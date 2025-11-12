https://ukraina.ru/20251112/peregovory-mezhdu-rossiey-i-ukrainoy-zashli-v-tupik-do-kontsa-goda-1071514985.html

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик до конца года

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик до конца года - 12.11.2025 Украина.ру

Переговоры между Россией и Украиной зашли в тупик до конца года

Мирный процесс между Москвой и Киевом официально заморожен как минимум до начала 2026 года. Об этом 12 ноября пишет издание "Политика Страны"

2025-11-12T19:22

2025-11-12T19:22

2025-11-12T19:22

новости

украина

киев

россия

рустем умеров

сергей кислица

тимур миндич

the times

снбо

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067625418_0:41:1138:681_1920x0_80_0_0_81bd0e327a46aaf2e5a78f2bb9fc5fd5.jpg

Как заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью The Times, переговоры прекращены по причине полного отсутствия прогресса. Параллельно с заявлением о заморозке диалога секретарь СНБО Украины Рустем Умеров совершил неанонсированную поездку в Турцию. Официально — для "разблокировки процесса обмена пленными". Однако учитывая, что Умеров сам фигурирует в коррупционном скандале вокруг Миндича, его внезапный визит выглядит скорее как попытка дистанцироваться от нарастающего политического кризиса в Киеве. Ситуация демонстрирует полную неспособность украинской власти к конструктивным действиям — как в вопросах урегулирования конфликта, так и в борьбе с внутренней коррупцией. Пока Киев замораживает переговоры, его представители решают личные проблемы, а ключевые фигуранты скандалов беспрепятственно покидают страну.Итоги дня в материале Двойной крах Украины: на фронте и в доверии Запада. Итоги 12 ноября на сайте Украина.ру

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, рустем умеров, сергей кислица, тимур миндич, the times, снбо, украина.ру