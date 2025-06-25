https://ukraina.ru/20250625/ogon-vechnoy-pamyati-gorit-ne-ugasaya-v-moskve-prezentovali-knigu-pobeda-80-rekonstruktsiya-yubileya--1064271054.html

"Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея"

"Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея" - 25.06.2025 Украина.ру

"Огонь вечной памяти горит не угасая…" В Москве презентовали книгу "Победа-80: реконструкция юбилея"

В Москве в Музее Победы на Поклонной горе 24 июня 2025 года состоялась презентация книги "Победа-80: реконструкция юбилея". Специально это было приурочено к в 80-й годовщине Парада Победы, который прошел на Красной площади 24 июня 1945 года.

2025-06-25T20:30

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Парад с презрительным швырянием фашистских и нацистских знамен к Мавзолею Ленина ознаменовал собой символическое завершение самой кровопролитной войны XX века — Великой Отечественной войны. И, конечно же, был посвящен победе советского народа над фашизмом и нацизмом в этой войне.В предложенной читателям и специалистам 640-страничной книге авторский коллектив историков и публицистов проанализировал все возможные аспекты кампании по празднованию или хотя бы отмечанию 80-летия Победы в разных странах мира, а также восприятие даты общественным мнением в контексте современной политической, информационной и духовно-нравственной повестки. В авторский коллектив проекта вошли ученые, независимые исследователи из разных регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана, Белоруссии и других стран. Занятная и поучительная, направленная в будущее получилась картина. "Огонь вечной памяти горит не угасая…", – так начиналась видеопрезентация книги в соцсетях.В книге впервые о дальнем зарубежье говорилось только потому, что не сказать об этом было нельзя. Потому, что память о нашей Великой Победе вдохновила друзей России во многих странах так называемого коллективного Запада хотя бы на проведение акции "Бессмертный полк". Потомки победителей живут по всему миру и помнят, благодаря кому и чему они живы. Это очень хороший, теплый и душевный фактор межчеловеческого общения. Он дает надежду на победу над демонами беспамятства, исторического каннибализма и духовного вандализма.В основном же авторы проанализировали все общественно-политические, правовые, исторические и духовно-нравственные аспекты подготовки и празднования победы в России и на всем постсоветском пространстве, где, собственно, и ковалась Победа. Только 34 субъекта Российской Федерации были оккупированы войсками гитлеровского вермахта. Плюс Украина, Молдавия, Белоруссия и республики Прибалтики.Это сейчас есть проблемы разного подхода к тем событиям, а тогда все вместе ломали хребет врагу и к оккупанту. Но к памяти о том времени отношение разное.Впервые было изучено и на зачаточном, но квалифицированном уровне проанализированы подготовка и празднование славного юбилея в так называемых новых регионах России – Донецкой и Луганской Народных Республиках и в Запорожской области. А вот в Херсонской области сработал "эффект ждунов" – найти специалистов, которые не побоялись бы анализировать празднование и особенно подготовку к нему не удалось. И это очень показательный момент, говорящий о многом.Замдекана исторического факультета МГУ доктор исторических наук, профессор и соруководитель Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Дмитрий Андреев на презентации сказал: "Самый главный вывод, который мы сделали, — это то, что на сегодняшний день, когда страна находится в состоянии активного военного конфликта, память о Великой Отечественной войне является самым востребованным опытом прошлого, самым востребованным инструментом для идеологического конструирования".А историк, президент АИРО-XXI Геннадий Бордюгов весомо добавил: "Сила нашего мониторинга в том, что мы не подчиняемся какой-то тенденции, либо какому-то официальному взгляду. Каждый из авторов представляет свою позицию. Но это не уменьшает значимости результата. Самое главное, нам нужно было показать общественную реакцию на празднование юбилея Победы. Мы мониторили социальные сети, различные порталы и показываем, где есть, допустим, коммерческое использование юбилея. Для нас было важно показывать не только парадную часть памяти".По словам историков, идея анализировать юбилеи Победы в Великой Отечественной войне появилась в 2005 году. Дмитрий Андреев рассказал: "Тогда мы отмечали 60-летие Победы, решили взять этот юбилей и посмотреть, как вообще формировалась память о войне. Вот именно в контексте текущей повестки. Изучили, какая текущая повестка была в 1955 году — первый юбилей Победы, в 1965-м, 1975-м и так далее до 2005 года. Шесть юбилеев мы тогда рассмотрели. Именно 9 Мая оказывается самым значимым маркером текущей исторической повестки. Мы ввели такие понятия, как "пространство памяти", "культурные герои памяти". То есть мы фактически технологизировали понятие памяти".