Оборотни III рейха. Как жадность, Скорцени и спецслужбы уничтожили немецких партизан

В год 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне не лишне недобрым словом вспомнить тех, кто уже после победных реляций пытался это великое достижение дискредитировать и обесценить дополнительной кровью победителей.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0c/1071495051_0:23:1164:678_1920x0_80_0_0_34412a4990a01584d93afd8c798b379e.jpg

Не лишне и потому, что сейчас идет СВО, в которой российская армия побеждает зверино оскалившийся оголтелый украинский неонацизм, являющийся духовным эрзац-наследником гитлеровского нацизма и именно поэтому делающий самыми актуальным две задачи спецоперации – демилитаризацию и денацификацию жизни Украины. Особенно денацификацию, которая однозначно будет опираться на неонацистов с оружием в руках, которые продолжат сопротивление после российской победы.А относительно Германии речь идет о так называемом немецко-нацистском партизанском движении под общим названием "Вервольф" (Оборотень), которое началось в 1944 году, а последние всплески которого спецслужбам стран антигитлеровской коалиции довелось гасить еще и в начале 60-ых годов. Хорошо законспирированные и озлобленно-ожесточенные, они продолжали воевать за Адольфа Гитлера и в новых условиях. Известно, что в советской зоне оккупации их изничтожили к году 1947-му. А в Кенигсберге, который уже стал советским Калининградом, с немецкой партизанщиной покончили только к 1950-ому году. Наиболее длительное сопротивление "оборотни" оказывали в германоязычных областях Южного Тироля, которые отошли Италии. Здесь подполье просуществовало до конца 1960-х годов.И хотя, конечно, широким партизанским движением, таким, как на оккупированных территориях республик СССР "вервольфы" не стали, но непримиримой и звериной жестокости, объявленной духовно-идеологической закваской движения, им было не занимать. Как напоминают историк-автор книги "Вервольф. Осколки коричневой империи" Андрей Васильченко и многие другие исследователи, в клятве-лозунге отрядов этих, с позволения сказать, партизан была четко обозначена их главная цель: "Превратим день в ночь, а ночь — в день! Бей врага, где бы ты его ни встретил! Будь хитрым! Воруй у врага оружие, боеприпасы и продовольствие! Немецкие женщины, помогайте борьбе "Вервольфа", где это только возможно!".Так они по мере сил и возможностей и действовали. И против СССР, и против стран антигитлеровской коалиции – американцев, британцев и французов в их зонах оккупации Германии. Советский маршал Василий Чуйков, который был главнокомандующим советских войск в Германии, вспоминал о деятельности "вервольфов": "Спрятавшись в руинах зданий или в природном укрытии, они пропускали вперед себя колонну советских войск. Фаустпатронами поражали первую и последнюю машины, а затем начинали расстреливать спешившихся солдат. Иногда устраивали и простые теракты".Война в руинахА один из организаторов разведывательно-диверсионной работы Герберт Гиль показал следователям: "Я должен был обосновать свой штаб в горах Резенгебергер, действовать в районе Южной Силезии и северной Судетской области, взрывая мосты, разрушая пути подвоза, подрывая склады, нарушая связь и совершая террористические акты над офицерским составом Красной Армии".Сегодня пиками преступлений "вервольфов" многими считаются организация убийства бургомистра Аахена Франца Оппенхофа, назначенного на этот пост американцами, и первого коменданта взятого советскими войсками Берлина и начальника его гарнизона Героя Советского Союза Николая Берзарина.Оппенхоф был назначен при содействии американцев бургомистром Ахена 31 октября 1944 года. Он действительно собирался строить "новую, праведную и справедливую Родину для всех", настаивал на активном привлечении немцев к работе в администрации, даже несмотря на то, что они в свою бытность являлись членами нацистской партии, и потому был объявлен начальником СС Генрихом Гиммлером государственным преступником. И 25 марта 1945 года по приказу рейхсфюрера Оппенхоф был в упор расстрелян "вервольфами", что немедленно и резко сократило число немецких чиновников, желающих сотрудничать с оккупационными властями.