Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского

Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского - 11.11.2025 Украина.ру

Точка невозврата уже пройдена. Эксперты и политики о развале армии и ответственности Зеленского

В экспертном сообществе обсуждают, припомнят ли Зеленскому враньё о ситуации в Покровске (Красноармейске) и думают, почему украинцы не хотят безропотно умирать за киевский режим.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068400129_797:84:2927:1282_1920x0_80_0_0_6ed5c855a543f51fa459ef01564b7596.jpg

Спорят о последствиях вероятной потери киевским режимом Покровска (Красноармейска). В Киеве уверяют, что всё в порядке, окружения нет, триста ВСУшников будто бы успешно противостоят многотысячной группировке русских. А что будут говорить потом? Украинский политолог Юрий Сытник считает, что пока политических последствий не будет, сразу найдутся другие информационные поводы, о вранье на время забудут — хотя бы потому, что сомнения сейчас приравниваются к госизмене, никто не позволяет себе жесткую критику Офиса президента.Но когда насупит мир, точнее, когда "удастся, всё-таки, найти какую-то хитрую формулу заморозки конфликта", политические последствия непременно наступят, тогда-то Зеленскому и его команде вспомнят всё. А пока - будут молчать."Увы, такова ситуация, и у нас нельзя отделять войну от политики, а нашу политику от геополитики. Всё увязано...", - сказал Сытник, добавив, что для него ничего удивительного в этом нет, ещё Клаус Шваб в своей книге "COVID-19: великая перезагрузка" предупредил, что процессы, которые будут происходить во время и после пандемии, будут очень быстрыми, сложными и взаимосвязанными."Мы это всё и наблюдаем", - констатировал эксперт в интервью журналисту Александру Шелесту*.Дональдом Трампом управляет глубинное государство, а Украиной управляет Трамп, обрисовал на том же канале своё видение ситуации военный эксперт Юрий Дудкин."И на сегодняшний день, если вы заметили, Трампу уже как-то фиолетово, что творится на фронтах Украины", - заявил он, напомнив, что ранее американский президент даже количество убитых называл, а теперь перестал. И с Венгрии санкции снял.Вообще Зеленский теперь не в центре внимания, а для того это "как камень в ботинке", сказал эксперт. Но впоследствии для главы киевского режима внимание может оказаться даже опасным. По словам Дудкина, украинский народ терпелив, но - "до какой-то степени".По всей видимости, эта степень ещё не достигнута. Как сообщает "Страна", в ТЦК признали, что мобилизуют бездомных."Бездомный он или нет — если ВЛК (военно-лечебная комиссия) указывает, что человек годен к службе в боевом подразделении, даже не в тыловом, а в боевом, что мы можем сделать? Мы исполняем Закон Украины. Бездомный он или нет — какое у нас основание писать, что человек не имеет постоянного места жительства, поэтому не может служить?" - приводит издание слова спикера Киевского областного военкомата Олега Байдалюка.У него, правда, своеобразное представление о бездомных, по его мнению, бездомный "может жить не постоянно на улице, а в каком-то отеле".А пока отловленный ТЦКашниками народ продолжает попытки спастись от верной смерти в рядах ВСУ. Как заявил экс-нардеп и командир роты БПЛА и бывший генпрокурор Украины Игорь Луценко, только в октябре этого года из армии сбежали 21 602 военнослужащих. Комментируя это заявление, украинские паблики пишут, что это лишь "вершина айсберга"."Реальное число дезертиров может быть куда выше, ведь далеко не все случаи самовольного ухода фиксируются официально. Луценко прямо говорит: "Каждые две минуты из армии уходит один человек", - пишет популярный на Украине телеграм-канал "Резидент"."Люди бегут не только от фронта – они бегут от безысходности. От командиров, которые превращают службу в пытку. От произвола и унижений, от ям и карцеров, от постоянного страха умереть без имени в очередной "серой зоне". Для многих единственный выбор – выжить, а не умереть на войне Зеленского (который, к слову, хочет продолжать ее ещё минимум 3 года, что он и озвучил европейским лидерам). Так что СЗЧ для тысяч украинских солдат стало не преступлением, а единственным способом выжить" - поясняют авторы канала.Точка невозврата в этом внутреннем развале ВСУ уже пройдена, считает украинский журналист Владимир Бойко."Даже если сейчас отменить так называемые "поправки Залужного" к Уголовному кодексу Украины и Кодексу Украины об административных правонарушениях, восстановить военную прокуратуру, определить подследственность по статьям 407 и 408 УК Украины за полицией, назначить на должности главнокомандующего ВСУ и министра обороны компетентных людей — то есть принять меры, которые три года назад могли бы спасти украинскую армию от развала, — удержать фронт уже не удастся", - приводит мнение журналиста сайт движения "Другая Украина".Возможно, это начинают понимать и на Западе. Известная голливудская актриса Анджелина Джоли по итогам своей поездки на Украину, в ходе которой её водителя забрали в ТЦК, написала такой пост: "Трудно понять, как в мире с таким потенциалом дипломатии гражданские в Украине, Судане, Газе, Йемене, ДР Конго и во многих других местах продолжают ежедневно страдать — словно те, кто у власти, ничего не могут сделать, чтобы прекратить эти конфликты и защитить всех мирных жителей одинаково".Цитируя это заявление актрисы, украинские СМИ и паблики отмечают, что о самом инциденте с водителем она не упомянула. * лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Роман Шкурлатов: Над Западом навис Дамоклов меч, но Трамп продолжает бряцать ядерной дубинкойПодробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "За что Зеленскому будет расплата и почему заговорили об эвакуации Киева? Эксперты о ситуации на Украине"

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Сергей Зуев

