https://ukraina.ru/20251113/pozitsiya-rossii-prichiny-svo-i-tela-pogibshikh-italyanskaya-gazeta-podvergla-tsenzure-intervyu-lavrova-1071526878.html
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова - 13.11.2025 Украина.ру
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова 13 ноября была опубликована на сайте МИД РФ
2025-11-13T03:04
2025-11-13T03:04
2025-11-13T03:08
новости
украина.ру
россия
сергей лавров
мид рф
запад
украина
вооруженные силы украины
международные отношения
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg
Отвечая на вопросы итальянского издания, Лавров рассказал о причинах и предыстории украинского конфликта, о взаимоотношениях России с Западом, включая последние контакты с США, напомнил о фундаментальных человеческих ценностях и целях СВО.Кроме того, глава МИД РФ подробно разъяснил позицию России на международной арене, её предложения по созданию новой системы безопасности для всех стран.Лавров также коснулся вопроса потерь и передачи Украине тел погибших солдат ВСУ."О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами", — сказал министр иностранных дел России.11 ноября Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист и доказательств обратного нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/voyna-k-kotoroy-gotovyatsya-vse-chto-zhdet-rossiyu-i-evropu-1071479584.html
россия
запад
украина
италия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cfe36de1155b7c7cb0404d465e6ac13.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, россия, сергей лавров, мид рф, запад, украина, вооруженные силы украины, международные отношения, война на украине, сво, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, интервью, италия, сми
Новости, Украина.ру, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, международные отношения, война на Украине, СВО, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине, Интервью, Италия, СМИ
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
03:04 13.11.2025 (обновлено: 03:08 13.11.2025)
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова 13 ноября была опубликована на сайте МИД РФ