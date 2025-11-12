https://ukraina.ru/20251112/london-pytalsya-naladit-svyaz-s-moskvoy---ft-1071472338.html

Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT

Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT - 12.11.2025 Украина.ру

Лондон пытался наладить связь с Москвой - FT

Правительство Британии пыталось наладить канал связи с Кремлём, чтобы донести позицию официального Лондона по международной повестке. Об этом сообщила Financial Times

2025-11-12T11:22

2025-11-12T11:22

2025-11-12T11:41

Такую попытку пытался реализовать советник британского премьер-министра Кира Стармера по вопросам национальной безопасности Джонатан Пауэлл.По словам источников издания, в начале года Пауэлл позвонил помощнику российского президента Юрию Ушакову. Таким образом вышедшая из ЕС страна пыталась донести до Москвы свою позицию позицию и Евросоюза в контексте обеспокоенности европейских партнёров политикой новой администрации Белого дома в отношении режима Владимира Зеленского. Пауэлл обсудил с Ушаковым политику президента США Дональда Трампа в решении проблемы Украины. Диалог получился не совсем удачным, констатировали источники издания.Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Скандальное отстранение Галущенко, провалы ВСУ, нехватка бойцов. Хроника событий на утро 12 ноябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

2025

Новости