А Берзарин по официальной версии погиб в автокатастрофе в берлинском районе Фридрихсфельде 16 июня 1945 года. Ездивший до этого по Берлину на двухколесном американском мотоцикле "Harley", он в то утро впервые сел за руль подаренного ему накануне трофейного немецкого "Zündapp KS 750" с коляской и не справился с управлением. Врезался то ли в грузовик, то ли в бордюр, вылетел из седла и получил множественные тяжелые ранения головы и груди, от которых погиб на месте. Англосаксы утверждают, что аварию подстроили "вервольфы". Их сторонники не отрицают.Вымпел "вервольфов"А вот, по данным историков, некоторые другие теракты из списка деяний "вервольфов":– весной 1945 года было взорвано несколько мостов в Вестфалии;– 1 апреля 1945 года на пути из Милена в Беттендорф подорвался американский грузовик;– 18 апреля 1945 в одном из сел был обстрелян американский джип: водитель был ранен в плечо, а офицер, ехавший на машине, убит;– 10 мая 1945 в Кляйнберге был застрелен американский сержант;– 15 мая 1945 в районе ботанического сада в Берлине убиты 3 красноармейца;– 17 мая 1945 с развалин на Берлин-штрассе застрелен советский офицер;– в середине мая в Комотау под откос был пущен поезд, в котором ехали расформированные отряды чешских партизан;– 20 мая 1945 в засаду попали шесть американских офицеров;– в июне 1945 в Ольсе убито трое советских солдат;– 3 июля 1945 на дороге Бесков-Миксдорф убиты 3 военнослужащих Красной Армии и бургомистр деревни Миксдорф;– в июле 1945 года "вервольфы" совершили набег на лагерь военнопленных, базировавшийся в Херзерреде (Дания);– в ночь на 23 июля 1945 атакована железнодорожная охрана у Потсдамского моста;– в июле 1945 года в Бунцлау на воздух взлетел дом, где остановились на постой девять красноармейцев;– 21 июля 1945 в Бунцлау было убито шестеро поляков, в том числе чиновники новой администрации и несколько милиционеров. Среди погибших оказался новый глава города Болеслав Кубик, видный член Польской социалистической партии;– в августе 1945 года в Вене и пригородах прогремело несколько взрывов — были взорваны зал, где собирались местные коммунисты, и электрическая подстанция;– ночью на 12 августа 1945 года был уничтожен товарный поезд в тюрингском городке Мюльхаузен;– в 1946 году в Берлинской администрации произошел взрыв, при котором погибло и было ранено 15 человек.Как видим, "вервольфы" пытались воевать везде и против всех.Учит убиватьИ все равно, как утверждают все историки единодушно, широкого и массового партизанского движения у гитлеровцев не получилось. В отрядах "вервольфов" были задействованы тысячи немцев, но не десятки тысяч, как это было у советских партизан."Вервольфы" – это в основном молодежь 14-16 лет (и старше или моложе в зависимости от ситуации) из гитлерюгенда, где на промывку мозгов наслаивался юношеский максимализм и желание отомстить за смерть своих родных на войне, и старики, которых выплюнула или не задействовала армия. Да, "вервольфами" зачастую руководили опытные офицеры, знакомые с диверсионно-подрывной работой, но основной контингент – это плохо подготовленные люди, к которым присоединялись военные только после разгрома их частей на поле боя. Самыми верными бойцами стали, например, эсэсовцы и гестаповцы, которых за их грехи после войны ждала петля и они это чувствовали.И подготовка к партизанской войне сначала была системной: проходили краткий курс начальной военной подготовки, приобретали навыки оказания медицинской помощи, учились ориентироваться на местности при выполнении диверсионных задач. Однако со временем и под давлением наступающих антигитлеровцев срок обучения сократился с пяти недель до пяти дней. И все начало приходить в упадок и вылилось в большие жертвы.Подорвали боеспособность немецких партизан и типичные немецкие проблемы. Во-первых, внутренне соперничество в "Третьем рейхе", где все хотели выслужиться не так перед Германией, как перед фюрером – Гитлером.