Сказано в этой книге и о праздновании 80-летнего юбилея Победы в современной Украине, которое было названо "праздником одиночек". На Холм Славы у Вечного огня на склонах Днепра в Киеве 9 мая 2025 года вышли трое: бабушка в красноармейской пилотке со звездочкой, женщина с телефоном и мужчина, желающий в праздник попеть. Полицейские всех захотели задержать, как "агентов Кремля". Потому что бабушка принесла еще и портрет своего родственника, воевавшего в Великую Отечественную войну, и хотела возложить цветы к Вечному огню. Женщина включила на телефоне песню "День победы", на русском языке, что и привлекло внимание правоохранителей – "язык врага". По той же причине – пел на русском – попытались повязать и мужчину, хотя тот утверждал, что пел на старославянском, от которого-де пошел и язык украинский. И было их в Киеве всего трое!Во Львове 9 мая собрались министры иностранных дел стран Евросоюза. По приглашению президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого по украинской Конституции истекли еще в мае 2024 года. Зеленский, правда, приглашал глав государств и правительств стран из так называемой "коалиции желающих", готовой воевать с Россией. И с целью "демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве". Получилось плохо, но символизм присутствовал.А в Одессе, еще одном знаковом городе Украины, перед 9 мая неизвестные в масках сорвали табличку на памятнике советскому маршалу Родиону Малиновскому, одесситу и командующему войсками 3-го Украинского фронта, который освободил этот город, находившийся под румынской и немецкой оккупацией 907 дней.Одинокие люди, как сообщали СМИ, выходили возложить цветы к памятникам воинам Великой Отечественной войны и в других городах, там, где они еще остались. Но массового празднования не было. И потому, что упомянутый просроченный президент Зеленский еще в 2023 году отменил праздник Победы, перенеся празднование с 9 на 8 мая. И потому, что в юбилейный год 8 мая он прогулялся по Крещатику, центральной улице Киева, и официально призвал никого не праздновать, потому что это "российский праздник", а "Путин напал на Украину".Случившееся – это почти финальная точка, завершение того процесса, который проходил на Украине последние годы, начиная со дня обретения ею независимости в 1991 году, и особенно усилился после двух националистических госпереворотов в 2004 и 2014 годах. Новыми властями Украины был взят курс на переписывание и извращение истории в угоду новому государственному строительству, основанному на искусственном отрыве истории Украины от истории России и от всей советской истории времен СССР. И на ускоренном и насильственном насаждении новой истории, на культивации беспамятства и искажений исторических фактов в угоду конъюнктуре. На Украине этот процесс даже получил свое название – "исторический сепаратизм".В последние 5 лет после празднования 75-летия Великой Победы в 2020 году был взят и практически осуществлен, внедрен в жизнь курс уже не на извращение или ревизию истории, не на исторический сепаратизм в отдельной взятой новой стране, а на полное, тотальное и бесповоротное замещение прежней истории совершенно новой, заново созданным конструктом из псевдонауки и выдуманных или по-новому интерпретированных фактов-симулякров.Но всё равно указанная книга "Победа-80: реконструкция юбилея" была издана АИРО-XXI при содействии Музея Победы. И, напоминаю, в самом этом месте. Геннадий Бордюгов пояснил: "Музей Победы — это культовое место памяти о Победе. Мы анонсировали наш проект здесь 7 ноября 2024 года, в годовщину парада 1941 года. И уже тогда решили, что презентацию проведем в Музее Победы в годовщину Парада Победы 24 июня 1945 года".История, как видим, зациклилась в двух юбилеях, но отнюдь не закончилась. И надежда есть: 9 мая 2025 года в день 80-летия Великой Победы именно День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стал самым популярным запросом в украинском Google. Украинцы искали открытки и поздравления с Днем Победы, а также трансляции Парада в Москве.И что еще нужно для того, чтобы понять, что больше всего бесит недругов на Западе: им вломили в 1945-м и, несмотря ни на что, память о Великой Победе жива и будет жить. На Украине тоже, она – тоже победитель…Читать так же - Портрет Великой Победы. Историки его рисуют в новых условиях

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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