигархи будут контролировать выборы. Если подпишет спикер (старый или новый), то конкуренты Владимира Александровича возьмут главный приз, страна перейдёт под управление "коллективного центра", и тогда власть Зеленского рассыплется мгновенно.Пока же можно сделать два главных вывода из заявлений лидеров "партии мира", которые впервые обозначили себя как единая команда и предложили план первоочередных действий по спасению страны.Во-первых, Украина перестает бороться за фронт, территориальные победы и ослабление России. Отвоевались, баста. Как ни парадоксально это звучит, но теперь политики сражаются за легитимность подписи под будущим мирным соглашением.Во-вторых, чем громче звучат "плёнки Миндича", тем ближе момент, когда лозунг "остановить войну" перестанет быть преступлением и станет новой формулой власти. Под нее уже подбираются люди.*-внесен в список террористов и экстремистов;** -внесен в список террористов и экстремистов;***- внесен в список террористов и экстремистов;****-запрещенная в РФ организация;