Идея "Вервольфа" принадлежит некому обергруппенфюреру СС Рихарду Хильдебрандту, который сдуру начитался романов писателя Германа Ленса о волках-оборотнях, и подал записку шефу СС Гиммлеру с предложением организовать партизан. Тому понравилось все, и он, стараясь опять выслужиться перед Гитлером, привел для работы по созданию боевых отрядов "Вервольфа" обергруппенфюрера СС Ганса-Адольфа Прютцмана.Генрих Гиммлер и Ганс-Адольф ПрютцманЭтот тип имел опыт борьбы с партизанским движением на Украине, а кроме того, хорошо контактировал с украинскими националистами на службе Гитлера и знал тактику их Украинской повстанческой армии (УПА)*. Прютцман создал под Берлином целое бюро по "Верфольфу" и, получив суперполномочия, начал привлекать к делу кадры, оружие и финансы.Оружие и деньги он получил в количестве, которое хватило бы на вооружение армии. А вот с кадрами вышла загвоздка – появилось слишком много конкурентов, которые сразу начали торпедировать "Вервольф". И возглавил этот процесс любимец Гитлера и диверсант рейха №1 Отто Скорцени, который работал с высокопрофессиональными "коммандос" и идея расходовать средств на едва подготовленных ополченцев в тылу врага считал сумасбродством и идиотизмом.Кроме того, он надеялся однажды возглавить диверсионную армию и создал для этого диверсионную школу "Ягдфербанд" ("Союз охотников"), прямого конкурента "вервольфов".Поскольку к "вервольфам" не подпускали ни ваффен СС, ни СД и РСХА с гестапо, их шефы – Вальтер Шелленберг, Эрнст Кальтенбруннер, министр вооружений и производства Альберт Шпеер и другие – увидели в этом подкоп под свое влияние и не жалели палок в колеса Гиммлеру. Появились идеи совместного проекта создания силами гестапо и СД подразделения, известного как "Бундшу" и план главы "Гитлерюгенда" Артура Аксмана, который тоже предполагал мобилизацию молодежи для создания целой сети партизанских отрядов и диверсионных групп. И Аксман — единственный из всех нацистских бонз, кто уже в 1944 году не просто подумывал об оккупации Германии, а начал активно к ней готовиться.Но по-любому такая конкуренция изначально негативно сказалась на подготовке. А потом и на деятельности "вервольфов". Историки уверены: весь этот раздрай привел к тому, что немецкие партизаны оказались не готовы к встрече с противником: хотя их и готовили по методичкам борьбы с советскими партизанами, для них самих не была разработана тактика, не были подготовлены кадры, базы создавались в спешном порядке.Во-вторых, подвел типичный немецкий прагматизм, граничащий с банальной жадностью. Уже упомянутый министр Шпеер до последнего отказывался выделять "Вервольфу" деньги и оружие. Но они били выделены в достаточном количестве. Оружием "вервольфов" снабжали централизованно. Единственное, что успели сделать немецкие власти, — это создать огромные тайные склады, которые выявляли чуть ли не до середины 1950-х годов. В последний момент, когда нацисты уже понимали, что скоро все рухнет, они наделали такое количество запасов, что многие из них не были известны даже "вервольфам".Были у "вервольфов" и отравляющие вещества, которые они активно пускали в ход, и несколько видов взрывчатки, и специальные баллоны для отравления источников воды. А уж об автоматах, гранатах, стрелковом оружии и говорить просто не приходилось.Бюджет "Вервольфа" исчислялся миллионами рейхсмарок. Фактически была создана широко разветвленная подпольная организация, которая имела собственное финансирование, причем не какое-то условное, а достаточно крупное. И в этих условиях наиболее грамотно действовала гитлерюгендовская часть "вервольфов". Под руководством бывшего школьного учителя Вильгельма Хайдеманна они сумели сохранить и укрепить подпольную сеть в американской и британской оккупационных зонах.