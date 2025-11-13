Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова - 13.11.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251113/pozitsiya-rossii-prichiny-svo-i-tela-pogibshikh-italyanskaya-gazeta-podvergla-tsenzure-intervyu-lavrova-1071526878.html
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова - 13.11.2025 Украина.ру
Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова 13 ноября была опубликована на сайте МИД РФ
2025-11-13T03:04
2025-11-13T03:08
новости
украина.ру
россия
сергей лавров
мид рф
запад
украина
вооруженные силы украины
международные отношения
война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_39c3476eeffa521b861c9eb7ed01c25c.jpg
Отвечая на вопросы итальянского издания, Лавров рассказал о причинах и предыстории украинского конфликта, о взаимоотношениях России с Западом, включая последние контакты с США, напомнил о фундаментальных человеческих ценностях и целях СВО.Кроме того, глава МИД РФ подробно разъяснил позицию России на международной арене, её предложения по созданию новой системы безопасности для всех стран.Лавров также коснулся вопроса потерь и передачи Украине тел погибших солдат ВСУ."О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами", — сказал министр иностранных дел России.11 ноября Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист и доказательств обратного нет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20251112/voyna-k-kotoroy-gotovyatsya-vse-chto-zhdet-rossiyu-i-evropu-1071479584.html
россия
запад
украина
италия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1c/1070809352_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_7cfe36de1155b7c7cb0404d465e6ac13.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, сергей лавров, мид рф, запад, украина, вооруженные силы украины, международные отношения, война на украине, сво, чем закончится война на украине, когда закончится война на украине, интервью, италия, сми
Новости, Украина.ру, Россия, Сергей Лавров, МИД РФ, Запад, Украина, Вооруженные силы Украины, международные отношения, война на Украине, СВО, чем закончится война на Украине, когда закончится война на Украине, Интервью, Италия, СМИ

Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова

03:04 13.11.2025 (обновлено: 03:08 13.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Итальянская газета Corriere della Sera взяла интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова, однако издание отказалось публиковать ответы министра в полном виде без сокращений и цензуры. Полная версия ответов Лаврова 13 ноября была опубликована на сайте МИД РФ
Отвечая на вопросы итальянского издания, Лавров рассказал о причинах и предыстории украинского конфликта, о взаимоотношениях России с Западом, включая последние контакты с США, напомнил о фундаментальных человеческих ценностях и целях СВО.
Кроме того, глава МИД РФ подробно разъяснил позицию России на международной арене, её предложения по созданию новой системы безопасности для всех стран.
Лавров также коснулся вопроса потерь и передачи Украине тел погибших солдат ВСУ.
"О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами", — сказал министр иностранных дел России.
11 ноября Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Владимир Зеленский своими действиями показывает, что он нацист и доказательств обратного нет.
Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Вчера, 12:54
Война, к которой готовятся все. Что ждет Россию и ЕвропуОчередной всплеск разговоров о возможной войне Европы с Россией. На этот раз такую возможность не исключил президент Сербии Александр Вучич
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияСергей ЛавровМИД РФЗападУкраинаВооруженные силы Украинымеждународные отношениявойна на УкраинеСВОчем закончится война на Украинекогда закончится война на УкраинеИнтервьюИталияСМИ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:45МИД РФ прокомментировал отказ итальянской газеты публиковать интервью с Лавровым
03:04Позиция России, причины СВО и тела погибших. Итальянская газета подвергла цензуре интервью Лаврова
02:15Россия сделала всё для продолжения переговоров с Украиной — Мирошник
01:48Угроза украинских БПЛА, БЭК и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:20Покушение на Тихона, новый род войск в ВС РФ и наступление на Гуляйполе. Краткие итоги 12 ноября
00:55Прорыв в Харьковскую область и наступление на Гуляйполе. Фронтовая сводка за 12 ноября
00:31Появляются новые подробности прорыва ВС РФ на Гуляйпольском направлении
00:15Силы ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионами России
00:05"Полтаваоблэнерго" опровергает собственную информацию об отключении от энергосистемы
00:03Стратегическое наступление: российская армия развивает прорыв на Гуляйпольском направлении
23:20Германия резко снижает выплаты для прибывших из Украины
23:18Российская армия сорвала планы ВСУ по отступлению в Купянской агломерации
23:17Паника на Банковой. Про "Карлсона", который теперь живет под "крышей"
23:15Финансовая изоляция нарастает: ЕС признал невозможность дальнейшего кредитования Киева
22:54Россия рассчитывает на содействие Трампа в урегулировании украинского кризиса
22:49Абсурд украинской пропаганды: заявлено о "глушении" российских "Кинжалов" песней о Бандере
22:45Людоловы все больше смахивают на латиноамериканские картели
22:42Норвегия отказалась использовать свой суверенный фонд для гарантий кредита ЕС Украине
22:38Наступление нарастает: российские войска успешно продвигаются севернее Часов Яра
22:35Дипломатический провал: украинская сторона жалуется на невозможность "творческих дискуссий" с Россией
Лента новостейМолния