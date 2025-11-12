https://ukraina.ru/20251112/smogut-li-dozhat-zelenskogo-i-kto-osvoil-novuyu-voynu-kulikov-o-poschchine-kotoruyu-poluchila-britaniya-1071516051.html

Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия

Смогут ли дожать Зеленского и кто освоил новую войну: Куликов о пощёчине, которую получила Британия - 12.11.2025 Украина.ру

Политический обозреватель Дмитрий Куликов в эфире Украина.ру прокомментировал срыв операции по угону российского МиГ-31, а также проанализировал политические шаги президента США Дональда Трампа и безвыходное положение европейских лидеров

2025-11-12T19:42

00:21 - О срыве операции по угону российского МиГ-31; 02:18 – Евросоюз: экономический или военный альянс? 10:43 – Трудности Трампа с договорённостями по Украине, его обещания и доходы от войны; 15:41 - Операция НАБУ и кошелёк Зеленского; 23:37 - Оперативная обстановка и котёл для ВСУ; 29:19 - Какой выход из глобального конфликта выберут США и ЕС?

