Сатанист Зеленский и мрачное будущее Украины. Эксперты и политики о ситуации

В экспертном сообществе обсуждают, почему Лукашенко зовёт украинцев в Белоруссию и думают над тем, сколько времени осталось у киевского режима.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/03/1057856063_0:0:731:411_1920x0_80_0_0_ae37300fe09ec0c24a9f5154b2b23bbf.jpg

Ранее Александр Лукашенко на церемонии открытия обновлённого моста через реку Припять призвал украинцев переезжать в Белоруссию, пообещав им самим и их детям обеспечить такую же жизнь, какой живут белорусы.В ряде СМИ и во многих украинских пабликах появились предположения, что президент Белоруссии таким образом просто троллит Зеленского. Однако белорусский политический аналитик Юрий Воскресенский заявил, что это не так, у президента Лукашенко и у узурпатора Зеленского слишком разные весовые категории. И предложение гражданам Украины переезжать в Белоруссию сделано вполне всерьёз."Белорусы очень переживают за всё, что происходит с мирным гражданским населением. И самое обидное, что при нынешней украинской власти — не видно конца-края вот этому всему безумству, происходящему и на фронте, и вне театра военных действий, в глубоком тылу", - сказал он в эфире канала журналиста Александра Шелеста*.По словам Воскресенского, в Белоруссии ждут украинцев, конечно, прежде всего — людей труда, а не каких-нибудь "недолюбленных активистов". Украинцы для белорусов такие же братья, как и русские, а "Беларусь — великолепная страна для жизни и русского, и украинского человека".Вынужденная покинуть страну известная украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в эфире одного из ютуб-каналов отметила, что среди славян и православных произошло разделение, и есть люди, идущие за сатанистом Зеленским, верящие в Украину Зеленского, поддерживающие такую Украину Зеленского - "считайте, что это люди, которые добровольно сами идут и своих детей ведут в адский ад и, собственно, присягают тёмным силам".Соответственно, Александр Лукашенко защищает православных людей. Он видит поток украинских беженцев, направляющихся в сторону Запада и понимает, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке", и коврижки там скоро закончатся, далеко не все смогут адаптироваться к жизни в западных странах. Со временем поймут это и беженцы — и президент Белоруссии уже сейчас протягивает им руку помощи."Я считаю, что это очень широкий и великодушный жест настоящего лидера", - сказала Егорова.Украинцам стоит прислушаться к предложению лидера Белоруссии, считает глава Совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.По его словам, предложение президента РБ – "прямой путь к спасению жизни и сохранению идентичности украинцев, ведь в Белоруссии с ними никто не будет экспериментировать и выводить из них породу боевых бандеровцев"."Но, кроме братьев белорусов, которые не будут делать из них людей второго сорта, у украинцев есть еще один вариант: президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что русские и украинцы – один народ. И это не пустые слова: шесть регионов, используя право на самоопределение, вернулись в Россию, и процесс этот продолжится", - заявил политик.Скоро ли мир? Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, комментируя слова Дональда Трампа о "значительном прогрессе" в процессе мирного урегулирования на Украине, отметил в эфире канала Politeka, что Трамп, по всей видимости, выступил с такой декларацией после того, как был ознакомлен с соответствующими разработками.Ранее Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии заявил, что РФ и Украина пока не достигли мира, но, по его мнению, Москва и Киев "добились значительного прогресса".Экс-советник Кучмы предположил, что лидеры РФ, США и Китая могут встретиться и решить украинский вопрос, а Зеленского при этом в расчет вообще брать не будут, ему просто скажут – "иди и подписывай", предположил эксперт.Но что подписывать? По мнению Соскина, речь идёт об остановке боевых действий по линии огня, а также о решении вопросов нейтрального статуса Украины – "никакого НАТО", решения вопросов языка, церкви и т.д.Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что конфликт может завершиться тогда, "когда Россия достигнет тех задач, которые она ставила изначально" при проведении СВО.Развязка наступит осенью-зимой, считает украинский политолог Руслан Бортник. По его мнению, сейчас "обе стороны бросили в бой наиболее боеспособные (части — ред.), что есть под рукой, включая спецназ, очень элитные войска и все остальное". И к весне будущего года будет приблизительно понятно, как закончится конфликт.Говоря о плачевной для ВСУ ситуации под Покровском (Красноармейском), Бортник выразил опасение, что политическая логика может возобладать над логикой военной – ему "хотелось бы, чтобы политика по минимуму влияла на принятие военных решений".Кстати, о политике. Экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире канала "Надiя" ("Надежда") предположил, что в Киеве всё же готовятся к проведению выборов, потому-то и проводят разного рода социологические исследования, выясняя, в частности, сколько в стране осталось народа.Потеря Крыма и Донбасса "отминусовала" около 10 миллионов человек после госпереворота 2014 года, напомнил политик. Сейчас, по его словам, общая численность населения на подконтрольной Киеву территории оценивается примерно в 20 миллионов человек.При этом весь пакет предполагаемых кандидатов в президенты (Тимошенко, Порошенко* и пр.) составлен так, что там - "стерильная чистота нацистской идеологии", таким образом, война будет длиться до бесконечности, сказал Азаров, добавив, что все альтернативные кандидаты находятся вне пределов страны по понятным причинам, на Украине их "либо убьют, либо посадят в тюрьму".Если Зеленский останется у власти, это будет означать продолжение разрушения Украины и уничтожения её народа, "если эта простая истина не доходит до людей – ну, так пусть избирают кого угодно, в том числе Зеленского", сказал политик. Он уточнил, что в таком случае люди получат то, что и получают все эти последние годы.Азаров напомнил, что когда начался Майдан, то он много раз выступал и приводил свои аргументы, но люди, стоявшие на Майдане, не воспринимали его доводы. И теперь хотелось бы у них спросить – ну что, получили кофе в Париже и кружевные трусики?Азаров также уточнил тезис о "вечной войне": конечно, на самом деле вечной она не будет, она "обязательно закончится поражением киевского режима, вопрос только во времени".По мнению политика, чем дальше это поражение будет откладываться, тем хуже будет для народа Украины.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Игорь Гомольский: "Хочется быстрее". Чем сегодня живет Донбасс Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского" *Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

