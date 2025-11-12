https://ukraina.ru/20251112/london-pytalsya-naladit-svyaz-s-moskvoy---ft-1071472338.html
Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT
Правительство Британии пыталось наладить канал связи с Кремлём, чтобы донести позицию официального Лондона по международной повестке. Об этом сообщила Financial Times
Такую попытку пытался реализовать советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.По словам источников издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику российского президента Юрию Ушакову. Таким образом вышедшая из ЕС страна пыталась донести до Москвы свою позицию позицию и Евросоюза в контексте обеспокоенности европейских партнёров политикой новой администрации Белого дома в отношении режима Владимира Зеленского. Пауэлл обсудил с Ушаковым политику президента США Дональда Трампа в решении проблемы Украины. Диалог получился не совсем удачным, констатировали источники издания.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Скандальное отстранение Галущенко, провалы ВСУ, нехватка бойцов. Хроника событий на утро 12 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
11:22 12.11.2025 (обновлено: 11:41 12.11.2025)
Такую попытку пытался реализовать советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.
По словам источников издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику российского президента Юрию Ушакову. Таким образом вышедшая из ЕС страна пыталась донести до Москвы свою позицию позицию и Евросоюза в контексте обеспокоенности европейских партнёров политикой новой администрации Белого дома в отношении режима Владимира Зеленского.
Пауэлл обсудил с Ушаковым политику президента США Дональда Трампа в решении проблемы Украины. Диалог получился не совсем удачным, констатировали источники издания.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.