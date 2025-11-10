https://ukraina.ru/20251110/khochetsya-bystree-chem-segodnya-zhivet-donbass-1071361690.html

"Хочется быстрее". Чем сегодня живет Донбасс

"Хочется быстрее". Чем сегодня живет Донбасс

По мере продвижения фронта к границам ДНР, республика продолжает меняться. Пусть эти перемены не всегда заметны под завалом проблем, но шаг за шагом Донбасс превращается в полноценный российский регион.

2025-11-10T13:40

2025-11-10T13:40

2025-11-10T14:14

эксклюзив

донбасс

донецк

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

всу

сво

фронт

дроны

пво

Чуть за полночь. Дописываю материал. Робкая тишина рвется длинной пулеметной очередью. Подрыв. Кажется, что прямо над головой, хотя на самом деле речь идет о километрах. Над лесопосадкой сбили, а то и над промзоною где-то. Минута, другая, третья. Жужжит. Хоть и привык давно, а нервирует. Будто ударит сейчас тяжелый дрон прямо в крышу, хотя понятно же, что не ударит. Высоко летит. Просто звук расходится специфически. Те, кто переживал такие атаки, в один голос твердят, что "ж-ж-ж" никакого не слышали.Утро. Предрассветные сумерки. Курю на скамейке, дожидаясь машины. Взрыв прямо за спиной. Воют сигнализации. Собаки лают, прямо заходятся. Приземлили родимого. Еще минут десять и все. По светлому запускать их бессмысленно.Справедливости ради, с большей частью ударных дронов ВСУ ПВО справляется, но что-то прорывается время от времени. Люди в республике продолжают гибнуть, но масштабы трагедии уже не те, что в 2022 и 2023 годах, а потому отношение к этому более или менее ровное. Кому-то ночью смертельно не повезло. Бывает, к сожалению.Зато белым днем наша Донецкая агломерация выглядит почти совсем по-граждански: девушки гуляют с детьми, туда-сюда гоняют велосипедисты и скейтбордисты, дети из школ возвращаются, а кафе и рестораны трещат по швам. Проезжая мимо театра в выходные дни, регулярно наблюдаю толпы у входа. Театроманией Донбасс "хворает" еще с мирных времен. В период "странной войны" эта любовь усилилась настолько, что билеты даже по знакомству достать сложно было. С началом СВО культурная жизнь замерла по известным причинам, но после того, как стало побезопаснее, дамбу натурально прорвало.Людей на улицах становится все больше, хотя счет пока все равно в пользу автомобилей. На дорогах не протолкнуться и водит публика так, что Ростов, знаменитый беспорядочным трафиком, тих и упорядочен на фоне сегодняшнего Донецка.Топливный кризис, который украинская военщина стремилась оформить во всероссийский, потихонечку сходит на нет. Крупные сети автозаправок, на которых цены подпрыгнули не так высоко, до недавнего времени отпускали по тридцать литров на машину, в то время, как на мелких ценник улетел за девяносто рублей за литр. Цены пока не падают, но очередей перед станциями боле не видно, а топливо завозят более или менее исправно. Метаться по всему городу, надеясь, что на следующей заправке что-нибудь да будет, а паров бензина хватит, чтобы до нее дотянуть, сейчас не приходится. Хотя вражеские СМИ, конечно же, панику разогнать пытаются до сих пор.А вот с водой ситуация та же, что прежде: у кого-то идет по графику, у кого-то – с нарушениями, а у кого-то ее вовсе нет. Разве что голубых емкостей во дворах стало больше, но как все это будет работать зимой, пока не ясно. Привычные ко всему люди ставят накопители. Фронт, конечно, движется, но до Славянска еще далеко. Ни в миру, ни даже в соцсетях уже не ругаются. Ворчат да над комментариями органов власти по теме иронизируют. Благо, что батареи горячие. Спасибо, как говорится, и на этом. Были опасения, что отопительный сезон мы провалим. Первые заморозки покажут.Еще одна проблема, которая могла бы, да почему-то не решается и местные власти явно не тревожит, — это реклама ресурсов по продаже наркотиков, которой исписаны уже не только стены домов, магазинов и учреждений, но и офисов общественно-политических движений. Прямо на фасаде одной всем известной организации ссылка на ТГ-канал красуется и никто смыть или закрасить ее даже не пытается. Сколько говорили и писали об этом, а воз все там же, где был еще минувшей зимой.Зато всюду что-то открывается, ремонтируется, строится. Особенно это бросается в глаза, если покидать республику хотя бы раз в полгода на недельку-другую. Едешь и глазам не веришь: тут больницу ремонтируют, здесь ресторан открывают, там россыпь магазинчиков появилась. В городах и районах то и дело обнаруживаются новые парки, детские площадки, отремонтированные школы. Работа не прекращается, что не может не радовать.- Слыхал, что по радио сказали?- Нет, я уснул. Чего там?- Новый ЖК рекламируют в Мариуполе!- Да ладно?- Да! Говорят, что с видом на море, детской площадкой и вообще лакшери.- Кажется, что еще недавно мы туда хлеб завозили по минным полям, а тут очередной ЖК. Даже как-то не верится."Замыленный" глаз перемены замечает не сразу, однако ж наступают они помаленьку. И медицина переходит на российские стандарты, и государственные органы в новых реалиях уже не "плавают", и даже услуги такси становятся более цивилизованными, хотя до общероссийского уровня им расти еще и расти.Очевидно, что до полного освобождения региона каких-то резких позитивных изменений ожидать не стоит, да и сразу после этого сладкая жизнь не начнется. Проблем и "подводных камней", о которые всякий раз спотыкаешься, еще великое множество. Однако ж визуально Донецк начинает походить на любой другой крупный российский город. Хочется быстрее, но лучше уж так, чем никак.О том, как развивается экономика ДНР - в интервью Романа Самохвалова: Бизнес в ДНР – это, конечно, бойцы. Всем тяжело, но экономика региона растёт.

донбасс

донецк

донецкая народная республика

славянск

мариуполь

ростов

украина

2025

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

эксклюзив, донбасс, донецк, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, всу, сво, фронт, дроны, пво, славянск, мариуполь, ростов, украина