Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник

Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник

Россия со своей стороны сделала всё для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались. Об этом 13 ноября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

"Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает всё для этого", — цитирует Мирошника газета "Известия".По его словам, Украина сейчас вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса.Как ранее заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times, переговоры прекращены по причине полного отсутствия прогресса. Мирный процесс между Москвой и Киевом официально заморожен как минимум до начала 2026 года.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что из 1200 договоренных к обмену пленных было возвращено менее 30%, что демонстрирует недобросовестность киевского режима в выполнении взятых на себя обязательств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