А деньги на все это Хайдеманн получил, купив на средства организации несколько компаний и успешно управляя ими. Но среди "борцов", между диверсантами и бизнесменами, возникла дискуссия о "справедливом" разделе денег и переходе от диверсий к политической борьбе "обновленного национал-социализма". В итоге провал "вервольфов" был связан и с тем, что "экономисты" со временем достаточно неплохо обустроившиеся, стали опасаться военизированных молодых "вервольфов", которые своим боевыми акциями, естественно, ставили под угрозу их благополучие. "Бизнесменам" от нацизма вовсе не хотелось заканчивать свои дни в тюрьме или у стенки. Они и перестали выдавать деньги. Уцелевшая их часть влились в ультраправые политические движения послевоенной ФРГ.Мальчишки от 8 до 14 лет, захваченные американцами под Ахеном по подозрению в участии в "Вервольфе"А уцелеть еще нужно было ухитриться. Потому что, в-третьих, против "верфольфов" успешно действовали спецслужбы всех стран-антигитлеровцев. Большую часть диверсантов им удалось выловить, и поскольку они не попадали под действие Женевской конвенции и не являлись военнопленными, то их расстреливали на месте. Особенно американцы, британцы и особенно французы, которые еще и мстили за свое поражение в начале этой войны.Не отставали и советские спецслужбы, которые изначально предупреждали Красную армию, что ее может ждать "удар в спину". После разгрома сети "вервольфов" из гитлерюгенда западными союзниками их деятельность окончательно свелась к атакам разрозненных групп и одиночек из числа непримиримых фанатиков. А на территории, занятой СССР, такой сети попросту не дали сформироваться: как говорят историки, органы Смерш и НКВД действовали брутально, но эффективно.Начальник Смерш 2-го Белорусского фронта Яков Едунов докладывал шефу Виктору Абакумову: "С начала наступления войск 2-го Белорусского фронта, то есть с 23 января 1945 года по 10 июня 1945 года, органами "Смерш" фронта на территории Германии разоблачены 17 диверсионно-террористических групп, созданных по линии немецкого органа "Вервольф". Общее количество арестованных — 116 человек и шесть убиты при задержании. За это же время обнаружено 35 складов с взрывчатыми веществами, вооружением и продовольствием".А в октябре 1945 года уже глава НКВД Лаврентий Берия докладывал Сталину о ликвидации 359 предполагаемых групп "вервольфа", из которых 92 группы (1192 человека) были ликвидированы в одной только Саксонии.Донесения советских спецслужб о разгроме немецких партизан продолжались и в 1946, и в 1947 году. Успешном разгроме.И такое поведение было вполне оправданным. Но советские правоохранители все же варьировали методы – вели разъяснительную работу среди немецкого общества. С упором на молодежь. Ведь "Вервольф" – это и фанатики, одурманенные двенадцатилетней нацисткой пропагандой, и невольные лузеры, не сумевшие вовремя выбрать мирную жизнь.Кроме того, разницу между тогдашними оккупантами Германии, странами Запада, с одной стороны, и СССР – с другой сформулировал не кто иной, как советский лидер Иосиф Сталин, который, как известно, сказал, что Гитлеры уходят и приходит, а немецкий народ остается. И если советские воска и органы старались освободить немцев и всех остальных от нацизма, то на Западе нередко пытались освободиться вообще от немцев. Отсюда и смертельные ковровые бомбежки немецких городов, и насильственная депортация немцев из разных регионов, и банальные бессудные расстрелы……И вот именно отсюда и экзистенциальный человеческий и чисто политический мостик с тех давних времен к нынешней СВО: Россия воюет не против Украины и украинцев – она их освобождает от неонацизма. Потому обязательно будут и демилитаризация, и денацификация.А главное, мы не должны забывать опыт дедов. Он7и вели бескомпромиссную войну с "верфольфом". Очевидно, что на новых территориях, которые постепенно присоединяет Россия нам придется столкнуться с нечто подобным. О том, как в России не забывают, а продолжают почитать героев Великой Отечественной войны - в статье "Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея"*Организация, признанная в РФ экстремистской и террористической, деятельность которой запрещена на территории РФ

