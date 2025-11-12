Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия - 12.11.2025 Украина.ру
Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия
Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия - 12.11.2025
Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия
Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру прокомментировал срыв операции по угону российского МиГ-31, а также проанализировал политические шаги президента США Дональда Трампа и безвыходное положение европейских лидеров
2025-11-12T19:42
2025-11-12T19:42
видео
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
ес
украина.ру
набу
миг-31
сво
00:21 - О срыве операции по угону российского МиГ-31; 02:18 – Евросоюз: экономический или военный альянс? 10:43 – Трудности Трампа с договорённостями по Украине, его обещания и доходы от войны; 15:41 - Операция НАБУ и кошелёк Зеленского; 23:37 - Оперативная обстановка и котёл для ВСУ; 29:19 - Какой выход из глобального конфликта выберут США и ЕС?
сша
украина
Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия

19:42 12.11.2025
 
Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру прокомментировал срыв операции по угону российского МиГ-31, а также проанализировал политические шаги президента США Дональда Трампа и безвыходное положение европейских лидеров
00:21 - О срыве операции по угону российского МиГ-31;
02:18 – Евросоюз: экономический или военный альянс?
10:43 – Трудности Трампа с договорённостями по Украине, его обещания и доходы от войны;
15:41 - Операция НАБУ и кошелёк Зеленского;
23:37 - Оперативная обстановка и котёл для ВСУ;
29:19 - Какой выход из глобального конфликта выберут США и ЕС?
Лента новостейМолния