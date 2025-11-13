Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник - 13.11.2025 Украина.ру
Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник
Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник - 13.11.2025 Украина.ру
Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник
Россия со своей стороны сделала всё для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались. Об этом 13 ноября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2025-11-13T02:15
2025-11-13T02:15
"Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает всё для этого", — цитирует Мирошника газета "Известия".По его словам, Украина сейчас вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса.Как ранее заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times, переговоры прекращены по причине полного отсутствия прогресса. Мирный процесс между Москвой и Киевом официально заморожен как минимум до начала 2026 года.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что из 1200 договоренных к обмену пленных было возвращено менее 30%, что демонстрирует недобросовестность киевского режима в выполнении взятых на себя обязательств.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник

02:15 13.11.2025
 
© telegram ukr_2025_ru
Украина создает кровавый фон Генассамблее ООН, 14 мирных убито и 103 ранено за трое суток, заявил Мирошник - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Россия со своей стороны сделала всё для того, чтобы переговоры с Украиной продолжались. Об этом 13 ноября заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
"Переговоры более 100 дней находятся на паузе, и с нашей стороны было сделано всё для того, чтобы эти переговоры продолжались. Потому что сначала Украина сделала это де-факто, то есть заблокировала переговоры и никаким образом их не продолжала... По факту украинская сторона предпринимала массу усилий для того, чтобы эти переговоры сначала заблокировать чужими руками, делая заявления о том, что Россия не хочет мира, а Украина делает всё для этого", — цитирует Мирошника газета "Известия".
По его словам, Украина сейчас вынуждена признать, что ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса.
Как ранее заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times, переговоры прекращены по причине полного отсутствия прогресса. Мирный процесс между Москвой и Киевом официально заморожен как минимум до начала 2026 года.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это заявление, отметила, что из 1200 договоренных к обмену пленных было возвращено менее 30%, что демонстрирует недобросовестность киевского режима в выполнении взятых на себя обязательств.
Вчера, 22:35
Дипломатический провал: украинская сторона жалуется на невозможность "творческих дискуссий" с РоссиейПервый заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Сергей Кислица выступил с необычным заявлением, пожаловавшись на то, что в ходе переговоров с российской стороной невозможно было вести "творческие дискуссии". Об этом сообщил 12 ноября телеграм-канал Украина.ру
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
