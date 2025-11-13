https://ukraina.ru/20251113/plan-pobedy-provalilsya-zapad-osoznal-tsenu-ukrainskogo-proekta-khronika-sobytiy-na-utro-13-noyabrya--1071531061.html

"План победы" провалился: Запад осознал цену украинского проекта. Хроника событий на утро 13 ноября

"План победы" провалился: Запад осознал цену украинского проекта. Хроника событий на утро 13 ноября

ЕС столкнулся с кризисом финансирования Украины на фоне призывов G7 к переговорам. В то же время в Европе усомнились в платежеспособности Украины после скандалов с коррупцией. Между тем госсекретарь США Марко Рубио предупредил о непредвиденных последствиях конфискации российских активов

Дежурные средства противовоздушной обороны России за прошедшую ночь перехватили и сбили 130 украинских беспилотных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.По данным ведомства, воздушные цели были уничтожены в период с 23:00 12 ноября по 8:00 13 ноября над территориями нескольких российских регионов, а также над акваторией Черного моря. Наиболее интенсивные атаки пришлись на приграничные области: над Курской и Белгородской было сбито по 32 дрона, над Воронежской областью — 20.Кроме того, над Черным морем нейтрализовано 17 беспилотников, над Крымом — семь. Над Орловской областью сбито шесть дронов, над Краснодарским краем — пять, над Тамбовской областью — четыре. Над Ростовской областью уничтожены три БПЛА, над Брянской — два. По одному беспилотнику сбито над территориями Тульской области и Московского региона.Противоречия внутри западного лагеря: На фоне призывов G7 к миру ЕС ищет способы финансирования УкраиныМинистры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) призвали к немедленному прекращению огня в украинском конфликте, подчеркнув в совместном заявлении, что нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Они вновь поддержали суверенитет Украины и заявили о намерении усилить давление на Россию, изучая меры против стран и организаций, помогающих финансировать российские военные усилия. В контексте переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что до запланированного саммита в Будапеште президент США Дональд Трамп получил "подковерные доклады", после чего встреча не состоялась. Лавров отметил, что достигнутые ранее в Анкоридже договоренности были важной вехой на пути к долгосрочному миру на Украине и перекликались с предложениями президента России Владимира Путина, однако ответа от США на эти инициативы так и не поступило. Внутриполитический кризис в Германии, по словам бывшего канцлера Олафа Шольца, был спровоцирован расколом в правительстве из-за вопроса о выделении примерно 15 миллиардов евро на поддержку Украины. Шольц считает, что если бы средства были найдены в обход долгового тормоза, кризиса удалось бы избежать. В итоге правительство пало, что привело к досрочным выборам и избранию нового канцлера Фридриха Мерца. Параллельно президент Финляндии Александер Стубб выразил надежду на возобновление контактов с Россией, отметив, что обсуждал этот вопрос с европейскими коллегами. Он уверен, что диалог с Владимиром Путиным в том или ином формате будет восстановлен, хотя глава МИД Финляндии назвала такие инициативы преждевременными. На фоне этих дискуссий Еврокомиссия выразила серьезные опасения относительно долговой устойчивости Украины. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не может продолжать предоставлять Киеву обычные кредиты, поскольку опасается, что Украина не сможет выплатить долги Западу. Он указал, что альтернативные варианты финансирования, кроме использования замороженных активов ЦБ РФ, лягут тяжелым бременем на бюджеты стран ЕС. Эти опасения поддержал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, призвавший прекратить финансовую помощь Украине из-за "процветающей коррупции". Он указал на недавние коррупционные скандалы в окружении президента Зеленского и отсутствие точного отчета о расходовании ранее выделенных средств. В то же время Норвегия отказалась предоставлять свой суверенный фонд для обеспечения гарантий по кредиту для Украины, который ЕС планирует выдать под залог замороженных российских активов. Премьер-министр Йонас Гар Стере заявил, что эта идея не актуальна, и подтвердил, что Брюссель не обращался с такой просьбой. Ранее рассматривался вариант использования норвежского фонда (1,7 трлн евро) как альтернатива совместным заимствованиям стран ЕС, которые обошлись бы им в миллиарды евро ежегодных процентов. При этом Еврокомиссия намерена продолжить давление на Бельгию, где хранятся замороженные активы, чтобы конфисковать их. В Службе внешней разведки России отметили, что Бельгия опасается ответственности, а страны ЕС из-за украинского конфликта оказались на грани социально-экономического кризиса с пустыми бюджетами.Двойная позиция США: Рубио указал на риски и ограничения в давлении на РоссиюАмериканский госсекретарь Марко Рубио признал, что возможная конфискация российских активов грозит непредвиденными последствиями. "Существуют некоторые непреднамеренные последствия, если это сделать", — сообщил он журналистам, комментируя возможное использование суверенных активов РФ. Рубио добавил, что в американской администрации вопросом российских активов занимается министр финансов США Скотт Бессент. "Я не хочу это комментировать и опережать его в чем-либо", — отметил Рубио. При этом главы государств ЕС на саммите в Брюсселе 23 октября не смогли согласовать предложение Еврокомиссии использовать замороженные активы ЦБ РФ как основу для кредита Украине. Они вернутся к этому вопросу на заседании Европейского совета 18-19 декабря. Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал планы ЕС шагом, подрывающим доверие к принципу неприкосновенности собственности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит на возможную конфискацию замороженных активов западными странами и оставляет за собой право не возвращать средства, которые западные государства держали в РФ. Фронтовая сводкаВоенкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Красноармейском направлении после освобождения Сухого Яра продолжаются зачистки в его северо-западных районах и на юге Димитрова. Попытки противника контратаковать в районе Гришино и Родинского успеха не имели. Активные боевые действия ведутся в населенных пунктах Сухецкое, Фёдоровка и Шахово.На Константиновском направлении идут бои за Иванополье и на окраинах Константиновки. На Северском участке подразделения продвигаются в Дроновке и Ямполе, тогда как в Звановке бои носят позиционный характер.На Краснолиманском направлении продолжаются штурмы опорных пунктов противника у Яровой и Шандриголово. Ситуация под Красным Лиманом существенных изменений не претерпела.Между тем, по информации российских силовых структур, в Харьковской области наблюдается отход подразделений двух бригад ВСУ. Как сообщило агентство РИА Новости, министр обороны Украины Денис Шмыгаль посетил командные пункты 57-й отдельной мотопехотной бригады и 113-й отдельной бригады территориальной обороны, которые в настоящий момент отступают в районе Волчанска.На Сумском направлении артиллеристы группировки "Север" нанесли удар по позициям боевиков ВСУ в Рыжевке. В результате обстрела был подбит танк Т-62 и бронемашина "Kirpi", принадлежавшие украинским силам. Кроме того, в селе Глыбное беспилотник "Герань" уничтожил пункт дислокации иностранных наёмников, а российские подразделения продолжают продвижение на территории противника.Тем временем диверсионно-разведывательные группы ВС РФ провели успешную операцию по ликвидации нескольких вражеских офицеров, о чём сообщает Телеграм-канал "Фронтовая птичка".О других событиях к сегодняшнему утру — в публикации Россия ждёт сигнал из США, Трамп оформил конец шатдауна. Новости к этому часу.

