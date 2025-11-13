https://ukraina.ru/20251113/pozitsiya-rossii-prichiny-svo-i-tela-pogibshikh-italyanskaya-gazeta-podvergla-tsenzure-intervyu-lavrova-1071526878.html

Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова

Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова - 13.11.2025 Украина.ру

Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова

Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова 13 ноября была опубликована на сайте МИД РФ

Отвечая на вопросы итальянского издания, Лавров рассказал о причинах и предыстории украинского конфликта, о взаимоотношениях России с Западом, включая последние контакты с США, напомнил о фундаментальных человеческих ценностях и целях СВО.Кроме того, глава МИД РФ подробно разъяснил позицию России на международной арене, её предложения по созданию новой системы безопасности для всех стран.Лавров также коснулся вопроса потерь и передачи Украине тел погибших солдат ВСУ."О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами", — сказал министр иностранных дел России.11 ноября Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист и доказательств обратного нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

