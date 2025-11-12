https://ukraina.ru/20251112/tramp-ne-mozhet-poverit-chto-rezhim-zelenskogo-vytvoryaet-s-pravoslaviem-na-ukraine-1071497162.html

Трамп не может поверить. Что режим Зеленского вытворяет с православием на Украине

Когда президент США Дональд Трамп услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о преследовании канонической православной церкви на Украине, то не мог в это поверить, рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя

Небензя рассказал, что спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф во время многочасовых переговоров с Путиным узнал много "новой и интересной" информации, о которой раньше и не подозревал.По его словам, Трамп и глава российского государства могли обсуждать тему гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) на встрече в Анкоридже, которая состоялась в середине августа."Когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить", - сказал Небензя.Думается, что если Трамп узнает то, что будет написано ниже, то его удивлению и вовсе не будет предела.Зеленский против митрополита АрсенияПритеснения канонической церкви начались на Украине после создания альтернативной раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), которая поддерживается националистами в противовес "московской" УПЦ. С 2019 года в стране участились случаи захвата храмов УПЦ, а с 2022 года власти страны прикладывают усилия, чтобы окончательно запретить неугодную церковь.Два дня назад, 10 ноября, Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о борьбе с "предателями" в рядах УПЦ. Так, к настоящему моменту открыты уголовные дела против 27 архиереев, то есть епископов и митрополитов, которые якобы "выполняли задачи российских спецслужб в целях дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине". Без малого, это четверть всего епископата УПЦ.Имена этих 27 архиереев не названы, однако известно, что в СИЗО сейчас находится только один митрополит, против еще троих идут суды.Митрополит Арсений (Яковенко) возглавляет Святогорскую лавру (контролируемая Киевом территория Донбасса) с 1995 года. Год назад, в апреле, его задержала СБУ по обвинению в том, что он будто бы распространял информацию о передвижении украинских военных.В октябре этого года его поместили в следственный изолятор, из которого он позже вышел под залог, но на пороге его уже ждали сотрудники СБУ. Митрополита тут же задержали уже по другому делу – об "оправдании агрессии РФ". Сотрудникам спецслужбы очень хотелось поскорее отправить Арсения за решетку, поэтому суды продолжались практически в круглосуточном режиме.Митрополит свою вину отрицает."Я не убежал никуда. Я с 2014 года мог убежать. Меня заставляли перейти в ПЦУ. Меня выставляли в 2015 году полковником ФСБ, и писали, будто у меня Виктор Янукович прятался и его деньги мы будто бы скрывали… Что только не писали!" - заявлял он на суде.Он рассказал, что за него поручились десять депутатов Верховной Рады, его поддерживают военнослужащие ВСУ и т.д., но эти аргументы суд не услышал. В итоге пожилой митрополит, имеющий проблемы со здоровьем, снова отправился в следственный изолятор.По словам предстоятеля Святогорской лавры, правоохранители вынуждают его написать заявление на обмен, но он не хочет в Россию. Экс-депутат украинского парламента Игорь Мосийчук* рассказал, что команду посадить Арсения дал лично Владимир Зеленский."Ему прямо Зеленский вот этим арестом передает посыл: либо обмен, либо умри", - сказал он недавно в одном из интервью.Клевета и силовые захватыУпомянутый выше доклад СБУ по поводу УПЦ изобилует откровенно лживыми и бездоказательными утверждениями, единственная задача которых максимально демонизировать каноническую церковь.Отмечается, например, что в УПЦ есть лица, "причастные к развращению несовершеннолетних и распространению детской порнографии". Если такие эпизоды и были, то являются единичными и никак не могут бросить тень на саму церковь.Подобные случаи, к примеру, были и в ПЦУ. Два года назад во Львове разоблачили диакона раскольнической церкви, который насиловал свою малолетнюю дочь и фиксировал это все документально. При этом никаких специальных докладов с выводами по ПЦУ Служба безопасности Украины из-за этого не делает.Как известно, на Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако религиозные организации могут бронировать своих служителей. Такой возможности, однако, практически нет у УПЦ, которую выдавливают из правого поля. Поэтому священнослужители этой церкви регулярно задерживаются работниками военкоматов.На прошлой неделе стало известно о нескольких таких случаях. В Смеле Черкасской области похитили настоятеля храма УПЦ в честь Новомучеников Черкасских Алексея Лукаша, а в Черкасской области - настоятеля прихода в честь святителя Василия Великого села Корчевцы Валерия Флореску. Оба они были в кратчайшие сроки доставлены на полигон для последующей отправки на фронт.Еще одна форма давления на неугодную церковь – силовой захват ее храмов и имущества. До недавнего времени столица Украины оставалась одним из немногих мест, где таких случаев еще не было. Как отмечает Союз православных журналистов, за время с создания ПЦУ в эту структуру добровольно перешло лишь считанное число киевских общин. Такое положение явно не устраивало власти.В начале ноября военная администрация Киева одобрила юридически выход из УПЦ и переход в ПЦУ общины мученика Иоанна Воина в Деснянском районе. Предлог – фиктивное собрание прихожан, которого в реальности не было.По данным главы постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики Виктории Мухи, в 2022-2023 гг. в ПЦУ в Киеве перешли лишь 4 общины, а дальше - ни одной. Теперь же этому процессу придадут искусственное ускорение.Иногда раскольники при поддержке властей действуют более радикально. На днях в Черкасской области настоятель одного из храмов УПЦ получил сообщение о срабатывании в церкви сигнализации. Когда он прибыл на место, то обнаружил, что внутри храма уже находились сторонники ПЦУ, а территорию оцепила и охраняла полиция вместе с сотрудниками СБУ. Как пишет телеграм-канал "Первый Казацкий", захватом церкви руководил лично замначальника местного управления Службы безопасности Украины.Иногда такие спецоперации по захвату храмов УПЦ заканчиваются потасовками. Год назад в Черкассах произошло самое масштабное такое столкновение за последнее время. Несколько десятков радикалов, многие из которых были в камуфляже, с газовыми баллончиками и травматическим оружием напали на прихожан собора Архангела Михаила, которые пытались отстоять свою церковь.В итоге рукопашная началась прямо в храме, все закончилась тем, что церковь была захвачена, а почти три десятка человек получили травмы, 12 из них были госпитализированы.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

