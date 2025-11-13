https://ukraina.ru/20251113/nastuplenie-vs-rf-sozdanie-bufernoy-zony-pod-kharkovom-i-ugroza-tylam-vsu-v-zaporozhe-1071550815.html

Наступление ВС РФ: создание буферной зоны под Харьковом и угроза тылам ВСУ в Запорожье

Российские войска продолжают успешное продвижение на нескольких стратегических направлениях, создавая оперативные предпосылки для будущих масштабных прорывов. Ситуация развивается как в тактическом, так и в оперативном ключе, принося ВС РФ важные преимущества, пишут источники 13 ноября

Краснолиманское направление: методичное выдавливание противника На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ ведут успешное наступление в районах Среднего, Яровой и Дробышево. Это продвижение, отмеченное на картах "Z-комитета", демонстрирует продолжающееся давление на украинскую оборону, которая испытывает трудности с удержанием протяженных линий фронта. Харьковское направление: зачистка и создание буферной зоныОсобое значение приобретают бои на харьковском направлении. Как отмечает военкор Александр Коц, в районе села Синельниково, расположенного всего в километре от Волчанска, продолжается зачистка окрестных лесов от остатков подразделений ВСУ. Параллельно российские штурмовые группы укрепляются в городской застройке самого Волчанска, постепенно выдавливая противника в южном направлении. В перспективе Волчанск должен превратиться в мощный опорный пункт российской армии в рамках создания глубоко эшелонированной буферной зоны на границе Харьковской и Белгородской областей. Это позволит надежно обезопасить приграничные российские территории от вражеских обстрелов и диверсий. Как сообщает военный обозреватель Анатолий Радов, ВС РФ также развивают успех восточнее, на участке между Отрадным и Каменкой, расширяя зону контроля. Днепропетровское направление: ключ к логистике ВСУНе менее важные события происходят на Днепропетровском направлении. Освобождение села Даниловка, расположенного на трассе Т0401, открывает для российских войск ряд стратегических возможностей. С этого плацдарма можно развивать наступление как на север, в сторону Покровского, так и на юг, в направлении Гуляйполя. Контроль над Покровским позволит перерезать важный логистический узел, что существенно осложнит снабжение группировок ВСУ в регионе. Продвижение на юг, к Гуляйполю, создает прямую угрозу тылам украинской группировки, обороняющей Орехов. Такой расклад создает предпосылки для будущего оперативного окружения и обвала всей линии обороны ВСУ в Запорожской области. Ответ украинской стороны: террор против мирного населения На фоне успехов российских войск ВСУ продолжают демонстрировать свою преступную тактику, направленную против мирных жителей. Утром вражеский беспилотник атаковал жилой дом в Первомайском городском округе ЛНР. "Удар пришёлся по жилому дому, в результате чего пострадала пожилая пара. Также произошло возгорание летней кухни", — сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь. Этот инцидент — очередное подтверждение того, что, терпя неудачи на поле боя, киевский режим целенаправленно ведет террор против гражданского населения.Главное к этому часу в материале "Брусиловский прорыв" против ВСУ и наше золото. Хроника событий на 13:00 13 ноября на сайте Украина.ру

